Der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung steht im Raum: Ein Richter am Amtsgericht Kiel hat Haftbefehl gegen den 50-Jährigen erlassen, der einen 37-Jährigen in der Esmarchstraße in mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Der Haftbefehl wurde aber unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.