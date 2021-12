Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel ist etwas gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 163,0. Laut Landesmeldestelle wurden am Donnerstag 54 neue Corona-Fälle in Kiel registriert. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn steigt damit auf mehr als 10.000.