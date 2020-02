Donnernder Applaus für perfekte Show

Kiel

Schon eine Stunde vor Beginn drängten sich die Besucher an der Treppe, die zum großen Frederik-Paulsen-Hörsaal führt, bei freier Platzwahl stellt man sich halt früh an. Karten waren nicht mehr zu haben, komplett ausverkauft hieß es am Mittag im Buchladen Zapata, der Vorverkaufsstelle. Werbung hat die Show - inzwischen war es die 25. - nicht mehr nötig.

Wie das Publikum denn hierher gelotst worden sei, fragten die Moderatorinnen Conny Schuldt und Bente Rodewald nach dem musikalischen Intro des 23-jährigen Kieler Musikers Moritz Kruit. Bei „Mundpropaganda“ und „eingepackt und mitgeschleppt“ meldeten sich die meisten der gut gelaunten Zuschauer. Für die kommenden zwei Stunden sollte sie ein buntes, fröhliches und sportlich anspruchsvolles Programm erwarten.

Feinste Gruppenakrobatik vom Nachwuchs

Den Beginn machten die Jüngsten, der Zirkus Sonnenschein aus Lebrade bei Plön und die Ostseeflammen aus Neukirchen in Ostholstein, feinste Gruppenakrobatik vom Nachwuchs, der an diesem Abend zu recht bejubelt wurde. Zwischendrin eine Solo-Nummer von der Kielerin Anni Lalu mit zwei leuchtenden Hula-Hoop-Reifen, anschließend fliegender Wechsel zu den bisweilen fliegenden Tänzerinnen und Tänzern der Attitude Dance Company Kiel.

Dann wieder Moritz Kruit am Klavier. Diesmal begleitete er seine Schwester Lena und ihre Partnerin Nina Carstens an Vertikaltuch und (Fischer)netz, die mit ihrer artistischen Darbietung auch auf die Verschmutzung der Meere aufmerksam machten. Als Bauarbeitertrupp sorgte anschließend die Rhönradgruppe des Hochschulsports für Vergnügen, um anschließend elegant im Schwarzlicht zu erscheinen. Und dass auch bei Kieler Regenwetter Akrobatik Spaß macht, zeigten Conny, Julien und Tobias als Trio mit Regenjacke und Regenschirm.

Luft anhalten beim Pole- und Chair-Dance

Die anschließende 20-minütige Pause nutzten die Frauen der Gruppe Poledance Kiel für den etwas aufwändigeren Aufbau für ihre rasante Pole- und Chair-Dance-Darbietung. Anschließend wand sich Juliana Falge von der MeerManege aus Kronshagen gekonnt in und um ihren Luftring. Slapstick und Hochleistungs-Akrobatik bot danach das Duo Valeria & Fancesco, elektrisierenden Modern Dance die Performance Class im Hochschulsport, und beim nächsten Act war das Staunen groß: Da zauberte Thomas Neumann alias Fabulo bunte Muster, die Weltkugel und sogar den Schriftzug der Veranstaltung aus zwei unscheinbaren Stäben, Visual Pois genannt.

Schon beim Zuschauen schwindelig konnte es einem werden, als Laura Sommer aus Bremerhaven geschickt im Vertikaltuch turnte. Und heiter endete die Show mit einer maritimen Gruppenakrobatik-Darbietung von AkroKiel, jener Hochschulsportgruppe, die nicht nur jedes Jahr Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet und Nachbarländern zum dreitägigen Festival ins Sportforum einlädt, sondern auch die „open stage“-Show im Audimax organisiert.

430 Akrobaten folgten der Einladung nach Kiel

430 Akrobaten - ähnlich viele wie im vergangenen Jahr - waren zu dem Treffen mit Workshops und gegenseitigem Austausch angereist, 110 zeigten ihr Können auf der Show-Bühne und ernteten wahre Beifallsstürme. Da war auch Mitorganisatorin Conny Schuldt „sehr zufrieden“.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.