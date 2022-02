Das größte Kreuzfahrtschiff einer deutschen Reederei liegt sicher im Kieler Hafen. Die 337 Meter lange „Aidacosma“ hat am Freitagmorgen sicher und problemlos am Ostseekai festgemacht. Bis zum Mittwoch soll der Neubau in Kiel ausgerüstet werden. Zuerst rüstet sich die Besatzung aber jetzt auf den großen Orkan.