Dürfen die Laster da nachts parken?

„Mich haben immer wieder Bürger angesprochen, dass zunehmend große Laster im Wohngebiet parken und auch über Nacht dort stehen“, sagte der Ortsbeiratsvorsitzende Torsten Stagars. Es gehe um verschiedene Bereiche, beispielsweise den Masurenring oder die Johannisburger Straße. Zur Verdeutlichung zeigte Stagars Bilder, die er in der Johannisburger Straße an der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule aufgenommen hatte. Dicht an dicht stehen Zugmaschinen mit und ohne Auflieger, ein fahrbarer Betonmischer, ein Laster einer Supermarktkette und ein Lkw mit Gabelstapler am Heck. „Ich habe einen Fahrer angesprochen, warum er dort parke“, erzählte der Ortsbeiratsvorsitzende. „Der sagte mir, dass das Fahrzeug nicht seiner Firma gehöre, sondern dass diese den Transport an einen Dienstleister vergeben habe. Der Dienstleister versehe das Fahrzeug mit dem Firmenlogo. Er selbst nehme es mit nach Hause, weil sein Chef das von ihm verlange.“

Die Rechtslage lässt Auslegungsspielraum

Eine Einwohnerin meinte: „Die Subunternehmen haben keine großen Betriebsflächen.“ Es könne außerdem sein, dass Fahrer ihre Lkws „aus Bequemlichkeit“ nahe an ihrem Wohnsitz parkten, mutmaßte Stagars. Ein anderer Bürger, der sich zu Wort meldete, hatte einerseits Verständnis für den stressigen Beruf der Brummi-Fahrer, andererseits machte er auf die Gefahren des Parkens aufmerksam: „Gott sei Dank ist noch nichts passiert.“ Nach Stagars Beobachtung fahren Laster ab 15 Uhr rückwärts in die Johannisburger Straße hinein. Das Problem: In der Sackgasse liegt nicht nur eine Schule, sondern dort befinden sich auch ein Kindergarten und eine Rettungswache. Gunnar Röbsch von der Polizei Wellingdorf erläuterte die Rechtslage nach Paragraf 12 Absatz 3a der Straßenverkehrsordnung. Der Paragraf bezieht sich auf Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 Tonnen sowie Anhänger über zwei Tonnen erlaubter Gesamtmasse. Diese dürfen demnach nicht regelmäßig in der Zeit von 22 bis 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen in Wohngebieten parken. „Damit ist es prinzipiell erlaubt, dass 7,5-Tonner in der Woche in Wohngebieten parken. Dies dürfen sie in der Nacht allerdings nicht regelmäßig“, sagte der Polizeibeamte, wobei das Wort „regelmäßig“ einen Auslegungsspielraum lasse.

Absolutes Halteverbot

In der Johannisburger Straße gilt für den vorderen und hinteren Bereich der Straßenseite an der Schule rund um die Uhr absolutes Halteverbot und im Bereich dazwischen von 7 bis 17 Uhr. Damit dürfen die großen Laster dort von 6 bis 7 und 17 bis 22 Uhr regelmäßig parken. „In manchen Straßen parken sie sogar entgegen der Fahrtrichtung“, sagte ein Bürger. Das sei nicht erlaubt, antwortete Andreas Mausolf von der Polizeistation Dietrichsdorf. Er erläuterte, dass die Polizei zwar Hinweise auf Falschparker entgegennehme. „Doch der ruhende Verkehr ist im Grunde nicht Aufgabe der Polizei, es sei denn, dass eine akute Gefahr besteht.“ Rajko Wengel vom Kommunalen Ordnungsdienst stellte klar, dass für Falschparker die Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung der Stadt Kiel zuständig seien. „Doch wenn ein Fahrzeug beispielsweise vor einer Feuerwehrausfahrt parkt, werden wir natürlich ebenfalls aktiv“, so Wengel. Wenn falsch parkende Laster aufgeschrieben würden, sei das sehr zu begrüßen, so Stagars. Allerdings würde das Problem dann womöglich in andere Bereiche der Wohngebiete verlagert werden. Einwohner Rüdiger Lohmann schlug vor, Parkflächen für die Laster am Ostuferhafen zu schaffen.

