Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel ist erneut leicht gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 161,4. Laut Landesmeldestelle wurden am Mittwoch 59 neue Corona-Fälle in Kiel registriert. Außerdem wurde ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.