Ärger im Schlossquartier in Kiel: Bewohner beklagen Mängel

Kiel

Wohnungsbesitzer Dennis Nendza (39) ist aufgebracht: „Das ist echt eine Katastrophe. Erst hat sich die Fertigstellung um ein Jahr verzögert, und bei der Mängelbeseitigung bewegt sich wieder nichts. Mittlerweile steht der Keller unter Wasser, und die Verantwortlichen melden sich einfach nicht, obwohl wir immer wieder anfragen.“ Das Ehepaar Nendza hat eine Wohnung im sechsten Stock des Hauses Fischerstraße 2 gekauft und vor einem Jahr bezogen.

Schlossquartier : Die Vorfreude war groß, dann kam der Ärger

„Wir haben uns wirklich auf die Wohnung gefreut, aber wir hatten dann so viel Ärger. Wir würden jetzt gern mal einen Abschluss finden, um hier richtig anzukommen“, sagt Jessica Schütz-Nendza (39). „Die Mängel müssen entweder beseitigt oder finanziell ausgeglichen werden.“ Doch dieser Wunsch wurde bisher nicht erfüllt: „Stattdessen kommen immer wieder neue Probleme hinzu: Man geht raus, die Tür steht offen, weil sie nicht mehr schließt, man will mit dem Fahrstuhl fahren und bleibt stecken oder der geht monatelang nicht.“ Zudem funktioniere die Schließ- und Kameraanlage nicht richtig: „Auf dem Bildschirm sieht man nur, wer vor dem Nachbarhaus steht. Und auch das Garagentor war schon defekt.“

Die Mängelbeseitigung geht auch dem Bauherren zu langsam

Bauherr des Schlossquartiers ist die Norddeutsche Grundstücksentwicklungsgesellschaft (NGEG). Der Geschäftsführer der Kieler Firma, Niels Bunzen, räumt ein: „Die Mängelbeseitigung ist zwar langsam, und wir sind selbst nicht zufrieden mit der Geschwindigkeit, aber sie findet sorgfältig und konsequent durch unseren Generalunternehmer statt.“ Die Erwerber behalten noch ihren Einbehalt von 3,5 Prozent des Kaufpreises. „Den bekommen wir erst, wenn alle Mängel beseitigt sind. Das ist das normale Prozedere.“

Dennis und Jessica Nendza: „Wir können in dieser Wohnung nicht richtig ankommen, weil viele Mängel noch nicht behoben wurden.“ Foto: Peter

Wasserschaden betrifft einen Fahrradkeller und die Tiefgarage

Bei einem Hausbesuch im Schlossquartier offenbart sich ein Problem im Keller: Von der Außentreppe schwappt das Regenwasser in den Fahrradkeller und fließt nicht ab. Die Feuchtigkeit zieht die Wände hoch, sodass sich schwarzer Schimmel gebildet hat und der Putz abblättert. Das Regenwasser läuft weiter in den abgeschlossenen Raum mit Elektroleitungen bis hinunter in die Tiefgarage. Dort sammelt es sich in Pfützen.

Ein Bewohner des Hauses, der gerade durchs Wasser watet, um sein Fahrrad anzuschließen, ist genervt: „Natürlich stört mich das alles“, kommentiert er, will aber seinen Namen nicht nennen. NGEG-Geschäftsführer Bunzen erklärt, dass die Ursache des Wasserschadens im Fahrradkeller ein verstopfter Gulli sei, „es handelt sich also um keinen Baumangel“. Der Schaden sei jetzt behoben worden.

Andere Bewohner beklagen zerkratzte Fenster und defekte Aufzüge

Über die schleppende Mängelbeseitigung klagen mehrere Bewohner des Schlossquartiers: „Bei uns sind etwa zehn Fenster zerkratzt. Das ist bei der Wohnungsübergabe im Dezember im Abnahmeprotokoll festgehalten worden. Es hieß, die Fenster werden ausgetauscht. Bisher ist aber nichts passiert. Das betrifft nicht nur uns, sondern es sind Fenster im ganzen Haus beschädigt“, berichtet Karen Focken aus der Schlossstraße 10.

Sie sagt: „Mich ärgert, dass es so lange dauert.“ Jetzt überlegt die Rechtsanwältin, ob sie nicht juristisch dagegen vorgeht. Für einen anderen Bewohner des Schlossquartiers, der anonym bleiben will, sind die Fahrstuhlausfälle das größte Problem: „Hier wohnen viele Ältere, sie müssen ihre schweren Einkäufe die Treppen hinaufschleppen.“

Ein Problem sind unschöne Kästen mit Abwasserrohren

Das größte Problem für die Nendzas offenbart sich erst im sechsten Stock in ihrer 100 Quadratmeter großen Wohnung. In Bad und Schlafzimmer hängen Kästen mit den Abwasserleitungen von der Wohnung im Stockwerk darüber. „Die wurden eingebaut, weil der Grundriss der oberen Wohnung umgeplant wurde. Jetzt haben wir diese Kästen und hören das Wasser rauschen, wenn über uns jemand die Toilette benutzt“, berichtet Dennis Nendza.

Nicht nur, dass damit wahrscheinlich der Schallschutz verfehlt wird, auch optisch seien die Kästen eine Zumutung. Schließlich waren die Wohnungen als Komfortobjekt zu einem Preis von rund 4500 Euro pro Quadratmeter verkauft worden. Jetzt können die Nendzas nicht mal ihren Spiegel mittig über dem Waschbecken aufhängen. Daneben gebe es in der Wohnung viele weitere „Pfuschereien“, sagt der Wohnungskäufer: Die Fliesen und Kacheln seien unsauber zugeschnitten und verfugt, der Fußboden sei nicht eben und knirscht, das Eichenparkett wurde angebohrt.

„Mängel können ja passieren, Verzögerungen auftreten. Aber was am schlimmsten ist, dass man mit all dem allein gelassen wird“, sagt Dennis Nendza. Doch das lässt Niels Bunzen nicht gelten: „Ich bin traurig, dass ein Erwerber diesen Weg geht, ohne mich einmal direkt darauf angesprochen zu haben.“

