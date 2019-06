Kiel

"Wir führen in dem Fall ein Todesermittlungsverfahren durch", bestätigt Oberstaatsanwalt Michael Bimler. Einen Verdacht oder Anhaltspunkte für eine Straftat gebe es aber bislang nicht, so Bimler weiter. Der Mann hatte eine Geldstrafe aus einem anderen Bundesland nicht bezahlt und war deshalb zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen in die JVA Kiel gebracht worden.

Der Mann war am Abend in seiner Zelle gefunden worden. Ein Notarzt und der Rettungsdienst konnten dem Mann aber nicht mehr helfen. Die Obduktion in der Rechtsmedizin soll jetzt aber Klarheit bringen.