Der neue Luftreinhalteplan für Kiel fällt bei der Deutschen Umwelthilfe durch. Sie hält an ihrer Klage auf ein Diesel-Fahrverbot auf dem Theodor-Heuss-Ring fest. Die Stadt Kiel will gleichwohl im Februar eine europaweite Ausschreibung für Luftfilteranlagen starten. Ein Anbieter kommt aus Kiel.

Von Michael Kluth