Obwohl zehn Crewmitglieder mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, hält Aida Cruises an geplanten Kurz-Kreuzfahrten fest. Die betroffenen Besatzungsmitglieder sind an Bord eines der gerade in Rostock liegenden Aida-Schiffe isoliert. Die "AIDAblu" soll dennoch Mitte August in Kiel starten.