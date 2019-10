Ortsbeiräte haben ein Beschlussproblem

Kiel

Der Ortsbeirat Holtenau konnte beispielsweise in den vergangenen Monaten gleich zweimal keine Entscheidungen treffen. Die Vorsitzende Heidi Toscan ( SPD) sieht einen der Gründe in einem nicht besetzten AfD-Mandat. Die Partei hat erhebliche Probleme, Vertreter für ihre Plätze in den Ortsbeiräten zu finden. Nach der letzten Kommunalwahl im Mai 2018 hätte die AfD in zehn von 18 Ortsbeiräten mit einem Platz vertreten sein können. Besetzt wurden aber nur vier – Schilksee, Pries-Friedrichsort, Mettenhof und Gaarden. In den anderen sechs Ortsbeiräten – Holtenau, Hassee/Vieburg, Wellsee/Kronsburg/Rönne, Elmschenhagen/Kroog, Ellerbek/Wellingdorf und Neumühlen/Dietrichsdorf/ Oppendorf – wird das Mandat bisher nicht wahrgenommen. Bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit zählt jedoch auch der nicht besetzte Platz mit.

Ortsbeirat Holtenau: Manchmal nur eine Infoveranstaltung

Ein Rechenbeispiel: Der Ortsbeirat Holtenau hat formal sieben stimmberechtigte Mitglieder und braucht vier anwesende, um beschlussfähig zu sein. Aufgrund des fehlenden AfD-Mitgliedes und eines Todesfalles kam der Ortsbeirat Holtenau nur auf fünf Stimmberechtigte. Wenn dann noch zwei Mitglieder dienstlich oder gesundheitlich verhindert sind, können keine Anträge verabschiedet werden. „Ich habe alle Mitglieder mit der Bitte angeschrieben, sich rechtzeitig abzumelden“, sagt Toscan. Sie möchte vermeiden, den Ortsbeirat in eine Infoveranstaltung umwandeln zu müssen. Dauerhaft nicht besetzte Plätze, wie der von der AfD seien schon deshalb problematisch. „Je kleiner ein Ortsbeirat ist, desto eher ist er nicht beschlussfähig.“

Der vorgesehene AfD-Kandidat habe seine Bewerbung eine Woche vor der Bestätigung durch die Ratsversammlung zurückgezogen. „Seitdem warten wir, dass der Platz besetzt wird“, sagt Toscan.

Hans-Werner Tovar hat keine Sanktionsmöglichkeiten

Weil das bisher nicht passiert ist und fünf weitere Ortsbeiräte ebenfalls von dem Problem betroffen sind, schaltete sie den für die Stadtteilgremien zuständigen Stadtpräsidenten Hans-Werner Tovar ein. Er sagt, „demokratisch gesehen“ halte er die Nicht-Wahrnehmung des Sitzes für „nicht korrekt“. Er habe aber keine Sanktionsmöglichkeiten. Eine dafür notwendige Änderung der Gemeindeordnung wäre für ihn ein „Eingriff in demokratische Strukturen“. Die Forderung, vertreten zu werden, müsse vielmehr von den Bürgern kommen, die die AfD gewählt hätten.

Der Vorsitzende des AfD-Kreisverbands, Guido Dachs, teilt zwar die Auffassung, dass „Ortsbeiräte als demokratische Basis und als Bindeglied zwischen Bürgern und Verwaltung eine wichtige Funktion ausüben“, einen zeitlichen Rahmen für die Besetzung der Plätze kann er aber nicht nennen. „Aufgrund der Bedeutung der Ortsbeiräte werden wir weiterhin bestrebt sein, möglichst die sechs Ortsbeiräte zu besetzen.“

AfD : Kapazitäten reichen noch nicht

Als Gründe für die Nichtbeteiligung nannte Dachs zum einen den Mangel an Ressourcen: „Die AfD-Ratsfraktion würde gerne alle Ortsbeiräte besetzen, verfügt als kleine Fraktion mit drei Mitgliedern aber derzeit leider noch nicht über die dafür notwendige Kapazität.“ Zum anderen machte er die „Anschläge und Anfeindungen“ der vergangenen Monate dafür verantwortlich. „Wegen der Angriffe, denen sich Funktions- und Mandatsträger der AfD – gerade auch in Kiel – immer wieder ausgesetzt sehen, schrecken viele Bürger davor zurück, bürgerliches Mitglied unserer Fraktion zu werden.“ Sie müssten Farbbeutel-Anschläge, Graffiti-Schmierereien, die Beschädigung ihrer Pkw und die denunzierende Nennung ihrer Namen und Wohnanschriften im Internet befürchten.

So bleibt den Ortsbeiräten bei fehlender Beschlussfähigkeit derzeit nur eine Möglichkeit: Tovar rät, das gleiche Thema erneut auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen. Dann müssten – egal wie viele Mitglieder ein Ortsbeirat hat – nur drei Stimmberechtigte da sein, um einen Antrag auf den Weg zu bringen.

