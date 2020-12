Hinter vielen Türchen steckt im Advent ja meist Schokolade. Die Anlaufstelle Nachbarschaft, kurz Anna, in der Wik präsentiert in einem Schaufenster-Kalender Menschen, die anderen mit ihrem Ehrenamt den Alltag erleichtern – und das meist schon seit sehr vielen Jahren.

So bekommt das Ehrenamt ein Gesicht

Von Karina Dreyer