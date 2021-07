Kiel

Am Donnerstagvormittag stehen sie in Reih und Glied: 350 große, orange Mülltonnen haben Mitarbeitende des Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) auf der Reventlouwiese platziert. Mit der wenige Stunden dauernden Aktion wollte die Stadt auf die Müllberge aufmerksam machen, die zunehmend in Kiel zu finden sind – eben auch an der Kiellinie.

Zusammen mit zwei bei der Reventlouwiese stehenden 2,5-Kubikmeter-Containern ergeben die Tonnen knapp zehn Kubikmeter Fassungsvermögen. „Das entspricht dem Volumen der Abfälle, die der ABK an einem Wochenende im Schrevenpark und auf der Reventlouwiese einsammelt“, erklärt ABK-Werkleiter Christian Schmitt. Er meint damit den Müll, der den Weg in die Tonnen findet - aber auch den, den der ABK vom Boden der Grünflächen sammeln muss.

20 Tonnen Müll in zwei Wochen im Schrevenpark und an der Kiellinie

Laut Stadt hat der Abfallwirtschaftsbetrieb im Schrevenpark und an der Kiellinie inklusive Reventlouwiese allein in den vergangenen zwei Wochen 20 Tonnen Abfall gesammelt. „Wir haben die Aufgabe, Kiel sauber zu halten. Das machen wir gerne“, so Schmitt. „Aber die Kielerinnen und Kieler machen es uns gerade nicht leicht.“

Das betrifft nicht nur den achtlos liegen gelassenen Abfall, sondern auch den Umgang mit den Mitarbeitenden: Wie Schmitt mitteilt, wird die nächtliche Zusatzschicht der Straßenreinigung, die am Wochenende von 22 bis 3 Uhr im Schrevenpark und auf der Reventlouwiese im Einsatz war, eingestellt – um die Mitarbeitenden zu schützen. Diese seien am vergangenen Wochenende bepöbelt und bedroht worden.

Für Schmitt ist klar: „Die Partygängerinnen und Partygänger müssen ihr Verhalten ändern, damit es auch morgen noch eine gute Aufenthaltsqualität in Grünanlagen wie Schrevenpark und Reventlouwiese gibt.“