Coronavirus in Kiel - Aktuell 78 Infizierte in Kiel: Inzidenzwert nähert sich 30 an

Die Tendenz ist nicht gut, aber die Zahlen sind weiterhin besser als im Landes- und vor allem Bundesschnitt: Am Montag gelten 78 Kieler als mit dem Coronavirus infiziert, vier davon werden stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt nun bei 27,6.