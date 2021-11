Zahlen, Entwicklung - So ist die aktuelle Corona-Lage: Inzidenz in Kiel steigt weiter leicht an

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz steigt immer weiter an und liegt laut dem Robert-Koch-Institut bei 126,2. Allerdings ist der Anstieg geringer als zuletzt. Am Montag wurden laut der Landesmeldestelle 29 neue Corona-Fälle in Kiel registriert.