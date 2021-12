Kiel

Während der Adventszeit kann der Wilhelmplatz in Kiel nur eingeschränkt als Parkplatz genutzt werden. Grund: Dort werden Weihnachtsbäume verkauft. Doch jetzt sorgt ein Verkehrsschild für Irritationen: Ist in diesem Jahr ausnahmsweise der gesamte Parkplatz gesperrt?

In der Mitte des Wilhelmplatzes in Kiel sind zum 9. Dezember insgesamt sechs Verkaufsflächen für Weihnachtsbäume eingerichtet worden. In dem Bereich kann bis Heiligabend, 24. Dezember, kein Auto abgestellt werden. Soweit wie immer.

Absolutes Halteverbot auf dem Wilhelmplatz in Kiel?

Verwirrung gibt nun es um ein Verkehrsschild, das darauf aufmerksam macht, dass seit Freitag, 10. Dezember 2021, ab 6 Uhr auf dem gesamten Platz ein absolutes Halteverbot gilt.

So reagiert die Stadt Kiel auf das Verkehrsschild auf dem Wilhelmplatz

Auf Nachfrage bei der Stadt Kiel hieß es am Freitagnachmittag, dass laut Straßenverkehrsordnung zwar grundsätzlich die Beschilderung gelte, diese aber „sehr wahrscheinlich falsch“ sei. Zweifelsfrei aufzuklären war der Sachverhalt am Freitag allerdings nicht.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Konsequenzen hatte das aufgestellte Schild bisweilen keine. Die Verkehrsteilnehmer können insofern nur hoffen, dass ihr Auto auch weiter nicht abgeschleppt und kein Bußgeldbescheid bei ihnen eintrudeln wird. Immerhin: Punkte oder ein Fahrverbot sind nicht zu befürchten.