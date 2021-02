Kiel

Die Förde Sparkasse hatte die Demontage der Überweisungsbox am Montag, 1. Februar, mit Sicherheitsaspekten und datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten begründet. Physische Überweisungen seien nachweisbar, die am meisten auftretende Form des Überweisungsbetruges, hatte André Santen, Leiter der Unternehmenskommunikation der Förde Sparkasse, auf Nachfrage angeführt. Kostengründe hätten bei der Entscheidung angeblich keine Rolle gespielt. Irmgard Wolf hält das Ganze für eine Ausrede. „Ich könnte doch auch nach Friedrichsort fahren und es dort in den Kasten bei der Bank einwerfen“, so ihr Argument.

Thomas Stritzl, ehemaliger CDU-Kreisvorsitzender und Mitglied im Verwaltungsrat der Förde Sparkasse, sieht das ähnlich und kann die Entrüstung von Irmgard Wolf verstehen. Zumal man in Friedrichsort die Unterschriften auch nicht kontrollieren könne. Von daher sei es keine gute Idee, den Menschen vor Ort dieses Serviceangebot wegzunehmen. Selbst Kostengründe wären da zweitrangig.

In diese Richtung argumentiert auch Christoph Beeck, SPD-Kreisausschussvorsitzender in Kiel. „Die Entscheidung der Sparkasse in Schilksee zeigt, dass es eine öffentliche und politische Debatte geben muss, was die Sparkasse eigentlich leisten soll; ob wir sie als ein weitgehend normales Unternehmen lediglich in öffentlicher Hand betrachten oder ob wir sie als Daseinsvorsorge betrachten, die in erster Linie finanzinfrastrukturelle Grundbedürfnisse befriedigen soll.“

Er plädiert sogar dafür, dass eine Sparkasse als öffentliche Einrichtung für die Menschen vor Ort ihre Kunden noch näher einbeziehen sollte in unternehmerische Entscheidungen, die sie betreffen. „Das würde auch die Bindung steigern, ein nicht unerheblicher Aspekt bei zahlreicher günstiger Online-Konkurrenz“, teilte er mit. Es könnte ein Kundenbeirat geschaffen werden, der über Entscheidungen wie eben den Abbau der Überweisungsbox oder Filialöffnungszeiten zu hören ist. Dieser würde von allen Privatkunden alle paar Jahre gewählt und dürfte auch Vertreter in den Verwaltungsrat entsenden.

Thomas Stritzl möchte Entscheidung rückgängig machen

Dort sitzt allerdings Thomas Stritzl – und er ist entschlossen, auf der nächsten Verwaltungsratssitzung der Förde Sparkasse am 24. März das Thema entschieden anzugehen. „Es ist eine Entscheidung, die man revidieren sollte und vielleicht noch kann“, sagt er. Betrug gebe es auch beim Online-Banking. Mal so eben nach Friedrichsort zu fahren, sei für ihn auch keine Alternative – vor allem, wenn er sich vorstelle, er sei 80 Jahre alt. Zudem sei Schilksee kein wirklich gut angebundener Stadtteil.

Irmgard Wolf darf sich nun mehr als ernsthafte Hoffnung machen, dass „ihre“ Überweisungsbox vielleicht bald wieder an gewohntem Platz steht und es ein Happyend gibt.