Das stört vor allem den emeritierten Professor Werner Paravicini. Er mahnt, dass „die Vergangenheit abgeschafft wird“ – „ausgerechnet von Historikern“. Für ihn ist es ein Beispiel für Cancel Culture „verbunden mit einem recht aggressiven Feminismus“. In einem Leserbrief in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ machte der Emeritus dafür die Direktorinnen am Institut verantwortlich. Vom Hörensagen kenne er ihre Haltung zur Ahnengalerie: „Das seien alles (alte, weiße) Männer, von denen sich die neuerdings drei Mitdirektorinnen nicht repräsentiert fühlten.“

Breite Debatte in den Medien

Darüber wird in Tageszeitungen nun debattiert, vor allem aber in sozialen Netzwerken. Eine der angegriffenen Professorinnen, Gabriele Lingelbach, die geschäftsführende Direktorin des Historischen Seminars, nennt es einen „Sturm im Wasserglas“. Schließlich gibt es für die abgehängten Bilder eine ganz einfache Erklärung: Die Ausstellung soll wissenschaftlich überarbeitet werden. „Bisher hingen dort chronologisch die Porträts der Verstorbenen – mit kurzen Texten zu den Lebens- und Wirkungsdaten. Nationalsozialisten und Antisemiten wurden in gleicher Art und Weise dargestellt wie Professoren mit hervorragendem Leumund. Das ist fachlich ein Problem“, erklärt Professor und Direktoriumsmitglied Sebastian Barsch. „Für die Umgestaltung des Flurs hat das Direktorium – bestehend aus fünf Professoren und vier Professorinnen – mehrheitlich gestimmt.“

Ziel: eine kritischere Geschichtsschreibung der Historie des Seminars. In der Arbeitsgruppe „Flurgestaltung“ sei keine einzige Professorin, so Barsch. „Ich hätte niemals gedacht, dass das jemand als Cancel Culture bezeichnet. Das ist absurd.“

Historikerinnen sehen Reputation beschädigt

Für die betroffenen Historikerinnen hat der Fall eine weitere Dimension. „Unsere wissenschaftliche Reputation wurde beschädigt. Wir werden als emotionale, nicht ernstzunehmende Personen dargestellt“, gibt Lingelbach zu Bedenken. Sie möchte nach eigenen Worten nicht in eine Schlammschlacht abrutschen. Lingelbach wirft Paravicini also nur diskret vor, „Behauptungen aufgestellt zu haben, ohne seine Quellen zu überprüfen. Das ist problematisch, denn es gehört zur DNA von Historikern und Historikerinnen, die eigenen Quellen daraufhin zu überprüfen, ob die darin getroffenen Behauptungen zutreffen.“ Dafür hätte er einfach anrufen können.

Auch Professorin Martina Winkler, stellvertretende geschäftsführende Direktorin, zeigt sich verärgert. „Ich finde es erschreckend, wie es in den Medien und sozialen Netzwerken dargestellt wird – dort wird uns ,hysterischer Feminismus’ vorgeworfen, dabei spielten Geschlecht oder Feminismus in dieser Angelegenheit gar keine Rolle.“ Ihr Eindruck ist, „dass es in Deutschland mit der Cancel Culture in der Wissenschaft nicht so dramatisch sein kann, wenn so verzweifelt nach Beispielen gesucht wird und jetzt schon als Beweis gilt, was da bei uns im Flur hängt oder nicht“.

Treffen der Kontrahenten?

Paravicini (78), der vom Schreibtisch in seinem Haus in Kronshagen den Stein ins Rollen gebracht hat, bereut seinen Leserbrief derweil nicht, sondern „wäre nach wie vor glücklich, wenn man sich entschließen könnte, die Ahnengalerie wieder aufzuhängen. Wenn es aber nicht dazu kommt, werde ich nicht das Kriegsbeil ausgraben.“ Stattdessen wolle er „versuchen, eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen“ und sich mit Lingelbach treffen.

Seine Vorschläge: Die Porträts werden wieder aufgehängt und mit verschiedenen Kommentaren sowie mit QR-Codes zum Gelehrtenverzeichnis versehen. Oder die Galerie könnte erweitert werden durch Habilitierte und andere Forscher. Auf die Frage, ob er sich so engagiert, weil er selbst gerne eines Tages in der Ahnengalerie auftauchen möchte, antwortet Paravicini: „Es ist mir herzlich gleichgültig. Es geht vielmehr um eine Begegnung mit einer Tradition für die Studenten.“

Lingelbach (54) sieht das Festhalten an der Tradition kritisch, sofern die wissenschaftliche Aufarbeitung zu kurz komme. Sie spricht von einem Generationenunterschied. „Die Geschichtswissenschaft ist heute sowohl diverser als auch enthierarchisierter.“ Dies werde sich auch in der neuen Ausstellung zeigen, in der nicht nur Professoren einen Platz finden sollen, sondern auch Mitarbeiter und Studentinnen.