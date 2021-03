Wer am Wochenende an der Kiellinie vorbeikommt, kann in 4200 verschiedene Kulturgesichter schauen. Auf der Blücherbrücke und am Schifffahrtsmuseum stehen zwei Fahrzeuge mit einer LED-Wand auf der Ladefläche, auf der von drei Seiten die Schwarz-Weiß-Porträts gezeigt werden.