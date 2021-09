Kiel

„Radfahrerinnen und Radfahrer, die sich nicht an die Regeln halten, haben es heute schwer“, fasst Hauptkommissar Robert van Uden vom Kieler Bezirksrevier die Präsenz der Polizei am Donnerstag zusammen. Neben den Beamten vom Bezirksrevier sind auch mehrere Kolleginnen und Kollegen von den weiteren vier Polizeirevieren in Kiel im Einsatz und nehmen Radfahrende in den Fokus. Sie wechseln ihre Standorte im Dreiviertelstundentakt, sodass die Polizei an diesem Schwerpunkttag knapp 20 Kontrollstellen und Hunderte Radler im Stadtgebiet in den Blick nimmt.

Genau unter diesem Motto – „Radfahrende im Blick“ – steht der heutige landesweite Aktionstag der Polizei. Doch die Verkehrsteilnehmer auf zwei Rädern sind in Kiel auch jenseits solcher Tage schon länger im Fokus der Polizei.

Unfallzahlen 2020 auf höchstem Niveau der jüngsten zehn Jahre

Laut Hauptkommissar van Uden hat dies mit den Unfallzahlen aus dem vergangenen Jahr zu tun. Der Verkehrssicherheitsbericht 2020 weist 553 Fahrradunfälle und 538 verletzte Radfahrerinnen und Radfahrer aus. Insgesamt sank das Verkehrsunfallgeschehen im letzten Jahr deutlich, auch weil durch die Pandemie weniger auf den Straßen los war. Nur die Zahl der Fahrradunfälle stieg um 4,7 Prozent – und damit auf das höchste Niveau der jüngsten zehn Jahre.

Zahl der Ordnungswidrigkeiten auf dem Rad stieg 2020 rasant an

Dass die Polizei die Zahlen zum Anlass genommen hat, vermehrt Radfahrerinnen und Radfahrer zu kontrollieren, zeigen allein die aufgenommenen Ordnungswidrigkeiten. Waren es im Jahr 2019 noch 585, explodierte die Zahl 2020 auf 3405. 2021 sind es bislang 1994 (Stand 31. August).

An der Kreuzung Stresemannplatz/Andreas-Gayk-Straße, einem der Unfallschwerpunkte in der Stadt, stehen die Beamten des Bezirksreviers am Donnerstag ab 9.15 Uhr und kontrollieren die vorbeiziehenden Radler. Die Polizisten sind dauerhaft im Gespräch, die Frequenz ist hoch, die Kontrollierten zumeist einsichtig.

Fahren auf der falschen Seite gehört zu Hauptunfallursachen

Neben mangelnder Verkehrstüchtigkeit der Räder begegnet den Polizisten ein Fall immer wieder: das Fahren auf der falschen Fahrbahnseite. „Das ist die Hauptunfallursache bei Radfahrern“, sagt Hauptkommissar van Uden, der mit seinem Kollegen Hauptmeister Mathias Bock regelmäßig auf Fahrradstreife unterwegs ist.

20 Euro kostet diese Ordnungswidrigkeit, die knapp 50 Prozent der aufgenommenen Delikte ausmache, ergänzt van Uden. Dahinter folgten das Fahren über eine rote Ampel und die Handynutzung auf dem Rad.

„Wir stellen häufig auch fest, dass die Leute die Regeln nicht kennen“, sagt Hauptmeister Bock mit Blick auf die Nutzung des Radweges auf der falschen Fahrbahnseite. So ergeht es einige Zeit später auch einer jungen Frau, die an der zweiten Kontrollstelle Eckernförder Straße/Westring den Beamten auf der falschen Seite in die Arme radelt. An dieser Kreuzung zählte die Polizei im vergangenen und in diesem Jahr sechs Unfälle mit Beteiligung von Radfahrenden.

Bislang 25 Prozent weniger Unfälle mit Radfahrbeteiligung als 2020

Mit 15 Unfällen 2020 und 2021 sticht der Bereich Ostring/Schönkirchener Straße in der Statistik deutlich hervor. Insgesamt scheint die Entwicklung der Fahrradunfälle in Kiel in diesem Jahr aber rückläufig zu sein. „In Kiel verzeichnen wir im laufenden Jahr bis zum 31. August bereits 273 Verkehrsunfälle mit Radfahrerbeteiligung. Das entspricht einem Rückgang von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum“, sagt Sven Clausen vom Sachgebiet Verkehrsangelegenheiten der Polizeidirektion Kiel. Somit sank auch die Zahl der verletzten Radfahrerinnen und Radfahrer auf bislang 259 (Vorjahreszeitraum 354).

Unfälle mit E-Bikes führen häufiger zu schwereren Verletzungen

Doch tendenziell tauchen immer mehr neue Verkehrsteilnehmer auf zwei Rädern auf, die Einfluss auf das Unfallgeschehen nehmen. „Die Unfälle mit E-Bikes steigen stark an“, sagt Hauptkommissar van Uden. Vor allem ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger seien mit der Fahrunterstützung schnell unterwegs und könnten dadurch oftmals nicht mehr rechtzeitig reagieren. „Entsprechend schwerer sind auch die Unfälle und die Verletzungen“, ergänzt van Uden. Gleiches gelte für Unfälle mit Lastenfahrrädern, die auch immer mehr Zuspruch erhalten.

E-Scooter werden die Polizei in Kiel „nachhaltig“ beschäftigen

Ein weiterer Faktor sind die E-Scooter, die im Stadtgebiet an unzähligen Stellen fahrbereitstehen. „Die sind ein Problem“, sagt van Uden. Trotz abgespeckter Kieler-Woche-Variante habe man zuletzt viele Scooter-Fahrer anhalten müssen, die unter Alkoholeinfluss auf den Gefährten unterwegs waren. „Die werden uns nachhaltig stark begleiten“, meint Hauptmeister Bock.

Das tut auch die Polizei in Kiel. Neben regelmäßigen Kontrollen plant sie in absehbarer Zeit die Installation einer festen Fahrradstaffel. Radfahrerinnen und Radfahrer bleiben also auch in Zukunft im Fokus der Ordnungshüter.