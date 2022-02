Kiel

Eigentlich wollte der Kapitän der „Aidacosma“ mit seiner Besatzung nur eine Nacht auf Ankerposition hinter dem Leuchtturm Kiel verbringen. Nachdem das Orkantief „Zeynep“ aber weitergezogen war und das Schiff wieder in die Förde fahren wollte, tauchte ein zweites Problem auf.

Bei Westwind mit Sturmstärke wird in Kiel das Wasser immer aus der Förde hinausgedrückt. Der Pegel in Kiel war über einen Meter gefallen. Da am Ostseekai eigentlich für alle gängigen Kreuzfahrtschiffe zehn Meter Wassertiefe die Regel sind, war mit neun Metern für die „Aidacosma“ aber das Limit fast erreicht.

Mit über 8,60 Metern Tiefgang war es zu riskant, mit dem Schiff dort anzulegen. Denn: Wenn Gegenstände unter Wasser liegen, könnten diese in die Propeller kommen.

Müll in der Kieler Förde bremst „Aidacosma“ aus

Entlang der Kiellinie mussten einiger Müll und Schrott aus der Förde geborgen werden. Mülltonnen, Fahrräder, Stühle und auch ein Elektroroller waren in den Hafen geraten. Zumindest wurden diese Dinge am Sonnabend entdeckt und zum Teil auch von der Feuerwehr geborgen.

Die „Aidacosma“ kehrte am Sonntag um 7 Uhr zum Ostseekai zurück und machte dort dann ohne Probleme fest. Nun beginnt der Countdown für das 337 Meter lange Schiff. Am kommenden Sonnabend um 18 Uhr soll in Hamburg die erste Fahrt mit gebuchten Passagieren beginnen.

Mit Proviant beladene Lastwagen rollen jetzt an

Nach und nach sollen jetzt Lastwagen mit Proviant anrollen. Ein Teil davon ist auch aus Kühlhäusern in ganz Norddeutschland. Mit Gabelstaplern sollen dann die Waren durch die großen Luken an der Bordwand in den Rumpf geschoben werden.

Die Besatzung wird parallel dazu weiter den Bordbetrieb hochfahren und die Tage in Kiel mit Training verbringen. Landgang ist für die Crew dabei nicht vorgesehen. Die Seemannsmission Kiel steht aber bei Fragen bereit. In einem der Wasserbecken an Bord ist aber bereits Wasser. Im Infinity-Pool auf dem Sonnendeck ist bereits das eingelassene Wasser durch die Verglasung zu erkennen.

Durch das wiederholte An- und Ablegen der „Aidacosma“ haben Reederei und der Seehafen Kiel jetzt die nötige Routine bei der Platzierung der Rampen für das Beladen des Schiffes bekommen. Dieses Training wird für den Mai wichtig sein, wenn die Schwester „Aidanova“ nach Kiel kommt.

Dieses 2018 in Dienst gestellte Schiff ist zwar genauso lang wie die „Aidacosma“, jedoch bei der Vermessung etwas größer. Die „Aidanova“ wird den ganzen Sommer über jeden Sonnabend von Kiel aus zu Reisen nach Norwegen und in die Ostsee starten.

Die „Aidanova“ ist dann das größte Kreuzfahrtschiff im Einsatz auf der Nordsee. Aida Cruises gehört zu den größten Kunden des Kieler Hafens im Bereich der Kreuzfahrten.

Am Mittwoch geht es Richtung Hamburg

Die „Aidacosma“ wird nach dem derzeitigen Stand am Mittwoch gegen 18 Uhr in Richtung Hamburg aufbrechen. Das 20 Decks hohe Schiff ist aber für die Passage des Nord-Ostsee-Kanals gut 20 Meter zu hoch. Die zehn Kanalbrücken erlauben nur eine Durchfahrt für Schiffe mit einer Maximalhöhe von 40 Metern. Dementsprechend geht die Reise für das Kreuzfahrtschiff um das Skagerrak.

Die Maschinenraumsektion der „Aidacosma“ hat den Nord-Ostsee-Kanal aber bereits einmal als Schleppzug passiert. Sie wurde mit den MaK-Motoren und LNG-Tanks in Rostock gebaut.