Manchmal gelingen Dinge auf Knopfdruck. Na ja, zwei Knöpfe waren es, die Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Dienstagvormittag gedrückt hat - und jetzt laufen die beiden Rolltreppen zum und vom Holstentörn am Holstenplatz wie am Schnürchen. Eine nach oben, eine nach unten.