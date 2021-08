Kiel

 In Kiel breitet sich das Coronavirus rasant aus – regelmäßig kommen neue Fälle hinzu. Einen Überblick über die aktuelle Lage erhalten Sie einmal täglich an dieser Stelle:

Corona-Fälle in Kiel seit Beginn der Pandemie : 5933

: 5933 Genesen : 5513

: 5513 Corona-Infizierte aktuell : 315

: 315 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona : 105

: 105 In Quarantäne/Absonderung : 545

: 545 7-Tage-Inzidenzwert: 98,5 laut Robert-Koch-Institut

Aktuelle Corona-Zahlen für Kiel, Stand 12. August 2021

Keine Entspannung in Sicht: Mit 56 Neuinfektionen am Mittwoch steigt die Sieben-Tage-Inzidenz für Kiel auf 98,5. Das ist der höchste Wert in Deutschland – vor Flensburg mit 90,9 und Neumünster mit 79,8.

Mit den neuen Fällen von Mittwoch sind aktuell 315 Kielerinnen und Kielern mit dem Coronavirus infiziert. 545 Personen befinden sich in Quarantäne.

Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es insgesamt 5933 Corona-Fälle in Kiel – 5513 Fälle gelten als genesen. Die Zahl der Toten in Zusammenhang mit Corona bleibt unverändert bei 105.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel, Stand 11. August

Drei Städte aus Schleswig-Holstein verzeichnen aktuell die höchsten Corona-Inzidenzen unter den deutschen Kreisen und kreisfreien Städten. Flensburg führte nach den Zahlen vom Dienstagabend mit 90,9 die Negativliste an, vor Kiel mit 85,9 und Neumünster mit 79,8. „Vor einem Jahr wäre das höchste Alarmstufe gewesen“, sagte der Infektionsmediziner Helmut Fickenscher. Mittlerweile gebe es aber eine beachtliche Impfquote, die Zahl der schweren Erkrankungen sei gering und es gebe kaum weitere Todesfälle.

Am Dienstag sind in Kiel 34 neue Fälle gemeldet worden, 456 Kieler und Kielerinnen sind in Quarantäne. 283 Personen in Kiel sind aktuell positiv getestet.

Die Gesamtzahl aller Fälle seit März 2020 liegt bei 5.879. Davon sind 5.491 Personen wieder genesen. In Zusammenhang mit Corona gestorben sind 105 Kielerinnen und Kieler.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel, Stand 10. August

Am Montag wurden dem Gesundheitsamt der Stadt Kiel 35 neue Corona-Infektionen gemeldet. Damit gibt es nun aktuell 261 Nachweise in der Stadt. 391 Kielerinnen und Kieler befinden sich zudem in Quarantäne.

Seit Beginn der Pandemie gab es in Kiel insgesamt 5.843 Corona-Fälle – davon gelten 5.477 Personen als genesen. Verstorben sind 105 Kieler und Kielerinnen.

Aktuelle Corona-Zahlen für Kiel, Stand 8. August

Die Corona-Lage in der Landeshauptstadt gewinnt weiter an Fahrt: 32 Neuinfektionen wurden der Landesmeldestellte am Sonntag gemeldet, 14 am Sonnabend und am Freitag 56. In der Summe sind dies 102 neue Fälle, die die Inzidenz für Kiel auf 75,8 klettern lassen.

Binnen einer Woche kamen 187 Infektionen hinzu. Grund für diese Zahlen sind hauptsächlich Reiserückkehrer. Fast jede Infektion lässt sich auf den Kontakt zu Urlaubern zurückführen. Aber auch eine mehrtägige Familienfeier hat die Zahlen in die Höhe getrieben.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 5816 Kielerinnen und Kieler mit dem Coronavirus infiziert. 5746 davon gelten bereits als genesen. 105 Personen sind seit März 2020 in Zusammenhang mit Corona gestorbenen.

Die aktuelle Corona-Lage in Kiel, Stand 2. August 2021

81 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet die Stadt Kiel für die vergangene Woche: Damit steigt die Inzidenz auf 34,4 – das ist fast doppelt so hoch wie der Bundeswert (17,8).

Der August begann in Kiel mit nur einem einzigen registrierten Fall am Sonntag. Am Freitag und Sonnabend waren es noch jeweils neun Fälle gewesen. Aktuell infiziert sind damit 133 Personen. 258 Personen befinden sich in Quarantäne.

Seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es 5632 Fälle. 5394 Kielerinnen und Kieler gelten als genesen. 105 Personen sind seit März 2020 in Zusammenhang mit Corona gestorbenen.

So ist die Corona-Lage am 26. Juli 2021 in Kiel

In Kiel sind viele neue Corona-Fälle übers Wochenende hinzugekommen – und das wirkt sich auch auf die Inzidenz aus. Die Landeshauptstadt hat nun mit 23,1 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein. Vor einer Woche betrug der Wert noch 10,5.

Insgesamt 32 Neuinfektionen gab es allein in den vergangenen drei Tagen: 14 neue Fälle kamen am Freitag, 14 am Sonnabend und vier am Sonntag hinzu.  Somit sind nun 79 Kielerinnen und Kieler an Corona infiziert. In Quarantäne befinden sich 114 Personen.

Die Zahl der seit dem 10. März 2020 infizierten Personen ist in Kiel damit auf 5551 gestiegen. 5368 davon sind bereits wieder genesen. 104 Personen mit einer COVID-19-Erkrankung sind seit März 2020 verstorbenen.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 19. Juli 2021

Am Wochenende wurden in Kiel elf Neuinfektionen gezählt. Nach Angaben der Stadt Kiel sind sie auf Reiserückkehrer und einen Corona-Ausbruch in einer Familie zurückzuführen.

Die Zahl der seit dem 10. März 2020 infizierten Personen ist damit auf 5496 gestiegen. 5350 Kieler und Kielerinnen davon sind bereits wieder genesen. 104 Personen mit einer COVID-19-Erkrankung sind seit März 2020 verstorbenen.

Aktuell sind in Kiel 42 Personen mit Corona infiziert. 86 Personen befinden sich in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 12. Juli 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel liegt mit 7,3 über dem Wert der Vorwoche (3,6). Unter anderem haben sechs Neuinfektionen am Wochenende zu dem Anstieg beigetragen. Die Neuinfektionen waren Kontaktpersonen von bereits bekannten Fällen und ein Zufallsbefund bei der Testung vor einer Klinikbehandlung ohne Symptome.

Seit dem vergangenen Montag haben sich insgesamt 18 weitere Personen infiziert. Die Zahl der seit dem 10. März 2020 infizierten Personen ist damit auf 5474 gestiegen. 5341 davon sind bereits wieder genesen. 104 Kieler und Kielerinnen mit einer COVID-19-Erkrankung sind seit März 2020 verstorbenen.

Zurzeit sind 29 Personen in Kiel mit Corona infiziert. 69 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne.

So ist die aktuelle Corona-Lage für Kiel, 30. Juni 2021

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Kiel steigt um zwei auf 104. Verstorben sind ein 55- und ein 52-jähriger Mann. Die Stadt Kiel meldet drei Neuinfektionen, der Inzidenzwert bleibt bei 6,1. Damit gibt es seit Beginn der Pandemie gesamt 5454 Fälle.

So ist die aktuelle Corona-Lage für Kiel, 29. Juni 2021

Über das Wochenende meldete die Stadt keine Neuinfektionen, am Dienstag registrierte sie nun vier neue Fälle. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz leicht von 5,3 auf 6,1. 20 Personen sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert, 28 befinden sich in Quarantäne.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 6. Juni 2021

Erstmals seit dem vergangenen Herbst ist der Inzidenzwert in Kiel wieder in den einstelligen Bereich gesunken. Insgesamt gab es am Wochenende nur zwei Neuinfektionen, was die Sieben-Tage-Inzidenz auf 9,7 sinken lässt. Aktuell infiziert sind noch 64 Personen.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 4. Juni 2021

Vor dem ersten Juni-Wochenende gibt es zur Corona-Lage in Kiel weiterhin erfreuliche Nachrichten. Am heutigen Freitag meldet die Stadt fünf Neuinfektionen, was nach Berechnungen des Gesundheitsamts zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 14,2 führt. Nur noch 69 Kieler und Kielerinnen sind aktuell mit dem Virus infiziert.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 3. Juni 2021

Es geht weiter abwärts mit den Inzidenzwerten in Kiel. Die Stadt meldet heute nur zwei Neuinfektionen. Daraus errechnet das Gesundheitsamt Kiel eine Sieben-Tage-Inzidenz von 17,8. Entsprechend gehen auch die Zahlen der aktuell infizierten (85) und der in Quarantäne befindlichen Personen (167) weiter zurück.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 2. Juni 2021

Wie überall im Land macht die Corona-Lage auch in Kiel derzeit wenig Sorgen. Am Mittwoch wurden acht Neuinfektionen gemeldet. Nach Berechnungen des Gesundheitsamtes verharrt die Inzidenz in der Landeshauptstadt bei 20,3. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie infizierten Personen ist auf 5396 gestiegen. 5190 davon gelten aber als bereits wieder genesen.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 1. Juni 2021

Am heutigen Dienstag wurden in Kiel nur zwei neu positiv Getestete registriert. Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit nach Berechnung des Kieler Gesundheitsamtes bei 21,5. Die Zahl der seit dem 10. März 2020 infizierten Personen ist auf 5388 gestiegen. 5181 davon sind bereits wieder genesen. 262 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 30. Mai 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel bleibt auch an diesem Wochenende weiter niedrig. Am Sonnabend und Sonntag wurden in Kiel insgesamt 16 neu positiv Getestete registriert, 10 am Sonnabend und 6 am Sonntag. Die Inzidenz in der Landeshauptstadt geht nach Berechnungen des Gesundheitsamts noch einmal leicht auf 23,1 zurück. Allerdings gibt es einen weiteren Todesfall zu beklagen. Eine 63-jährige Frau verstarb am Sonnabend.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 28. Mai 2021

Die Befürchtung, dass die guten Coronazahlen in Kiel womöglich nur auf die Effekte des zurückliegenden Feiertags-Wochenendes zurückgehen, hat sich nicht bestätigt. Auch am Freitag meldet die Stadt nur 14 Neuinfektionen und damit eine Sieben-Tage-Inzidenz, die nach Berechnungen des Kieler Gesundheitsamtes noch einmal leicht auf 24,3 zurückgeht. Aktuell infiziert sind noch 153, in Quarantäne noch 397 Personen.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 27. Mai 2021

Die Corona-Lage in Kiel entwickelt sich immer besser. Heute meldet die Landeshauptstadt acht neue Infektionen. Für die Sieben-Tage-Inzidenz bedeutet das mit 25,9 den niedrigsten Wert seit langer Zeit. Damit rückt die Rückkehr in den Präsenzunterricht auch für Schüler der mittleren Klassenstufen in Kiel näher. Dafür muss die Inzidenz in der Stadt fünf Werktage in Folge unter 50 liegen. Das könnte spätestens am Sonnabend erreicht sein.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 26. Mai 2021

Der Trend geht weiter in eine gute Richtung: Am Mittwoch, 26. Mai 2021, hat die Landeshauptstadt 11 neue Corona-Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht nach Berechnungen des Gesundheitsamtes Kiel auf 30,4 zurück. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 51,1. Allerdings gilt weiter die Einschränkung, dass die Zahlen durch den Feiertags-Effekt mit Vorsicht zu interpretieren sind.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 25. Mai 2021

Die positive Tendenz hält an: Am heutigen Dienstag, 25. Mai 2021, wurden in Kiel nur drei Neuinfektionen registriert. Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 34,0 (eigene Berechnung). Allerdings ist hier noch ein Feiertags-Effekt zu beachten. Einen verlässlichen Überblick erwartet das Gesundheitsamt frühestens am Freitag. Die Zahl der seit dem 10. März 2020 infizierten Personen ist auf 5337 (die Gesamtzahl der Fälle wurde um einen Fall nach unten korrigiert) gestiegen. 5032 davon sind bereits wieder genesen.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 24. Mai 2021

Kiel ist über Pfingsten bei der Sieben-Tage-Inzidenz zum ersten Mal seit Ende März wieder unter die Marke von 50 gerutscht. Laut Gesundheitsamt Kiel (Stand 24.5.2021, 20 Uhr) wurden über Pfingsten 25 neue Corona-Infektionen gemeldet: 15 am Sonnabend, jeweils fünf am Sonntag und Montag. Der Inzidenzwert beträgt danach 44,6. Allerdings registrierte die Stadt auch den 100. Todesfall: Ein 52-Jähriger ist am Pfingstsonntag gestorben.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 21. Mai 2021

Der leichte Wiederanstieg der Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel am gestrigen Donnerstag war kein Ausrutscher. Mit 18 Neuinfektionen am Freitag meldet die Stadt aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von 57,5. Vor zwei Tagen hatte der vom Gesundheitsamt Kiel berechnete Wert noch bei 51,1 gelegen.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 20. Mai 2021

Seit Tagen kannte der Inzidenzwert in der Landeshauptstadt nur eine Richtung - nach unten. Mit den heute gemeldeten 19 Neuinfektionen allerdings steigt der Wert in Kiel nach Berechnungen des Gesundheitsamts wieder leicht auf 55,1 an (Vortag: 51,1). Trotzdem ist die Zahl der aktuell Infizierten (263) und auch der Personen in Quarantäne (565) weiter rückläufig.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 19. Mai 2021

So langsam nähert sich auch die Landeshauptstadt wieder der 50er-Marke bei der Sieben-Tage-Inzidenz an. Am heutigen Mittwoch wurden 19 neue Corona-Infektionen registriert, der Inzidenzwert sinkt damit nach Berechnungen des Kieler Gesundheitsamtes auf 51,1. Aktuell infiziert sind 273 Personen in Kiel.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 18. Mai 2021

Die Stadt meldet am heutigen Dienstag 29 Corona-Neuinfektionen. Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz nach Berechnungen des Gesundheitsamtes auf 58,3. Vor einer Woche hatte sie noch bei 87,1 gelegen. Auch die Zahl der Menschen in Quarantäne geht mit 626 weiter zurück.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 15./16. Mai 2021

Am Wochenende 15. und 16. Mai wurden in Kiel insgesamt 50 Neuinfektionen registriert, 38 am Sonnabend und 12 am Sonntag. Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 66,5 (eigene Berechnung). Aktuell infiziert sind zurzeit 314 Kieler und Kielerinnen. 808 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 14. Mai 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz zeigt weiter nach unten. Am Freitag, 14. Mai, wurden in der Landeshauptstadt zwölf Neuinfektionen gemeldet. Damit ist die Inzidenz nach Berechnungen des Kieler Gesundheitsamtes auf 66,9 (Vortag: 77,0) gesunken. Rückläufig sind auch die Zahlen der aktuell noch Infizierten und der Personen in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 13. Mai 2021

Am Feiertag wurden in der Landeshauptstadt zehn neue Covid-19-Fälle registriert. Für die Sieben-Tage-Inzidenz bedeutet das einen Rückgang auf 77,0 - der niedrigste Wert seit Mitte April. In Quarantäne befinden sich derzeit noch 937 Personen.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 11. Mai 2021

Weiterhin kann in Kiel nicht von einer Entspannung der Corona-Lage gesprochen werden. Die heute gemeldeten 40 Neuinfektionen lassen die Sieben-Tage-Inzidenz erneut leicht auf 87,1 steigen. Die Zahl der Menschen in Quarantäne hat sich nicht geändert.

So ist die Corona-Lage am 10. Mai 2021

Zu Wochenbeginn meldet die Landeshauptstadt 15 neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz ändert sich dadurch praktisch nicht (86,7 nach 86,3 am Vortag). Allerdings ist die Zahl der aktuell Infizierten ebenso rückläufig wie die Zahl der Personen, die sich in Quarantäne befinden.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 9. Mai 2021

Die Landeshauptstadt kommt bei der Sieben-Tage-Inzidenz nicht von der Stelle. Am Wochenende, 8. und 9. Mai, registierte die Stadt 51 neue Infektionen. Nach Berechnungen des Gesundheitsamts liegt die Inzidenz bei 86,3 (Stand am Freitag, 7.5.: 85,5). 1098 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 7. Mai 2021

Für den heutigen Freitag meldet die Stadt 37 neue Corona-Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht trotzdem leicht auf 85,5 zurück (Vortag: 87,1). Aktuell befinden sich 1150 Personen in Quarantäne, 382 sind derzeit akut erkrankt.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 6. Mai 2021

Nach dem überraschend hohen Anstieg bei den Neuinfektionen am Mittwoch hat sich das Corona-Geschehen in Kiel wieder beruhigt. Heute gibt es 14 Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 87,1. Allerdings musste die Stadt das 99. Todesopfer der Pandemie in Kiel melden. Am Dienstag starb eine 83-jährige Frau. Es ist der zweite Todesfall im Mai.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 5. Mai 2021

Nachdem die Inzidenz zu Wochenbeginn bis auf 79 zurückgegangen war, wurden am Mittwoch in Kiel nach Angaben der Stadt 58 Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit wieder auf 88,7. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, erhöhte sich gestern auf 98. Eine 89-jährige Frau ist bereits am 27. April an der Infektion gestorben, wie die Stadt mitteilte.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 4. Mai 2021

Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen lag am Dienstag, 4. Mai 2021, bei 39. Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 80,2 (eigene Berechnung). Die Zahl der seit dem 10. März 2020 infizierten Personen ist auf 4895 gestiegen. 97 Kieler und Kielerinnen mit einer Covid-19-Erkankung sind verstorben. 928 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 3. Mai 2021

Am Montag, 3. Mai 2021, wurden in Kiel 14 neu positiv Getestete registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank damit auf 79,0 (Berechnung des Kieler Gesundheitsamtes). Leider gibt es einen weiteren Todesfall zu beklagen. Verstorben ist ein 80-jähriger Kieler am gestrigen Sonntag. Damit sind nun 97 Kieler und Kielerinnen mit einer Covid-19-Erkankung gestorben.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 2. Mai 2021

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen lag am vergangenen Wochenende bei 49 Personen (Sonnabend: 34, Sonntag: 15), wie die Stadt am Sonntagabend mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder gesunken, von 87,9 auf 84,3.

Bei den Impfungen geht es weiter flott voran: Insgesamt wurden in Kiel bislang 68.827 Erst- und Zweitimpfungen verabreicht. 38.906 Impfungen wurden im Impfzentrum registriert, 16.800 bereits bei Hausärzten. Die übrigen gehen auf das Konto von mobilen Impfteams, die vor allem in Alten- und Pflegeheimen unterwegs waren.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 30.4.2021

Die Stadt meldet 36 Neuinfektionen, damit steigt der Inzidenzwert auf 87,9. Aktuell sind 403 Menschen in Kiel infiziert, 991 Personen befinden sich in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 29.04.2021

Am Donnerstag, 29. April 2021, meldet die Stadt 19 neue Corona-Infektionsfälle, somit haben sich seit Beginn der Pandemie 4758 Personen mit dem Virus angesteckt. Nach Berechnungen der Stadt sank die Sieben-Tage-Inzidenz auf einen Wert von 83,9. Gleichzeitig ist die Zahl der Menschen in Quarantäne deutlich auf 901 angestiegen.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 28.04.2021

38 Neuinfektionen meldet die Stadt Kiel für den 28. April 2021, somit haben sich seit dem 10. März 2020 4739 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 4243 davon sind bereits wieder genesen. Aktuell infiziert sind 400 Kielerinnen und Kieler. 848 Personen befinden sich in Quarantäne. Nach einer Berechnung der Stadt Kiel liegt die Inzidenz bei 90,8.

So ist die Corona-Lage in Kiel, 27.04.2021

Am Dienstag, 27. April, wurden 34 neu positiv Getestete registriert. Somit gibt es aktuell 374 Infizierte in Kiel. Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 90,0. 808 Personen befinden sich in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 27.04.2021

Am Montag, 26. April, wurden 30 neu positiv Getestete registriert. Somit sind aktuell 377 Kieler und Kielerinnen mit dem Coronavirus infiziert. 648 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne. Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 94,8.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 26.04.2021

Am Wochenende wurden in Kiel 85 Neuinfektionen registriert. Der 7-Tage-Inzidenzwert in Kiel stieg am Sonnabend auf 99,7. Inzwischen ist er leicht gesunken auf 96,0.

Die Infektionen lassen sich nicht auf einen Ausbruch zurückführen, sondern es handelt sich um Infektionen im privaten und familiären Umfeld, teilt die Stadt Kiel mit.

Leider gab es in der vergangenen Woche einen weiteren Todesfall zu beklagen. Eine 72-jährige Frau ist bereits am 22. April im Zusammenhang mit mit Corona verstorben.

In den Kliniken ist die Lage nach Angaben der Stadt Kiel stabil. Im UKSH werden heute neun Corona-Patienten behandelt, sieben davon auf der Intensivstation. Im Städtischen Krankenhaus werden derzeit fünf Patienten behandelt, eine davon auf der Intensivstation.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 23.04.2021

Das Kieler Gesundheitsamt meldet für Donnerstag 35 neue Corona-Fälle. Damit sind zurzeit 389 Menschen in der Stadt nachgewiesen mit dem Virus infiziert. In Quarantäne befinden sich 718 Personen.

Die Kieler-Sieben-Tage-Inzidenz ist deutlich gestiegen. Sie liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 89,5 Fällen pro 100.000 Menschen und damit höher als der schleswig-holsteinische Wert (73,5). Ab einer Inzidenz von 100 müsste durch die neue „Bundes-Notbremse“ eine Ausgangssperre eingerichtet werden.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 22.04.2021

Die Zahl derjenigen Kielerinnen und Kieler, die mit dem Coronavirus gestorben sind, ist auf 95 gestiegen. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilt, ist eine 91-jährige Frau bereits am Sonntag gestorben.

Am Mittwoch wurden in Kiel 33 Neuinfektionen registriert. Damit gelten aktuell 367 Kielerinnen und Kieler als mit dem Virus infiziert. In Quarantäne befinden sich 674 Menschen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt ist leicht gesunken. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut bei 80,6. Die schleswig-holsteinische Inzidenz liegt bei 70,9.

Laut Stadt ist die Lage in den Kieler Kliniken weiterhin stabil. Im UKSH befinden sich am Donnerstag zehn Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung, sechs davon auf der Intensivstation. Im Städtischen Krankenhaus werden sieben Menschen mit Covid-19 behandelt, einer davon auf der Intensivstation

So ist die Corona-Lage in Kiel am 21.04.2021

Das Kieler Gesundheitsamt hat am Dienstag 45 neue Corona-Fälle registriert. Damit sind aktuell 358 Kielerinnen und Kieler mit dem Virus infiziert. In Quarantäne befinden sich 695 Personen.

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut aktuell bei 82,7 Fällen pro 100.000 Menschen. Der Wert für Schleswig-Holstein ist mit 71,9 niedriger. Die bundesweite Inzidenz ist mit 160,1 weit höher.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 20.04.2021

Das Gesundheitsamt hat in Kiel am Montag 33 Neuinfektionen registriert.Die Zahl der seit dem 10. März 2020 infizierten Personen ist damit auf 4439 gestiegen. Von ihnen sind 3989 wieder genesen. Aktuell infiziert sind 356 Kielerinnen und Kieler. In Quarantäne befinden sich 703 Personen.

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Insituts bei 81,0 Fällen pro 100.000 Menschen. Die schleswig-holsteinische Inzidenz ist geringer, sie liegt bei 72,4.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 19.04.2021

Das Kieler Gesundheitsamt hat am Freitag 39 neue Corona-Fälle registriert, am Sonnabend 13 und am Sonntag 21. Insgesamt sind damit über das Wochenende 73 Neuinfektionen gemeldet worden. Zurzeit sind 364 Kielerinnen und Kieler infiziert. In Quarantäne befinden sich aktuell 793 Personen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg über das Wochenende zunächst auf 83,5 Fälle pro 100.000 Menschen, sank dann aber wieder unter 80 und liegt nun laut Robert-Koch-Institut bei 77,8. Die schleswig-holsteinische Inzidenz liegt bei 72,0.

In den Kieler Kliniken ist die Lage laut Stadt stabil. Im UKSH werden am Montag zehn Patienten und Patientinnen mit Covid-19 behandelt, acht davon auf der Intensivstation. Im Städtischen Krankenhaus sind es derzeit fünf Personen, zwei davon auf Intensivstation.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 16.04.2021

Das Kieler Gesundheitsamt hat am Donnerstag 19 neue Corona-Fälle registriert. Aktuell sind 337 Menschen mit dem Virus infiziert. In Quarantäne befinden sich 716 Personen.

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Insituts bei 74,6 Fällen pro 100.000 Menschen binnen einer Woche. Damit ist der Wert den zweiten Tag in Folge gesunken und liegt leicht unter der schleswig-holsteinischen Inzidenz von 76,4.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 15.04.2021

Die Zahl der Todesfälle mit dem Coronavirus ist auf insgesamt 94 gestiegen: Wie die Stadt mitteilt, ist eine 90-jährige Frau gestorben.

Am Mittwoch wurden außerdem 38 neue Corona-Fälle vom Kieler Gesundheitsamt registriert. Zurzeit sind 343 Kieler und Kielerinnen mit dem Virus infiziert. In Quarantäne befinden sich 668 Personen.

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 79,8 und damit leicht über der schleswig-holsteinischen Inzidenz (77,5). Der bundesweite Wert ist etwa doppelt so hoch (160,1).

Die Zahl der Corona-Impfungen in Kiel ist auf 40.562 gestiegen, davon sind 11.371 Immunisierungen durch die mobilen Impfteams durchgeführt worden, der Rest im Impfzentrum am Schwedenkai.

In den Kieler Kliniken stagniert die Zahl der stationär aufgenommen Patienten und Patientinnen mit einer Covid-19-Erkrankung: Im UKSH werden derzeit acht Personen behandelt, fünf davon auf der Intensivstation. Im städtischen Krankenhaus gibt es derzeit neun Covid-19-Patienten und -patientinnen, zwei davon auf der Intensivstation.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 14.04.2021

Das Gesundheitsamt hat 34 neue Infektionen registriert, der Inzidenzwert steigt auf 85,5. Aktuell sind 329 Kielerinnen und Kieler mit dem Corona-Virus infiziert. 607 Personen befinden sich in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 13.04.2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut auf 76,2 Fälle pro 100.000 Menschen gestiegen. Sie liegt damit über dem Wert für Schleswig-Holstein (70,8), aber deutlich unter der bundesweiten Inzidenz (140,9).

Am Montag wurden 26 positiv auf Corona getestete Personen gemeldet. Insgesamt sind aktuell 306 Kieler und Kielerinnen infiziert. In Quarantäne befinden sich 656 Personen.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 12.04.2021

Während am Freitag und Sonntag jeweils 16 Corona-Neuinfektionen vom Kieler Gesundheitsamt registriert wurden, waren es am Sonnabend 33. Diese Corona-Fälle ließen sich nicht auf einen Ausbruch in einer Einrichtung zurückführen, heißt es von der Stadt. Aktuell sind 314 Menschen in Kiel infiziert. In Quarantäne befinden sich 645 Personen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag mit 67,3 etwas unter dem Wert von Donnerstag. Über das Wochenende ist die Inzidenz nun auf 70,5 Fälle pro 100.000 Menschen binnen einer Woche gestiegen. Dennoch gilt ab heute auch in Kiel eine Lockerung in den Corona-Maßnahmen: Die Außengastronomie darf wieder öffnen.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 09.04.2021

Das Kieler Gesundheitsamt hat am Donnerstag 34 Corona-Neuinfektionen registriert. Damit sind aktuell 295 Kielerinnen und Kieler mit dem Virus infiziert. In Quarantäne befinden sich 654 Personen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Institut bei 68,9 Fällen pro 100.000 Menschen, etwas höher als die schleswig-holsteinische Inzidenz (64,5). Der bundesweite Wert liegt bei 110,4.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 08.04.2021

In Kiel wurden am Mittwoch 48 neue Corona-Fälle gemeldet. Aktuell infiziert sind damit 285 Kielerinnen und Kieler. In Quarantäne befinden sich 619 Personen.

Mit den neuen Fällen ist auch die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz deutlich gestiegen. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 72,5 Fällen pro 100.000 Menschen und damit deutlich über der schleswig-holsteinischen Inzidenz von 63,4. Der bundesweite Wert liegt bei 105,7.

Das RKI weist bereits seit einigen Tagen darauf hin, dass aufgrund der Osterfeiertage und -ferien wohl weniger Personen einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen und es daher letztlich auch weniger Testergebnisse gibt.

Da die Inzidenz in Kiel weiterhin über der 50er-Marke liegt, wurde „Click & Meet“ in Kiel um eine Woche bis zum 18. April verlängert.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 07.04.2021

Das Kieler Gesundheitsamt hat am Dienstag 16 Corona-Neuinfektionen registriert. Damit sind aktuell 265 Kielerinnen und Kieler mit dem Virus infiziert. In Quarantäne sind zurzeit 688 Menschen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Insituts bei 61,2 Fällen pro 100.000 Einwohner. Das ist leicht unter dem schleswig-holsteinischen Wert von 62,4. Die bundesweite Inzidenz liegt bei 110,1.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 06.04.2021

In den vergangenen Tagen wurden in Kiel drei weitere Todesfälle registriert: jeweils eine Person an Karfreitag, Karsonnabend und Ostermontag. Nur für letztere nannte die Stadt Details, es handelt sich demnach um einen 76-jährigen Mann, der bereits am 29. März gestorben ist.

Von Gründonnerstag bis Ostermontag wurden in Kiel außerdem 116 neue Corona-Infektionen gemeldet: 39 an Gründonnerstag, 25 an Karfreitag, 26 an Karsonnabend, 13 an Ostersonntag und nochmal 13 an Ostermontag. In Quarantäne sind aktuell 703 Personen

Über Ostern pendelte die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 60 und knapp unter 65 pro 100.000 Einwohner. Aktuell liegt der Wert laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 56,7. Allerdings sind laut Stadt die Fälle von Ostermontag nicht in die RKI-Statistik eingeflossen, der Inzidenzwert ist laut Berechnungen des Kieler Gesundheitsamtes eigentlich bei 62,0. Die schleswig-holsteinische Inzidenz liegt laut RKI bei 66,6, der bundesweite Wert bei 123,0.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 01.04.2021

Die Stadt meldet 20 Neuinfektionen, der Inzidenzwert liegt bei 57,5. Im UKSH werden derzeit acht Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung auf der Intensivstation behandelt. Im Städtischen Krankenhaus werden elf Patienten behandelt, drei davon liegen auf der Intensivstation.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 31.03.2021

Leider gibt es einen weiteren Todesfall zu beklagen. Verstorben ist bereits am 29. März ein 84-jähriger Mann. 17 neue positive Testungen wurden registriert. Die Zahl der seit dem 10. März 2020 infizierten Personen ist damit auf 3917 gestiegen. 3598 davon sind gelten als genesen.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 30.03.2021

In Kiel ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken. Der Wert liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 60,4 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Allerdings befindet sich die Inzidenz damit weiter deutlich über der 50er-Marke, ab der verschärfte Corona-Regeln drohen. Üblicher Weise besprechen Land und Kommunen die Lage mittwochs und entscheiden dann über die Maßnahmen für die kommende Woche. Die landesweite Inzidenz liegt laut RKI bei 69,7, die bundesweite bei 135,2.

Das Kieler Gesundheitsamt hat am Montag zehn neue Corona-Fälle registriert. Damit sind aktuell 236 Kielerinnen und Kieler infiziert. In Quarantäne sind 691 Menschen.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 29.03.2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 62,0. Sie liegt damit den vierten Tag in Folge über der 50er-Marke. Einem konkreten Ausbruchsgeschehen lassen sich die gestiegenen Zahlen laut dem Kieler Gesundheitsamt nicht zuordnen.

Insgesamt sind über das Wochenende 72 neue Corona-Fälle registriert worden: Am Freitag wurden 23 Neuinfektionen gemeldet, am Sonnabend 31 und am Sonntag 18. Aktuell sind 248 Kielerinnen und Kieler infiziert. In Quarantäne befinden sich 701 Menschen.

Im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) nimmt die Zahl der Patienten und Patientinnen laut Stadt zu: Insgesamt 18 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung gibt es dort zurzeit, neun davon müssen intensivmedizinisch betreut werden. Im Städtischen Krankenhaus werden 14 Personen behandelt, vier davon liegen auf der Intensivstation.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 26.03.2021

In Kiel wurden am Donnerstag 22 Corona-Neuinfektionen registriert. Damit sind zuzeit 229 Kielerinnen und Kieler infiziert. In Quarantäne befinden sich 700 Menschen.

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist nach einem Tag unter der 50er-Marke wieder darüber gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut liegt der Wert bei 51,5. Er bleibt damit weiter unter den Werten für Schleswig-Holstein (62,4) und Deutschland (119,1)

So ist die Corona-Lage in Kiel am 25.03.2021

In Kiel wurden am Mittwoch 21 neue Corona-Fälle registriert. Laut Stadt sind die Neuinfektionen in den vergangenen Tagen insbesondere im familiären Umfeld geschehen. Aktuell sind 218 Kielerinnen und Kieler infiziert. In Quarantäne sind 648 Menschen.

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Inistuts bei 47,4. Sie sinkt damit nach zwei Tagen wieder unter die 50er-Marke. Damit kann der Einzelhandel weiter geöffnet bleiben. Der bundesweite Inzidenzwert liegt bei 113,3, der schleswig-holsteinische bei 59,8.

Inzwischen sind in 54 Kieler Pflegeeinrichtungen 8827 Erst- und Zweitimpfungen mit einem Corona-Vakzin durchgeführt worden. Im Impfzentrum sind es 15.637 Erst- und Zweitimpfungen, wobei hier bei mehr als zwei Drittel der Immunisierungen der Biontech-Impfstoff verwendet wurde.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 24.03.2021

Eine 86-jährige Frau ist am Montag mit dem Coronavirus gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus in Kiel auf 89. Außerdem wurden am Dienstag 23 neue Corona-Fälle in der Stadt registriert. Aktuell infiziert sind damit 216 Kieler und Kielerinnen. In Quarantäne befinden sich 582 Personen.