Kammer sucht zusätzliche Ärzte

Kiel

„Bislang rein vorsorglich fragen wir hiermit an, ob Sie sich im Falle eines gravierenden Engpasses in der ärztlichen Versorgung fit fühlen und bei uns im Land bereit wären einzuspringen“, heißt es in dem Anschreiben der Ärztekammer. Zwar gebe es aktuell noch keinen konkreten Anlass, bei Bedarf wolle die Kammer jedoch auf die Liste zugreifen.

Die angeschriebenen Mitglieder könnten so dazu beitragen, eine Sicherstellung der flächendeckenden medizinischen Versorgung zu gewährleisten. Das Anschreiben wurde an 1848 der insgesamt 18.000 Ärztinnen und Ärzte in Schleswig-Holstein versendet.

Hier können sich Ärzte melden

Ab sofort können sich Ärztinnen und Ärzte per Mail an kammer@aeksh.de unter Angabe des möglichen Tätigkeitsbereiches (ambulant, stationär und/oder im Gesundheitsamt) melden. Eine telefonische Kontaktaufnahme ist unter der 04551/803 222 möglich. Die Nummer ist montags bis donnerstags zwischen 8 und 16 Uhr und freitags zwischen 8 und 14 Uhr erreichbar.

