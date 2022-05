Aktion des Kinderschutzbundes: Flagge zeigen gegen Gewalt gegen Kinder

Kiel

„Kinder haben Gewalt nicht gewählt!“: So steht es auf den Flaggen an der Kieler Reventloubrücke, die anlässlich des Tags der gewaltfreien Erziehung gehisst wurden. Der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) SH möchte sich mit der Aktion für den Schutz von Kindern vor körperlicher, sexueller und psychischer Gewalt einsetzen. Laut Statistik haben Kindeswohlgefährdungen auch in Schleswig-Holstein durch Lockdowns und soziale Isolation infolge der Corona-Pandemie deutlich zugenommen.

Diese Entwicklung spiegele sich auch in der Arbeit der Kinderschutz-Zentren und Fachberatungsstellen des DKSB SH wider. „Wir ermutigen Kinder, sich Hilfe zu holen“, sagt Bürgermeisterin Renate Treutel. So etwa sollen Videoclips, Beratungsangebote und Workshops in den Schulen für das Thema sensibilisieren. Auch Eltern werden in Beratungs- und Hilfesettings unterstützt. Kinder und Eltern sollen somit gemeinsam Kinderrechteprofis werden. „Und wir fordern Erwachsene auf, nicht wegzusehen, wenn Kinder in Not sind, sondern das Jugendamt einzuschalten“, so Treutel weiter.

Irene Johns, Landesvorsitzende des Kinderschutzbundes, betont, dass gewaltfreies Aufwachsen eine gesellschaftliche Aufgabe ist: „Es ist an uns allen, das Wohl, die Rechte und Interessen von Kindern immer im Blick zu haben und sich stark für sie zu machen.“ Und Luisa Galli, stellvertretende Vorsitzende des Jungen Rates Kiel, ergänzt: „Es braucht nicht nur Gesetze, die Gewalt verbieten, sondern Menschen, die für diese Themen sensibilisieren, aufklären und sich dagegen einsetzen.“