Kiel

Die vor einem Jahr gegründete Akademie für soziales Unternehmertum startet diesen Monat in ihren dritten Durchgang. Dabei richtet sich das Programm der an die Uni Kiel angedockten Akademie nicht nur ans akademische Milieu, sondern an alle, die soziale oder ökologische Initiativen mit unternehmerischen Mitteln verwirklichen wollen.

Akademie verbindet soziales Engagement und Unternehmertum

Unbehagen kann eine starke Triebfeder sein. Oftmals wenden sich Menschen, die denken, dass bestimmte Dinge gerechter oder umweltfreundlicher laufen könnten, an die „Akademie für Social Entrepreneurship“, um so etwas wie das Handwerk der Weltverbesserung zu lernen. Speziell an solche Einsteiger richten sich Angebote wie der „Ideensprint“, in dem es darum geht, innerhalb von Workshops solch noch eher diffuses Unbehagen in Problemfelder einzuordnen und letztlich sauber abgesteckte Projekte daraus abzuleiten.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Heraus kommen dabei immer wieder Neuerungen, bei denen man sich fragt, warum es sie eigentlich nicht schon lange gibt. Entsprechende Beispiele finden sich vielfältig eingestreut ins frisch erschienene Akademie-Programm. Dabei geht es um natürliche Handcremes in der Kletter-Branche, um Mode für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, um die Nachrüstung eines alten Schiffes mit einem E-Motor oder auch um ein Angebot zur Auseinandersetzung mit weiblicher Sexualität. Und jedes dieser kurz präsentierten Beispiele vermittelt einen Eindruck davon, wie es laufen könnte mit dem eigenen Zutun in Sachen bessere Welt.

Schwerpunkt im Programm ist diesmal das Thema Armut

Ein Schwerpunkt im Programm ist diesmal das Thema Armut. Es wird betrachtet, wie es damit in Kiel aussieht, und ebenso richtet sich der Blick auf internationale Beispiele für Strategien der Wohlstandsverteilung. Ein weiterer Fokus liegt auf weiblichen Gründerinnen. Sie können es, haben es aber immer noch schwerer als Männer, lautet einfach formuliert der Hintergrund für Kurse, in denen Frauen lernen, ihre Erfolgsstrategien und Gründungsvorhaben zu entwickeln.

Die erste Veranstaltung im neuen Semester der Kieler Nachhaltigkeits-Akademie findet am 22. Oktober statt, und das wie alle weiteren Kurse im Online-Format. Bewährt hat sich dies bereits unter den in den ersten beiden Durchgängen stark einschränkenden Corona-Vorgaben, beibehalten werden soll es trotz nun wieder größer gewordener Spielräume.

Nachhaltigkeits-Akademie bleibt beim Online-Format

„So können unabhängig vom Wohnort alle Menschen in Schleswig-Holstein teilnehmen. Das hat sich bereits sehr bewährt“, erläutert Markus Brüggemann, in der „Akademie für Social Entrepreneurship“ unter anderem für Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Neben den Live-Workshops bietet die Akademie auch ein wachsendes Angebot von Onlinekursen zu rechtlichen Aspekten, Unternehmensformen, Kapitalgewinnung und vielen weiteren Aspekten des sozialen Unternehmertums.

Hervorgegangen ist die Akademie aus dem „youweedoo“-Projekt

Hervorgegangen ist die vor einem Jahr mit Unterstützung der Stadt Kiel gegründete Akademie aus dem von der Christian-Albrechts-Universität Kiel ins Leben gerufenen Projekt „yooweedoo“. Studierende lernen dabei seit dem Jahr 2020 in praktischen Projekten das Abc des sozialen Unternehmertums und bringen teils auch in ökonomischer Hinsicht Bemerkenswertes zustande. Craftbeer von Lillebräu, Bambusräder von my Boo, Öko-Klos für Festivals oder mittlerweile in die Textilrecycling-Werkstatt der Brücke Schleswig-Holstein übergegangene Stofftaschentücher made in Kiel, das und viel mehr Innovatives findet sich unter den mittlerweile mehreren Hundert „ yooweedoo“-Projekten und Social Start-ups.

Die kostenfreien Lehrangebote der Akademie finden sich unter yooweedoo.org/de/academy