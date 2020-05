Zum Wochenende hat die Landesregierung die Kontaktverbote in Schleswig-Holstein gelockert. Seither herrschen einige Irritationen: Was bedeutet die Änderungen nun konkret für den Alltag? Wir haben dem Sozialministerium des Landes verschiedene Szenarien vorgelegt und gefragt: Erlaubt oder nicht?

Von Karen Schwenke

Kiellinie, Sonntagnachmittag – bei sommerlichen Temperaturen strömten die Menschen an die Ostsee-Promenade. Laut Landespolizei war der öffentliche Raum am Wochenende in ganz Schleswig-Holstein gut frequentiert. Nicht jeder hält dabei an die Regeln.