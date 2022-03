Ein gedruckter Willkommensgruß in einer schweren Zeit: Die Kieler Nachrichten und die Stadt Kiel haben ein „Extrablatt“ für die Neuankömmlinge aus der Ukraine auf Kyrillisch herausgegeben. Als eine der ersten hält Ekatharina Kotliar (31) aus Kiew die Sonderausgabe in den Händen.

Von Kristiane Backheuer