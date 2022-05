36 Jahre lang Richter, 17 Jahre lang an der Spitze des Kieler Amtsgerichts: Torsten Block blickt vor seinem Gang in den Ruhestand auf bewegte Zeiten in der Justiz zurück. Im Interview spricht der 65-Jährige über die Rolle des Richters als Kommunikator, kommende Herausforderungen für die Justiz – und Bedrohungslagen am Gericht.