Kiel

Im September 2017 wurde das Bauprojekt im Ortsbeirat Pries-Friedrichsort vorgestellt. Auf dem 1200 Quadratmeter großen Grundstück an der Ecke Buschblick, Brahmsweg und Wagnerring sollte ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus mit zwölf Eigentumswohnungen und Balkonen und Terrassen auf der rückwärtigen Seite entstehen. Rund 600 Quadratmeter waren für Grünflächen vorgesehen. Für Autos wurden zehn Stellplätze eingeplant. Mitte 2018 begann der Abbruch des aus den 60er-Jahren stammenden alten Gebäudes. Fertigstellung war im Herbst 2020. Den Vorsitzenden des Ortsbeirates Pries-Friedrichsort, Hans-Meinert Redlin (SPD), hat seitdem mehrfach Kritik erreicht. Dabei geht es vor allem um die Bauweise. An einer Stelle misst der Abstand des Gebäudes zur Straße nur etwa 40 Zentimeter. Die gesamte Umzäunung grenzt direkt an die Straßen Brahmsweg und Buschlick. Ein Bürgersteig fehlt hier völlig. Davon hätte man damals nicht gewusst, sagt Redlin.

„Alle Kinder, die zukünftig die Kita besuchen und aus dem Brahmsweg kommen, sind nun gezwungen, die Straße dort in einem recht unübersichtlichen Bereich zu queren. Wer aus dem Buschblick kommt und in den Wagnerring möchte, wird ebenfalls auf die Fahrbahn ausweichen müssen und läuft direkt in den Gegenverkehr. Lkw und Gelenkbusse hatten schon vor dieser galanten Baumaßnahme Schwierigkeiten, die Kurven zu passieren, ohne die Begrenzungspfosten umzubiegen. Jetzt wird es dort noch enger, und der Zaun vor dem neuen Gebäude hat schon mehrfache Blessuren erlitten“, beschreibt ein Bürger die Situation.

Schon vorher gefährliche Ecke

Tatsächlich galt die Ecke schon vorher als gefährlich. „Dadurch, dass der Bürgersteig weggefallen ist, hat sich die Situation noch verschärft“, so Redlin. Im Baumamt sei ihm versichert worden: Es habe keine andere Möglichkeit gegeben, als es so zu genehmigen, obwohl Tiefbauamtsleiter Peter Bender schon beim Genehmigungsverfahren auf das Problem aufmerksam gemacht und versucht habe, Einfluss zu nehmen. Hinter den Kulissen habe es harte Verhandlungen gegeben. Offensichtlich ohne Erfolg. „Erstaunt und enttäuscht über die Rechtsauskunft“ war Redlin trotzdem.

Die Baugenehmigung zur Errichtung des Mehrfamilienhauses stammt aus dem Jahr 2018. Ganz glücklich scheint die Stadt darüber auch nicht zu sein. Die Herstellung von Geh- und Radwegen sei nicht Bestandteil der Baugenehmigung, da sich das gesamte Flurstück historisch bereits immer in Privatbesitz befunden habe. Der Voreigentümer des Grundstückes hätte die Nutzung der Flächen lediglich geduldet, eine städtische Fläche habe es auf diesem Flurstück auch vor der Errichtung des Neubaus nicht gegeben. „Gespräche mit den Investoren im Genehmigungsverfahren, sozusagen auf freiwilliger Basis Grundstücksflächen an die Landeshauptstadt Kiel abzugeben, blieben – auch aus Sicht des Tiefbauamtes – bedauerlicherweise erfolglos. Bei fehlender Rechtsgrundlage ist eine öffentlich-rechtliche Forderung nicht durchsetzbar gewesen“, teilt Arne Ivers vom Presseamt mit.

Ortsbeirat fordert Lösungen

„Wir brauchen da aber dringend eine Lösung“, mahnt Redlin, der weiß, dass dies nicht ganz einfach wird, zumal dort die Linie 91 entlangfährt. Eine Bürgerin meint: „Es ist eine Zumutung, da zu gehen. Es wird in keinster Weise auf Ältere Rücksicht genommen.“ Die Ecke ist auch im Seniorenbeirat schon Thema. „Wir müssen Druck entwickeln, bevor etwas passiert“, sagt Rainer Schill, zuständig für Pries-Friedrichsort. Im Hinblick auf eine Lösung versichert Redlin: „Das ist eine Augabe, die das Tiefbaumt schon auf dem Tisch liegen hat.“