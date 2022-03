Kiel

In Kiel bleibt das Coronavirus aktiv – regelmäßig kommen neue Fälle hinzu. Einen Überblick über die aktuelle Lage erhalten Sie an dieser Stelle:

Corona-Fälle in Kiel seit Beginn der Pandemie : 39.946

: 39.946 Neu gemeldete Corona-Fälle: 673

673 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona : 178

: 178 7-Tage-Inzidenzwert: 1815,5 laut Robert-Koch-Institut (RKI)

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 24. März 2022

Die Inzidenz in Kiel ist leicht gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1815,5. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 1560,7 der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1752,0. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist der Kreis Dithmarschen auf (2279,2).

Für Mittwoch meldet das Kieler Gesundheitsamt 673 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 39.946 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. Am Donnerstag meldete die Stadt außerdem einen neuen Corona-Todesfall. 178 Kielerinnen und Kieler sind damit seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 23. März 2022

Die Inzidenz in Kiel ist erneut gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1816,3. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 1559,0 der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1734,2. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist der Kreis Dithmarschen auf (2289,7).

Für Dienstag meldet das Kieler Gesundheitsamt 988 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 39.195 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. Am Mittwoch meldete die Stadt außerdem fünf neue Corona-Todesfälle. 177 Kielerinnen und Kieler sind damit seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 20. März 2022

Die Inzidenz in Kiel ist erneut gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1556,8. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 1535,7 der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1708,7. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist der Kreis Dithmarschen auf (2255,9).

Für Sonnabend meldet das Kieler Gesundheitsamt 207 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 37.040 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. 170 Kielerinnen und Kieler sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 19. März 2022

Die Inzidenz in Kiel ist erneut gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1501,6. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 1549,3 der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1735,0. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist der Kreis Nordfriesland auf (2225,0).

Für Freitag meldet das Kieler Gesundheitsamt 744 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 36.830 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. 170 Kielerinnen und Kieler sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 18. März 2022

Die Inzidenz in Kiel ist gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1435,9. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 1518,7 der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1706,3. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist der Kreis Dithmarschen auf (2243,9).

Für Donnerstag meldet das Kieler Gesundheitsamt 604 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 36.050 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. Die Stadt Kiel meldet außerdem drei neue Corona-Todesfälle. Damit sind 170 Kielerinnen und Kieler seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 17. März 2022

Die Inzidenz in Kiel ist gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1407,1. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 1475,1 der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1651,4. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (2338,4).

Für Mittwoch meldet das Kieler Gesundheitsamt 695 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 35.443 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. 167 Kielerinnen und Kieler sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 16. März 2022

Die Inzidenz in Kiel ist gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1365,4. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 1421,3 der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1607,1. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (2301,7).

Für Dienstag meldet das Kieler Gesundheitsamt 583 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 34.743 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. 167 Kielerinnen und Kieler sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 15. März 2022

Die Inzidenz in Kiel ist gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1386,5 In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 1341,6 der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1585,4. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (2337,3).

Für Montag meldet das Kieler Gesundheitsamt 706 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 34.138 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. 167 Kielerinnen und Kieler sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 14. März 2022

Die Inzidenz in Kiel ist deutlich gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1324,8 In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 1316,5 der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1543,0. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (2447,4).

Für Sonntag meldet das Kieler Gesundheitsamt 226 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 33.418 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. 163 Kielerinnen und Kieler sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. In den Kliniken werden derzeit acht Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt, davon werden drei invasiv beatmet.

„Die aktuelle Corona-Lage in Kiel ist nicht dramatisch, aber Vorsicht ist geboten“, sagt Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken (SPD). „Bei vielen Menschen herrscht derzeit ein Corona-ist-vorbei-Gefühl. Das kann ich gut verstehen, dennoch ist es leider nicht so.“

Er rät den Kielerinnen und Kielern, weiter die AHA-Regeln einzuhalten und trotz der geplanten Lockerungen die Maske zu tragen, wo immer man sich damit sicherer fühle. „Wer jetzt noch immer nicht geimpft ist, sollte das dringend nachholen. Geimpfte Personen haben in der Regel einen leichteren Verlauf der Erkrankung“, betont der Gesundheitsdezernent.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 13. März 2022

Die Inzidenz in Kiel ist erstmals seit Wochen wieder gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1265,2 In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 1261,3 der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1526,8. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (2218,3).

Für Sonnabend meldet das Kieler Gesundheitsamt 73 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 33.190 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. 163 Kielerinnen und Kieler sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 12. März 2022

Die Inzidenz in Kiel ist weiter gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1283,9. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 1215,5 der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1439,0. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (1973,7).

Für Freitag meldet das Kieler Gesundheitsamt 597 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 33.117 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. 163 Kielerinnen und Kieler sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 11. März 2022

Die Inzidenz in Kiel ist weiter gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1199,9. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 1155,7 der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1439,0. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (1905,8).

Für Donnerstag meldet das Kieler Gesundheitsamt 550 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 32.519 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. 163 Kielerinnen und Kieler sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 10. März 2022

Die Inzidenz in Kiel ist weiter gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1118,0. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 1066,9 der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1388,5. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (1653,4).

Für Mittwoch meldet das Kieler Gesundheitsamt 595 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 31.966 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. Außerdem meldet die Stadt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Verstorben ist eine geimpfte Frau zwischen 90 und 100 Jahren. 163 Kielerinnen und Kieler sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 9. März 2022

Die Inzidenz in Kiel ist weiter gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1051,9. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 1020,7 der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1319,0. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (1666,8).

Für Dienstag meldet das Kieler Gesundheitsamt 652 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 31.370 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. Außerdem meldet die Stadt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Verstorben ist ein Mann zwischen 80 und 90 Jahren, sein Impfstatus ist nicht bekannt. 162 Kielerinnen und Kieler sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 8. März 2022

Die Inzidenz in Kiel ist deutlich gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1010,9. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 1007,0 der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1259,6. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (2041,5).

Für Montag meldet das Kieler Gesundheitsamt 553 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 30.702 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. Außerdem meldet die Stadt drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Verstorben sind zwei Männer – einer geimpft und einer mit einem unklaren Impfstatus – zwischen 90 und 100 Jahren und eine geimpfte Frau zwischen 80 und 90 Jahren. 161 Kielerinnen und Kieler sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 7. März 2022

Die Inzidenz in Kiel ist minimal gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 956,2 (Vortrag 957,4). In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 954,3 der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1259,2. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (1889,2).

Für Sonntag meldet das Kieler Gesundheitsamt 76 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 30.140 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. 158 Kielerinnen und Kieler sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 6. März 2022

Am Sonnabend ist die Corona-Inzidenz in Kiel stabil geblieben. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie bei 957,4. In Schleswig-Holstein fiel der Wert von 971,6 auf 963,7. Die Landeshauptstadt liegt dabei im schleswig-holsteinischen Mittelfeld. Den Spitzenwert weist Flensburg auf mit 1912,5.

Am Sonnabend wurden in Kiel 118 Neuinfektionen gezählt, ein Todesfall in Verbindung mit einer Corona-Infektion ist nicht gemeldet worden. Seit Pandemiebeginn gab es damit in Kiel 30.064 Corona-Fälle.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 5. März 2022

Auch am Freitag ist die Corona-Inzidenz in Kiel gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie nun bei 957,8. In Deutschland stieg der Wert ebenfalls auf 1220,8. Die Landeshauptstadt liegt dabei im schleswig-holsteinischen Mittelfeld. Den Spitzenwert weist Flensburg auf mit 1907,0.

Am Freitag wurden in Kiel 386 Neuinfektionen gezählt, ein Todesfall in Verbindung mit einer Corona-Infektion ist nicht gemeldet worden. Seit Pandemiebeginn gab es damit in Kiel 29.945 Corona-Fälle.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 4. März 2022

Die Inzidenz in Kiel ist weiter gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 911,6. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 955,0 der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1196,4. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (1752,4).

Für Donnerstag meldet das Kieler Gesundheitsamt 347 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 29.538 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. 158 Kielerinnen und Kieler sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 3. März 2022

Die Inzidenz in Kiel ist weiter gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 868,2. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 941,2, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1171.0. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (1764,4).

Für Mittwoch meldet das Kieler Gesundheitsamt 382 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 29.140 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. Außerdem meldet die Stadt einen weiteren Todesfall. 158 Kielerinnen und Kieler sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 2. März 2022

Die Inzidenz in Kiel ist weiter gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 854,8. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 912,5, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1171.0. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (1788,0).

Für Dienstag meldet das Kieler Gesundheitsamt 537 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 28.753 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. 157 Kielerinnen und Kieler sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 1. März 2022

Die Inzidenz in Kiel ist deutlich gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 804,9. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 877,0, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1213.0. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (1383,2).

Für Montag meldet das Kieler Gesundheitsamt 386 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 28.269 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. 157 Kielerinnen und Kieler sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 28. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist erneut gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 726,7. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 833,8, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1238,2. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (1342,1).

Am Sonntag meldet das Kieler Gesundheitsamt 78 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 27.775 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. 157 Kielerinnen und Kieler sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 27. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist deutlich gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 731,5. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 854,0, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1240,3. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (1483,3).

Für Sonnabend meldet das Kieler Gesundheitsamt 119 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 27.697 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. 157 Kielerinnen und Kieler sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 26. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 795,2. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 883,4, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1253,3. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (1646,8).

Für Freitag meldet das Kieler Gesundheitsamt 290 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 27.578 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. Am Freitag meldete die Stadt außerdem zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit sind jetzt insgesamt 157 Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 25. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 766,4. Das ist der viertniedrigste Wert in Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 877,5, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1259,5. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (1725,7).

Für Donnerstag meldet das Kieler Gesundheitsamt 273 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 27.269 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. 155 Kielerinnen und Kieler sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 24. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 760,7. Das ist der fünftniedrigste Wert in Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 849,5, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1265,0. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (1716,8).

Für Mittwoch meldet das Kieler Gesundheitsamt 352 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 26.992 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. 155 Kielerinnen und Kieler sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 23. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 721,8. Das ist der viertniedrigste Wert in Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 804,6, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1278,9. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (1599,0).

Für Dienstag meldet das Kieler Gesundheitsamt 447 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 26.628 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. Die Stadt meldet zwei weitere Todesfälle. Verstorben sind eine ungeimpfte und eine geimpfte Frau zwischen 80 und 100. Damit sind 155 Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 22. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 695,0. Das ist der viertniedrigste Wert in Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 770,8, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1306,8. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (1503,3).

Für Montag meldet das Kieler Gesundheitsamt 190 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 26.172 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. 153 Kielerinnen und Kieler sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 21. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist leicht gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 682,9. Das ist der sechstniedrigste Wert in Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 762,0 der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1346,8.

Für Sonntag meldet das Kieler Gesundheitsamt 86 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 25.978 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. 153 Kielerinnen und Kieler sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 20. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 684,5. Das ist der fünftniedrigste Wert in Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 767,7, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1346,3. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (1379,9).

Für Sonnabend meldet das Kieler Gesundheitsamt 274 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 25.890 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. 153 Kielerinnen und Kieler sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 19. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist weiter gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 644,8. Das ist der viertniedrigste Wert in Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 768,4, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1350,4. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (1346,5).

Für Freitag meldet das Kieler Gesundheitsamt 238 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 25.615 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. Außerdem meldet die Stadt einen weitere Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die Zahl der Verstorbenen steigt damit auf 153.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 18. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist leicht gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 661,4. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 754,3, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1371,7. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (1258,7).

Für Donnerstag meldet das Kieler Gesundheitsamt 248 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 25.362 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. Außerdem meldet die Stadt vier weitere Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Verstorben sind vier geimpfte Männer im Alter zwischen 60 und 90 Jahren. Die Zahl der Verstorbenen steigt damit auf 152.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 17. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist leicht gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 664,6. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 750,0, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1385,1. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (1217,6).

Für Mittwoch meldet das Kieler Gesundheitsamt 255 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 25.104 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 16. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist deutlich gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 671,9. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 756,1, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1401,0. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Neumünster auf (1220,2).

Für Dienstag meldet das Kieler Gesundheitsamt 380 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 24.840 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. Außerdem meldet die Stadt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen auf 148.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 15. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist leicht gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 710,9. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 755,6, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1437,5. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Neumünster auf (1251,5).

Für Montag meldet das Kieler Gesundheitsamt 146 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 24.441 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 14. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 711,3. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 753,2, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1459,8. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Neumünster auf (1309,1).

Für Sonntag meldet das Kieler Gesundheitsamt 84 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 24.287 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 12. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist den Zahlen des Robert-Koch-Instituts zufolge erneut leicht gesunken und liegt nun bei 746,6. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 791,6.

Zuletzt kamen in Kiel laut Landesmeldestelle 281 neue Infektionen hinzu. Die Zahl der Corona-Toten in der Landeshauptstadt blieb unverändert bei 147.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 11. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 747,0. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 824,3, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1472,2. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Neumünster auf (1435,5).

Für Donnerstag meldet das Kieler Gesundheitsamt 259 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 23.723 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. Aufgrund der geänderten Teststrategie können die gemeldeten Zahlen von den tatsächlichen Infektionen deutlich abweichen. So kann eine Corona-Infektion nun auch per zweifach positivem Schnelltest nachgewiesen werden. Gemeldet werden aber nur Fälle, in denen ein PCR-Test positiv ausfiel.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 10. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 764,0. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 863,1, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1450,8. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Neumünster auf (1565,6).

Für Mittwoch meldet das Kieler Gesundheitsamt 265 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 23.445 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. Die Stadt meldet einen weiteren Todesfall. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steigt auf 147.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 9. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist leicht gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 819,9. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 885,8, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1450,8. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Neumünster auf (1478,0).

Für Dienstag meldet das Kieler Gesundheitsamt 476 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 23.164 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. Die Stadt meldet einen weiteren Todesfall. Verstorben ist ein 57 Jahre alter Frau, die geimpft war. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steigt auf 146.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 8. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 809,4. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 862,9, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1426,0. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Neumünster auf (1441,0).

Für Montag meldet das Kieler Gesundheitsamt 152 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 22.685 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. Die Stadt meldet einen weiteren Todesfall. Verstorben ist ein 81 Jahre alter Mann, der geimpft war. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steigt auf bei 145.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 7. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist über das Wochenende gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 847,1. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 856,9, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1426,0. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Neumünster auf (1395,4).

Für Sonntag meldet das Kieler Gesundheitsamt 189 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 22.538 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt bei 144.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 5. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist weiter gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 808,6. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 872,9, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1400,8. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist die Stadt Flensburg auf (1325,4).

Für Freitag meldet das Kieler Gesundheitsamt 145 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 22.323 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. Es wurde kein weiterer Todesfall gemeldet. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt bei 144.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 3. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist leicht gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 882,4. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 899,4, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1283,2. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist der Kreis Stormarn auf (1383,3).

Für Mittwoch meldet das Kieler Gesundheitsamt 389 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 21.540 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bleibt bei 142.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 2. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist wieder gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 868,8. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 895,2, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1227,5. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist der Kreis Stormarn auf (1404,6).

Für Dienstag meldet das Kieler Gesundheitsamt 463 Neuinfektionen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 21.159 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bleibt bei 142.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 1. Februar 2022

Die Inzidenz in Kiel steigt wieder und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 910,8. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 919,7, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1206,6. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist der Kreis Stormarn auf (1523,3).

Für Montag meldet das Kieler Gesundheitsamt 227 Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall. Verstorben ist ein 73-jähriger Mann, der geimpft war. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steigt damit auf 142.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 31. Januar 2022

Die Inzidenz in Kiel sinkt weiter und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 888,5. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 894,9, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1176,8. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist der Kreis Stormarn auf (1402,1).

Für Sonntag meldet das Kieler Gesundheitsamt 121 Neuinfektionen. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bleibt bei 141.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 30. Januar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist erneut gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 937,5. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 950,1, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1156,8. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist der Kreis Stormarn auf (1416,4).

Für Sonnabend meldet das Kieler Gesundheitsamt 267 Neuinfektionen. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bleibt bei 141.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 29. Januar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist erneut gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 953,4. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 992,9, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1127,7. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist der Kreis Stormarn auf (1602,9).

Für Freitag meldet das Kieler Gesundheitsamt 315 Neuinfektionen und einen neuen Todesfall. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steigt damit auf 141.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 28. Januar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist erneut gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 974,0. Damit liegt Kiel erstmals seit anderthalb Wochen wieder unter der Marke von 1000. In Schleswig-Holstein beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 1023,1, der Wert für ganz Deutschland liegt bei 1073,0. Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist der Kreis Stormarn auf (1786,6).

Für Donnerstag meldet das Kieler Gesundheitsamt 345 Neuinfektionen und einen neuen Todesfall. Verstorben ist eine 87-jährige Frau, deren Impfstatus unbekannt ist. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steigt damit auf 140.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 27. Januar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist erneut gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1000,8. Damit liegt Kiel erstmals seit mehreren Wochen wieder unter dem landesweiten Schnitt von Schleswig-Holstein, der 1009,9 beträgt und auch unter dem Inzidenzwert von Deutschland (1017,4). Den höchsten Wert in Schleswig-Holstein weist der Kreis Stormarn auf (1798,9).

Für Mittwoch meldet das Kieler Gesundheitsamt 375 Neuinfektionen und drei neue Todesfälle. Verstorben sind ein 74 Jahre alter und ein 72 Jahre alter Mann, sowie eine 96-jährige Frau. Alle drei Verstorbenen waren geimpft. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steigt auf 139.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 26. Januar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist am zweiten Tag in Folge gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1028,8. Damit hat Kiel die sechshöchste Inzidenz in Schleswig-Holstein. Den höchsten Wert weist der Kreis Stormarn auf (1748,2). Der Inzidenzwert für Schleswig-Holstein beträgt 961,3; für Deutschland 940,6.

Für Montag meldet das Kieler Gesundheitsamt 502 Neuinfektionen und zwei neue Todesfälle. Verstorben sind eine 90-jährige Frau, die geimpft war, sowie eine ungeimpfte 60-Jährige. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steigt damit auf 136.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 25. Januar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist am zweiten Tag in Folge gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1060,0. Damit hat Kiel die sechshöchste Inzidenz in Schleswig-Holstein. Den höchsten Wert weist der Kreis Stormarn auf (1638,4). Der Inzidenzwert für Schleswig-Holstein beträgt 944,3; für Deutschland 894,3.

Für Montag meldet das Kieler Gesundheitsamt 190 Neuinfektionen. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt bei 134.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 24. Januar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1072,6. Damit hat Kiel die vierthöchste Inzidenz in Schleswig-Holstein. Der Inzidenzwert für Schleswig-Holstein beträgt 919,6, für Deutschland 840,3. Für Sonntag meldet das Kieler Gesundheitsamt 201 Neuinfektionen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 23. Januar 2022

In Kiel ist die Inzidenz am Wochenende wieder gestiegen. Laut Landesmeldestelle lag der Wert am Sonnabend bei 1111,1. Insgesamt wurden 309 neue Fälle verzeichnet, aber kein weiterer Todesfall. Damit sind in der Landeshauptstadt weiterhin 133 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Insgesamt 18.026 registrierte Infektionen gab es seit Pandemie-Beginn in Kiel. Nach dem Kreis Stormarn mit einer Inzidenz von 1496,0 liegt Kiel zurzeit an zweithöchster Stelle in Schleswig-Holstein (Gesamt-Inzidenz: 924,4).

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 22. Januar 2022

In Kiel ist der 7-Tage-Inzidenzwert zum Wochenende gesunken. Die Landesmeldestelle am Institut für Infektionsmedizin weist den Wert mit 1056,4 aus. 363 Neuinfektionen sind am Freitag in der Landeshauptstadt hinzugekommen, aber kein weiterer Todesfall. Damit sind in Kiel weiterhin 133 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. 17.694 registrierte Infektionen hat es in der Stadt seit Beginn der Pandemie gegeben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 21. Januar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist wieder gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1094,1. Damit hat Kiel die vierthöchste Inzidenz in Schleswig-Holstein. Den höchsten Wert weist der Kreis Stormarn auf (1161,7). Der Inzidenzwert für Schleswig-Holstein beträgt 896,8; für Deutschland 706,3.

Für Donnerstag meldet das Kieler Gesundheitsamt 391 Neuinfektionen und einen neuen Todesfall. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steigt damit auf 133.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 19. Januar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist wieder gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1024,7. Damit hat Kiel die zweithöchste Inzidenz in Schleswig-Holstein nach Lübeck (1032,2). Der Inzidenzwert für Schleswig-Holstein beträgt 773,0 für Deutschland 584,4.

Für Dienstag meldet die Stadt 629 Neuinfektionen – ein neuer Höchstwert. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bleibt bei 132.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 18. Januar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 975,3. Damit hat Kiel die zweithöchste Inzidenz in Schleswig-Holstein nach dem Kreis Segeberg Lübeck (979,8). Der Inzidenzwert für Schleswig-Holstein beträgt 716,5 für Deutschland 553,4.

Für Sonntag meldet die Stadt 227 Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall. Verstorben ist ein 60 Jahre alter Mann, der geimpft war. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steigt damit auf 132.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 17. Januar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist wieder auf einen neuen Rekordwert gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1032,8. Damit hat Kiel die zweithöchste Inzidenz in Schleswig-Holstein nach Lübeck (1047,5). Der Inzidenzwert für Schleswig-Holstein beträgt 681,2 für Deutschland 528,2.

Für Sonntag meldet die Stadt 380 Neuinfektionen. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bleibt bei 131.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 16. Januar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist auf einen neuen Rekordwert gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 924,2. Damit hat Kiel die zweithöchste Inzidenz in Schleswig-Holstein nach Lübeck (940,5). Der Inzidenzwert für Schleswig-Holstein beträgt 665,6 für Deutschland 515,7.

Für Sonnabend meldet die Stadt 176 Neuinfektionen. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bleibt bei 131.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 15. Januar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 909,6. Damit hat Kiel die höchste Inzidenz in ganz Schleswig-Holstein. Der Inzidenzwert für Schleswig-Holstein beträgt 659,9, für Deutschland 497,1

Für Freitag meldet die Stadt 461 Neuinfektionen. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bleibt bei 131.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 14. Januar 2022

Die Inzidenz in Kiel ist gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 857,3. In Schleswig-Holstein belegt Kiel damit den dritten Rang. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Segeberg (959,7). Der Inzidenzwert für Schleswig-Holstein beträgt 664,9, für Deutschland 470,6.

Für Donnerstag meldet die Stadt 369 Neuinfektionen. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bleibt bei 131.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 13. Januar 2022

Erstmals seit dem 28. Dezember sinkt die Inzidenz in Kiel und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 827,2. Am Vortag betrug die Inzidenz noch 844,3. In Schleswig-Holstein belegt Kiel damit den vierten Rang. Die höchste Inzidenz hat weiterhin Lübeck (1009,5). Der Inzidenzwert für Schleswig-Holstein beträgt 655,6, für Deutschland 427,7.

Für Mittwoch meldet die Stadt 323 Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Verstorben ist ein 82-jährige Frau, die geimpft war. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steigt auf 131. In Kiel sind derzeit 35 Personen wegen oder mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus, zehn davon werden auf Intensivstationen behandelt. Das Städtische Krankenhaus Kiel schätzt, dass 80 Prozent der Corona-Patienten dort wegen der Corona-Erkrankung liegen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 12. Januar 2022

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel steigt weiter an und liegt bei 844,3. In Schleswig-Holstein belegt Kiel damit den zweiten Rang hinter Lübeck (1072,1). Der Inzidenzwert für Schleswig-Holstein beträgt 633,0, für Deutschland 407,5.

Für Dienstag meldet die Stadt 510 Neuinfektionen – ein neuer Höchstwert und einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Verstorben ist eine 73-jährige Frau. Ihr Impfstatus ist nicht bekannt. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steigt auf 130.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 11. Januar 2022

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel steigt weiter an und liegt bei 793,6. In Schleswig-Holstein belegt Kiel damit den zweiten Rang hinter Lübeck (1012,8). Der Inzidenzwert für Schleswig-Holstein beträgt 587,3, für Deutschland 387,9.

Für Montag meldet die Stadt 347 Neuinfektionen. Aufgrund der Überlastung des Gesundheitsamtes kann es aber teilweise zu Meldeverzögerungen kommen. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bleibt bei 129.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 10. Januar 2022

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel steigt weiter an und liegt bei 711,7. In Schleswig-Holstein belegt Kiel damit den dritten Rang hinter Lübeck (891,8) und dem Kreis Dithmarschen (789,5). Der Inzidenzwert für Schleswig-Holstein beträgt 529,6, für Deutschland 375,7.

Für Sonntag meldet die Stadt 122 Neuinfektionen. Aufgrund der Überlastung des Gesundheitsamtes kann es aber teilweise zu Meldeverzögerungen kommen. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bleibt bei 129.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 9. Januar 2022

Am Sonnabend ist die Corona-Lage in Kiel auf hohem Niveau stabil. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 696,3 stieg der Wert nur geringfügig (+2,9) im Vergleich zum Vortag. Deutschlandweit rutscht die Stadt aus den Hot-Spot-Top-Ten, weil andere Kommunen noch krasser ansteigen. Lübeck (891,8) und Dithmarschen (722,7) rangieren weiter vorne. Schleswig-Holsteins Inzidenz steigt weiter auf 536,8, Hamburg ist aber mit 575,5 vorbeigezogen auf Platz drei. Die bundesweite Inzidenz ist 362,7.

Kiel meldet am Sonnabend 141 Neuinfektionen, aber keinen weiteren Todesfall. Wie groß der eventuelle Meldeverzug aufgrund des überlasteten Gesundheitsamtes ist, bleibt strittig.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 8. Januar 2022

Auch am Freitag geht die Sieben-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt Kiel rasant nach oben: Sie liegt nun bei 693,4. Im deutschlandweiten Vergleich ist die Stadt dennoch einen Platz auf neun abgerutscht. In Schleswig-Holstein liegen Lübeck (839,0) und Dithmarschen (793,2) ebenfalls unter den zehn Kommunen deutschlandweit mit den höchsten Inzidenzen. Schleswig-Holstein weist eine Gesamtinzidenz von 527,4 auf, ist damit das Bundesland mit der dritthöchsten Inzidenz.

Kiel selbst meldet für Freitag 316 Neuinfektionen, fünf mehr als am Vortag. Unklar ist aber weiterhin, wie viele Meldungen aufgrund des überlasteten Gesundheitsamtes noch nicht verarbeitet werden konnten. Ein weiterer Todesfall ist nicht verzeichnet worden.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 7. Januar 2022

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel steigt weiter deutlich und liegt bei 632,6. Deutschlandweit belegt Kiel damit den achten Rang. Mit den Kreisen Dithmarschen (806,0), Lübeck (717,2), Rendsburg-Eckernförde (639,8) und Flensburg (612,7) liegen vier weitere Kommunen aus Schleswig-Holstein unter den zehn kreisfreien Städten und Kreisen in ganz Deutschland mit der höchsten Inzidenz. Der Inzidenzwert für Schleswig-Holstein beträgt 458,1, für Deutschland 303,4.

Für Donnerstag meldet die Stadt 311 Neuinfektionen. Aufgrund der Überlastung des Gesundheitsamtes kommt es aber teilweise zu Meldeverzögerungen. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bleibt bei 129.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 6. Januar 2022

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel steigt weiter deutlich und liegt bei 584,3. Deutschlandweit belegt Kiel damit auf dem vierten Rang. Mit den Kreisen Dithmarschen (617,7) und Rendsburg-Eckernförde (578,7) liegen zwei weitere Kommunen aus Schleswig-Holstein unter den fünf kreisfreien Städten und Kreisen in ganz Deutschland mit der höchsten Inzidenz. Der Inzidenzwert für Schleswig-Holstein beträgt 405,5, für Deutschland 285,9.

Für Mittwoch meldet die Stadt 369 Neuinfektionen – ein neuer Höchststand. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bleibt bei 129.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 5. Januar 2022

Die Corona-Lage in Kiel verschärft sich dramatisch. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist innerhalb eines Tages von 397,8 auf 493,1 gestiegen. Auch die landesweite Inzidenz ist stark gestiegen von 295,5 auf 352,8. Die deutschlandweite Inzidenz liegt bei 258,6.

Die Stadt hat am Dienstag 359 Neuinfektionen registriert, das sind 217 mehr als am Montag und ist der mit Abstand höchste Wert an neu gemeldeten Fällen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 4. Januar 2022

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter und liegt bei 397,8. Damit liegt Kiel deutlich über dem Landesschnitt von 295,9 und der bundesweiten Inzidenz von 239,9. Innerhalb Schleswig-Holsteins hat Kiel den zweithöchsten Wert nach dem Kreis Dithmarschen (635,6).

Am Montag wurden in Kiel 142 Neuinfektionen registriert. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 11.540 Kielerinnen und Kieler nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 129 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Coronainfektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand: 3. Januar 2022

Trotz weniger Tests über Neujahr steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel weiter an. Laut Robert-Koch-Institut liegt der Inzidenzwert bei 364,2. Vor einer Woche betrug der Wert noch bei 154,9. Unter den Kreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein hat Kiel die zweithöchste Inzidenz. An der Spitze steht der Kreis Dithmarschen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 607,1. Der landesweite Schnitt liegt bei 244,3. Am Sonntag wurden in Kiel 89 Neuinfektionen registriert.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 1. Januar 2022

Das neue Jahr beginnt in Kiel mit einer weiter steigenden Sieben-Tage-Inzidenz: Sie hat sich laut Robert-Koch-Institut auf 345,1 erhöht. Landesweit entwickelte sich der Wert nach oben, die Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt derzeit bei 233,8.

Am Neujahrstag wurden in der Landeshauptstadt 133 neue Infektionen gemeldet. Corona-Todesfälle kamen nicht hinzu, in der Pandemiezeit sind in Kiel bisher 129 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid19-Infektion gestorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 31. Dezember 2021

Auch am Silvestertag kamen zahlreiche neue Corona-Fälle in Kiel hinzu, es wurden 169 neue Infektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat damit die 300er-Grenze überschritten und beträgt laut RKI einen Wert von 307. Bislang sind 129 Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Nach Angaben der Landesmeldestelle kletterte die Inzidenz in Schleswig-Holstein am letzten Tag des Jahres 2021 insgesamt auf 224.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 30. Dezember 2021

Die Corona-Lage in Kiel verschärft sich weiter. Mit 150 gemeldeten Fälle ist am zweiten Tag in Folge ein neuer Höchstwert erreicht. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz erreicht mit 201,9 einen neuen Höchststand und liegt erstmals über der Marke von 200. Die Stadt meldet einen weiteren Todesfall, damit sind 129 Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 181,8.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 29. Dezember 2021

Die Stadt meldet 116 Neuinfektionen. Das ist der Höchstwert seit Beginn der Pandemie. Grund dürften die Feiertagen sein, an denen weniger getestet wurde und positive Fälle teilweise mit Verzögerungen gemeldet wurden. Mit 1109 Fälle wurde auch für Schleswig-Holstein ein sehr hoher Wert gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 164,2. Die Inzidenz für Schleswig-Holstein liegt laut RKI bei 158,1.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 28. Dezember 2021

Die Stadt vermeldet einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Verstorben ist ein 82-jähriger Mann, der nicht geimpft war. Damit sind 128 Kielerinnen und Kieler mit einer Infektion verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 153,3. Die Inzidenz für Schleswig-Holstein liegt laut RKI bei 151,4. Allerdings kann es bedingt durch die Feiertage weiterhin zu Verzögerungen bei der Meldung von Testergebnissen kommen. So wurden beispielsweise über Weihnachten keine Fälle aus Lübeck gemeldet. Am Montag wurden laut Landesmeldestelle 55 neue Corona-Fälle in Kiel gemeldet. Insgesamt wurden bisher 10.585 Corona-Fälle in Kiel registriert.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 27. Dezember 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel ist über Weihnachten gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 154,9. Allerdings wird über die Feiertage weniger getestet und es kann zu Verzögerungen bei der Meldung von Infektionen kommen. Trotz der gesunkenen Inzidenz liegt Kiel erstmals seit längerer Zeit wieder über dem Landesschnitt von 146,4. Mit dem Wert befindet sich Kiel im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein im oberen Mittelfeld. Am Sonntag wurden laut Landesmeldestelle 43 neue Corona-Fälle in Kiel gemeldet. Insgesamt wurden bisher 10.530 Corona-Fälle in Kiel registriert. 127 Kielerinnen und Kieler sind im Zusammenhang mit einer Coronainfektion gestorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 23. Dezember 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel ist wieder gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 161,4. Mit dem Wert befindet sich Kiel im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein im Mittelfeld. Die Inzidenz für Schleswig-Holstein liegt laut RKI bei 163,2. Am Mittwoch wurden laut Landesmeldestelle 59 neue Corona-Fälle in Kiel gemeldet. Insgesamt wurden bisher 10.345 Corona-Fälle in Kiel registriert. Am Mittwoch wurde außerdem eine neuer Todesfall in Kiel im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Die Zahl der Todesfälle in Kiel steigt damit auf 127.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 22. Dezember 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel ist wieder gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 160,6 (Vortag 152,9.) Mit dem Wert befindet sich Kiel im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein im Mittelfeld. Die Inzidenz für Schleswig-Holstein liegt laut RKI bei 166,5. Am Montag wurden laut Landesmeldestelle 85 neue Corona-Fälle in Kiel gemeldet. Insgesamt wurden bisher 10.287 Corona-Fälle in Kiel registriert.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 21. Dezember 2021

Die Stadt meldet zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Verstorben sind eine 78 Jahre alte Frau, die doppelt geimpft war und ein 77-jähriger Mann, dessen Impfstatus nicht bekannt ist. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Kiel auf 126.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel ist erneut gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 152,9. Mit dem Wert befindet sich Kiel im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein im unteren Mittelfeld. Die Inzidenz für Schleswig-Holstein liegt laut RKI bei 167,5. Am Montag wurden laut Landesmeldestelle 43 neue Corona-Fälle in Kiel gemeldet. Insgesamt wurden bisher 10.202 Corona-Fälle in Kiel registriert.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 20. Dezember 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel ist erneut leicht gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 161,0. Mit dem Wert befindet sich Kiel im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte im Mittelfeld. Die Inzidenz für Schleswig-Holstein liegt laut RKI bei 168,2.

Am Sonntag wurden laut Landesmeldestelle 19 neue Corona-Fälle in Kiel gemeldet. Insgesamt wurden bisher 10.159 Corona-Fälle in Kiel registriert. Das sind 19 Fälle mehr als einen Tag zuvor. Da es laut Landesmeldestelle zwischen der Meldung und der Übermittlung der Fälle zu Verzögerungen kommen kann, kann es zu Differenzen zwischen den am Vortag registrierten Meldungen und dem Anstieg der insgesamt gemeldeten Fälle kommen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 19. Dezember 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel ist leicht gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 164,2. Mit dem Wert befindet sich Kiel im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte im Mittelfeld. Die Inzidenz für Schleswig-Holstein liegt laut RKI bei 167,5.

Am Sonnabend wurden laut Landesmeldestelle 40 neue Corona-Fälle in Kiel gemeldet. Insgesamt wurden bisher 10.140 Corona-Fälle in Kiel registriert. Das sind 44 Fälle mehr als einen Tag zuvor. Da es laut Landesmeldestelle zwischen der Meldung und der Übermittlung der Fälle zu Verzögerungen kommen kann, kann es zu Differenzen zwischen den am Vortag registrierten Meldungen und dem Anstieg der insgesamt gemeldeten Fälle kommen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 18. Dezember 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel ist erneut gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 168,7. Mit dem Wert befindet sich Kiel im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte im Mittelfeld. Die Inzidenz für Schleswig-Holstein liegt laut RKI bei 166,8.

Am Freitag wurden laut Landesmeldestelle 90 neue Corona-Fälle in Kiel gemeldet. Insgesamt wurden bisher 10.096 Corona-Fälle in Kiel registriert. Das sind 92 Fälle mehr als einen Tag zuvor. Da es laut Landesmeldestelle zwischen der Meldung und der Übermittlung der Fälle zu Verzögerungen kommen kann, kann es zu Differenzen zwischen den am Vortag registrierten Meldungen und dem Anstieg der insgesamt gemeldeten Fälle kommen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 17. Dezember 2021

Nach mehreren Tagen mit leichten Rückgängen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel wieder leicht gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 163,0. Mit dem Wert befindet sich Kiel im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte im Mittelfeld. Die Inzidenz für Schleswig-Holstein liegt laut RKI bei 165,2.

Am Donnerstag wurden laut Landesmeldestelle 54 neue Corona-Fälle in Kiel gemeldet. Damit ist die Zahl der Infektionen seit Pandemiebeginn erstmals fünfstellig: Insgesamt wurden bisher 10.004 Corona-Fälle in Kiel registriert. Das sind 51 Fälle mehr als einen Tag zuvor. Da es laut Landesmeldestelle zwischen der Meldung und der Übermittlung der Fälle zu Verzögerungen kommen kann, kann es zu Differenzen zwischen den am Vortag registrierten Meldungen und dem Anstieg der insgesamt gemeldeten Fälle kommen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 16. Dezember 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut leicht gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 157,3. Der Wert ist niedriger als eine Woche zuvor, am 9. Dezember lag die Inzidenz laut RKI bei 174,8. Mit dem aktuellen Wert befindet sich Kiel im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte im Land im Mittelfeld. Den höchsten Wert weist Lübeck aus (242,8), den niedrigsten der Kreis Schleswig-Flensburg (91,8). Der Durchschnitt für Schleswig-Holstein liegt bei 163,2.

Am Mittwoch wurden laut Landesmeldestelle 55 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der registrierten Infektionen seit Pandemiebeginn ist auf 9953 gestiegen – 59 Fälle mehr als einen Tag zuvor. Da es laut Landesmeldestelle zwischen der Meldung und der Übermittlung der Fälle zu Verzögerungen kommen kann, kann es zu Differenzen zwischen den am Vortag registrierten Meldungen und dem Anstieg der insgesamt gemeldeten Fälle kommen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 15. Dezember 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 159,4. Die Landeshauptstadt hat damit im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte den sechsthöchsten Wert in Schleswig-Holstein. Die höchste Inzidenz weist die Stadt Lübeck mit 262,2 auf, die niedrigste der Kreis Dithmarschen mit 81,1. Der Landesdurchschnitt liegt bei 160,7.

Die Landesmeldestelle hat für Kiel am Dienstag 68 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der Infizierten seit Pandemiebeginn ist auf 9894 gestiegen. Das sind 67 Fälle mehr als einen Tag zuvor. Da es laut Landesmeldestelle zwischen der Meldung und der Übermittlung der Fälle zu Verzögerungen kommen kann, kann es zu Differenzen zwischen den am Vortag registrierten Meldungen und dem Anstieg der insgesamt gemeldeten Fälle kommen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 14. Dezember 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 166,7. Die Landeshauptstadt hat damit im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte weiterhin den vierthöchsten Wert in Schleswig-Holstein. Die höchste Inzidenz weist die Stadt Lübeck mit 248,3 auf, die niedrigste der Kreis Nordfriesland mit 97,5. Der Landesdurchschnitt liegt bei 160,3.

Die Landesmeldestelle hat für Kiel am Montag 61 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der Infizierten seit Pandemiebeginn ist auf 9827 gestiegen. Das sind 46 Fälle mehr als einen Tag zuvor. Da es laut Landesmeldestelle zwischen der Meldung und der Übermittlung der Fälle zu Verzögerungen kommen kann, kann es zu Differenzen zwischen den am Vortag registrierten Meldungen und dem Anstieg der insgesamt gemeldeten Fälle kommen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 13. Dezember 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 174,4. Die Landeshauptstadt hat damit im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte den vierthöchsten Wert in Schleswig-Holstein. Die höchste Inzidenz weist die Stadt Lübeck mit 251,1 auf, die niedrigste der Kreis Schleswig-Flensburg mit 99,7. Der Landesdurchschnitt liegt bei 162,4.

Die Landesmeldestelle hat für Kiel am Sonntag 30 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der Infizierten seit Pandemiebeginn ist auf 9781 gestiegen. Das sind 30 Fälle mehr als einen Tag zuvor. Da es laut Landesmeldestelle zwischen der Meldung und der Übermittlung der Fälle zu Verzögerungen kommen kann, kann es zu Differenzen zwischen den am Vortag registrierten Meldungen und dem Anstieg der insgesamt gemeldeten Fälle kommen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 12. Dezember 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 171,5. Die Landeshauptstadt hat damit im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte den fünfthöchsten Wert in Schleswig-Holstein. Die höchste Inzidenz weist die Stadt Lübeck mit 251,1 auf, die niedrigste der Kreis Nordfriesland mit 95,1. Der Landesdurchschnitt liegt bei 162,7.

Die Landesmeldestelle hat für Kiel am Sonnabend 53 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der Infizierten seit Pandemiebeginn ist auf 9751 gestiegen. Das sind 52 Fälle mehr als einen Tag zuvor. Da es laut Landesmeldestelle zwischen der Meldung und der Übermittlung der Fälle zu Verzögerungen kommen kann, kann es zu Differenzen zwischen den am Vortag registrierten Meldungen und dem Anstieg der insgesamt gemeldeten Fälle kommen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 11. Dezember 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 163,4. Die Landeshauptstadt hat damit im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte den fünfthöchsten Wert in Schleswig-Holstein. Die höchste Inzidenz weist der Kreis Stormarn mit 235,5 auf, die niedrigste der Kreis Nordfriesland mit 90,9. Der Landesdurchschnitt liegt bei 157,8.

Die Landesmeldestelle hat für Kiel am Freitag 74 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der Infizierten seit Pandemiebeginn ist auf 9699 gestiegen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 10. Dezember 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder auf unter 170 gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 166,7. Die Landeshauptstadt hat damit im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte den fünfthöchsten Wert in Schleswig-Holstein. Die höchste Inzidenz weist Lübeck mit 226,6 auf, die niedrigste der Kreis Nordfriesland mit 87,9. Der Landesdurchschnitt liegt bei 156,9.

Die Landesmeldestelle hat für Kiel am Donnerstag 47 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der Infizierten seit Pandemiebeginn ist auf 9625 gestiegen. Das sind 43 Fälle mehr als einen Tag zuvor. Da es laut Landesmeldestelle zwischen der Meldung und der Übermittlung der Fälle zu Verzögerungen kommen kann, kann es zu Differenzen zwischen den am Vortag registrierten Meldungen und dem Anstieg der insgesamt gemeldeten Fälle kommen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 9. Dezember 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist nach dem leichten Rückgang am Vortag wieder leicht gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 174,8. Der Wert ist im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte der vierthöchste im Land. Der Durchschnitt für Schleswig-Holstein liegt bei 152,4.

Laut Landesmeldestelle wurden am Mittwoch 66 neue Corona-Fälle in Kiel registriert. Die Zahl der Infektionen seit Pandemiebeginn ist auf 9582 gestiegen. Das sind 74 Fälle mehr als einen Tag zuvor. Da es laut Landesmeldestelle zwischen der Meldung und der Übermittlung der Fälle zu Verzögerungen kommen kann, kann es zu Differenzen zwischen den am Vortag registrierten Meldungen und dem Anstieg der insgesamt gemeldeten Fälle kommen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 8. Dezember 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 171,1 (Vortag 171,9). Die Landeshauptstadt liegt damit im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte weiterhin auf dem vierten Platz. Den höchsten Wert hat laut RKI der Kreis Herzogtum Lauenburg (198,3), den niedrigsten der Kreis Nordfriesland (87,9). Der Durchschnitt für Schleswig-Holstein liegt bei 148,7.

In Kiel wurden laut Landesmeldestelle am Montag 85 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der Infektionen seit Pandemiebeginn insgesamt ist auf 9508 gestiegen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 7. Dezember 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz steigt deutlich an und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 171,9 (Vortag 161,8). Die Landeshauptstadt liegt damit im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte weiterhin auf dem vierten Platz. Den höchsten Wert hat laut RKI der Kreis Herzogtum Lauenburg (194,3), den niedrigsten der Kreis Dithmarschen (96,1). Der Durchschnitt für Schleswig-Holstein liegt bei 146,9.

In Kiel wurden laut Landesmeldestelle am Montag 53 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der Infektionen seit Pandemiebeginn insgesamt ist auf 9413 gestiegen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 6. Dezember 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 161,8. Die Landeshauptstadt liegt damit im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte weiterhin auf dem vierten Platz. Den höchsten Wert hat laut RKI der Kreis Pinneberg (192,1), den niedrigsten der Kreis Dithmarschen (90,8). Der Durchschnitt für Schleswig-Holstein liegt bei 143,7.

In Kiel wurden laut Landesmeldestelle am Sonntag 23 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der Infektionen seit Pandemiebeginn insgesamt ist auf 9362 gestiegen. Am Sonnabend wurden zwei neue Todesfälle in Kiel im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 3. Dezember 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz hat einen neuen Höchstwert in Kiel erreicht und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 154,2. Die Landeshauptstadt liegt damit im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein auf dem vierten Platz. Den höchsten Wert hat laut RKI der Kreis Herzogtum Lauenburg (241,5), den niedrigsten der Kreis Dithmarschen (84,8). Der Durchschnitt für Schleswig-Holstein liegt bei 151,1. In Kiel wurden laut Landesmeldestelle am Mittwoch 67 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der Infektionen seit Pandemiebeginn insgesamt ist auf 9223 gestiegen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 2. Dezember 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 141,9. Die Landeshauptstadt liegt damit im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte im Mittelfeld. Den höchsten Wert hat laut RKI der Kreis Herzogtum Lauenburg (245,0), den niedrigsten der Kreis Dithmarschen (90,1). Der Durchschnitt für Schleswig-Holstein liegt bei 152,3.

In Kiel wurden laut Landesmeldestelle am Mittwoch 68 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der Infektionen seit Pandemiebeginn insgesamt ist auf 9160 gestiegen – 76 Fälle mehr als am Vortag. Da es laut Landesmeldestelle zwischen der Meldung und der Übermittlung der Fälle zu Verzögerungen kommen kann, kann es zu Differenzen zwischen den am Vortag registrierten Meldungen und dem Anstieg der insgesamt gemeldeten Fälle kommen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 1. Dezember 2021

Am Dienstag registrierte die Stadt 90 Neuinfektionen. Das ist der höchste Wert seit Pandemie-Beginn. Der bisherige negative Rekord betrug 85 gemeldete Neuinfektionen am 9. November.

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist deutlich gestiegen und liegt aktuell laut Robert-Koch-Institut bei 145,2. Der Wert befindet sich damit unter dem Durchschnitt für Schleswig-Holstein (153,1). Die höchste Inzidenz hat momentan der Kreis Herzogtum Lauenburg (232,5), die niedrigste weiterhin der Kreis Dithmarschen (92,3).

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 30. November 2021

Die Stadt meldet zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Verstorben sind ein 85-jähriger, geimpfter Mann und eine 75-jährige Frau, die bereits im Mai verstarb. Allerdings wurde der Fall erst jetzt dem Gesundheitsamt gemeldet.

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag gesunken und liegt aktuell laut Robert-Koch-Institut bei 125,7. Der Wert befindet sich damit unter dem Durchschnitt für Schleswig-Holstein (150,1). Die höchste Inzidenz hat momentan der Kreis Herzogtum Lauenburg (216,9), die niedrigste weiterhin der Kreis Dithmarschen (85,6).

In Kiel wurden am Montag laut Landesmeldestelle 24 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der insgesamt seit Pandemiebeginn infizierten Personen ist auf 8996 gestiegen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 29. November 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag gestiegen. Sie liegt aktuell laut Robert-Koch-Institut bei 129,8. Der Wert befindet sich damit unter dem Durchschnitt für Schleswig-Holstein (151,3). Die höchste Inzidenz hat momentan Lübeck (206,2), die niedrigste weiterhin der Kreis Dithmarschen (84,1).

In Kiel wurden am Sonntag laut Landesmeldestelle 19 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der insgesamt seit Pandemiebeginn infizierten Personen ist auf 8972 gestiegen. Da es laut Landesmeldestelle zwischen der Meldung und der Übermittlung der Fälle zu Verzögerungen kommen kann, kann es zu Differenzen zwischen den am Vortag registrierten Meldungen und dem Anstieg der insgesamt gemeldeten Fälle kommen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 28. November 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag gesunken. Sie liegt aktuell laut Robert-Koch-Institut bei 118,0. Der Wert befindet sich damit deutlich unter dem Durchschnitt für Schleswig-Holstein (150,8). Die höchste Inzidenz hat momentan Lübeck (206,2), die niedrigste der Kreis Dithmarschen (90,1).

In Kiel wurde am Sonnabend laut Landesmeldestelle ein neuer Corona-Fall registriert. Die Zahl der insgesamt seit Pandemiebeginn infizierten Personen ist auf 8911 gestiegen. Da es laut Landesmeldestelle zwischen der Meldung und der Übermittlung der Fälle zu Verzögerungen kommen kann, kann es zu Differenzen zwischen den am Vortag registrierten Meldungen und dem Anstieg der insgesamt gemeldeten Fälle kommen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 27. November 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen. Sie liegt aktuell laut Robert-Koch-Institut bei 129,4. Der Wert befindet sich damit unter dem Durchschnitt für Schleswig-Holstein (150,2). Die höchste Inzidenz hat momentan der Kreis Herzogtum Lauenburg (216,9), die niedrigste weiterhin der Kreis Rendsburg-Eckernförde (87,0).

In Kiel wurden am Freitag laut Landesmeldestelle 64 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der insgesamt seit Pandemiebeginn infizierten Personen ist auf 8910 gestiegen. Da es laut Landesmeldestelle zwischen der Meldung und der Übermittlung der Fälle zu Verzögerungen kommen kann, kann es zu Differenzen zwischen den am Vortag registrierten Meldungen und dem Anstieg der insgesamt gemeldeten Fälle kommen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 26. November 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag deutlich gesunken. Sie liegt aktuell laut Robert-Koch-Institut bei 127,7. Der Wert befindet sich damit deutlich unter dem Durchschnitt für Schleswig-Holstein (152,8). Die höchste Inzidenz hat momentan der Kreis Stormarn (212,3), die niedrigste weiterhin der Kreis Rendsburg-Eckernförde (85,5).

In Kiel wurden am Donnerstag laut Landesmeldestelle 33 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der insgesamt seit Pandemiebeginn infizierten Personen ist auf 8847 gestiegen – 24 mehr als am Vortag. Da es laut Landesmeldestelle zwischen der Meldung und der Übermittlung der Fälle zu Verzögerungen kommen kann, kann es zu Differenzen zwischen den am Vortag registrierten Meldungen und dem Anstieg der insgesamt gemeldeten Fälle kommen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 25. November 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut leicht gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 145,2. Der Wert befindet sich damit weiterhin etwas unter Landesdurchschnitt von 152,5. Im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte ist die Kieler Inzidenz im Mittelfeld, am höchsten ist der Wert im Kreis Pinneberg (219,2), am niedrigsten im Kreis Rendsburg-Eckernförde (89,2).

Laut Landesmeldestelle wurden am Mittwoch in Kiel 75 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Infizierten ist auf 8823 gestiegen. Da es laut Landesmeldestelle zwischen der Meldung und der Übermittlung der Fälle zu Verzögerungen kommen kann, kann es zu Differenzen zwischen den am Vortag registrierten Meldungen und dem Anstieg der insgesamt gemeldeten Fälle kommen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 24. November 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel ist weiter gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie bei 143,1 Damit liegt Kiel aber weiterhin knapp unter dem Landesschnitt, der 148,8 beträgt. An der Spitze in Schleswig-Holstein ist weiter Neumünster mit 226,5, den niedrigsten Wert weist der Kreis Rendsburg-Eckernförde auf (86,3).

Am Dienstag meldeten die Behörden 53 Neuinfektionen in Kiel – damit steigt die Gesamtzahl aller Fälle auf 8749. 120 Kielerinnen und Kieler sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 23. November 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel hat sich von Montag auf Dienstag nicht verändert. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie weiter bei 139,9. Die Landeshauptstadt bleibt damit die kreisfreie Stadt mit dem niedrigsten Wert in Schleswig-Holstein – und liegt unter dem Landesschnitt. Der Landeswert ist auf 144,5 gestiegen. An der Spitze ist weiter Neumünster mit 244,0, den niedrigsten Wert weist der Kreis Rendsburg-Eckernförde auf (89,9).

Am Sonntag meldeten die Behörden 28 Neuinfektionen in Kiel – inzwischen liegt die Gesamtzahl bei 8696. Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion wurde gemeldet. Verstorben ist eine 78-jährige Frau, die geimpft war. Damit steigt die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler mit einer Covid-Erkrankung auf 120.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 22. November 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Kiel auch zum Montag leicht gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie nun bei 139,9. Die Landeshauptstadt bleibt damit die kreisfreie Stadt mit dem niedrigsten Wert in Schleswig-Holstein – liegt insgesamt aber im Mittelfeld. Der Landeswert ist minimal auf 135,9 gestiegen. An der Spitze ist weiter Neumünster mit 237,8, den niedrigsten Wert weist Ostholstein auf (86,9).

Am Sonntag meldeten die Behörden 34 Neuinfektionen in Kiel – inzwischen liegt die Gesamtzahl bei 8668. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus kamen nicht dazu. Die Zahl bleibt bei 119. Da es laut Landesmeldestelle zwischen der Meldung und der Übermittlung der Fälle zu Verzögerungen kommen kann, kann es zu Differenzen zwischen den am Vortag registrierten Meldungen und dem Anstieg der insgesamt gemeldeten Fälle kommen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 21. November 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Kiel auch zum Sonntag wieder leicht gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie nun bei 135,8. Die Landeshauptstadt ist dabei die kreisfreie Stadt mit dem niedrigsten Wert in Schleswig-Holstein – liegt insgesamt aber im Mittelfeld. Der Landeswert ist minimal auf 134,5 gestiegen. An der Spitze ist weiter Neumünster mit 262,8, den niedrigsten Wert weist Schleswig-Flensburg auf (83,4).

Am Wochenende meldeten die Behörden 32 Neuinfektionen in Kiel – inzwischen liegt die Gesamtzahl bei 8634. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus kamen nicht dazu. Die Zahl bleibt bei 119. Da es laut Landesmeldestelle zwischen der Meldung und der Übermittlung der Fälle zu Verzögerungen kommen kann, kann es zu Differenzen zwischen den am Vortag registrierten Meldungen und dem Anstieg der insgesamt gemeldeten Fälle kommen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 20. November 2021

In der Landeshauptstadt steigt die Sieben-Tage-Inzidenz immer weiter und liegt nun laut Robert-Koch-Institut bei 134,2. Weiterhin liegt Kiel im schleswig-holsteinischen Mittelfeld und trifft inzwischen fast exakt den Landeswert von 134,4. Neumünster mit 250,3 und Schleswig-Flensburg mit 88,3 rahmen die Tabelle.

Am Freitag meldeten die Behörden keine neuen Todesfälle in Kiel, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Es kamen 58 Neuinfektionen dazu, wodurch die Gesamtzahl inzwischen bei 8602 liegt. Da es laut Landesmeldestelle zwischen der Meldung und der Übermittlung der Fälle zu Verzögerungen kommen kann, kann es zu Differenzen zwischen den am Vortag registrierten Meldungen und dem Anstieg der insgesamt gemeldeten Fälle kommen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 19. November 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut deutlich gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut liegt der Wert aktuell bei 129,8. Die Landeshauptstadt befindet sich damit im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte im Land im Mittelfeld und nah am Durchschnittswert für Schleswig-Holstein (122,9). Neumünster hat aktuell mit deutlichem Abstand die höchste Inzidenz (249,0), Dithmarschen die niedrigste (75,8).

In Kiel wurden am Donnerstag laut Landesmeldestelle 73 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie liegt bei 8544. Am Donnerstag wurden außerdem zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Kiel gemeldet, seit Beginn der Pandemie liegt die Todeszahl damit bei 119. Da es laut Landesmeldestelle zwischen der Meldung und der Übermittlung der Fälle zu Verzögerungen kommen kann, kann es zu Differenzen zwischen den am Vortag registrierten Meldungen und dem Anstieg der insgesamt gemeldeten Fälle kommen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 18. November 2021

Nach dem deutlichen Rückgang am Vortag ist die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz wieder auf mehr als 120 gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut liegt der Wert aktuell bei 120,4. Die Landeshauptstadt befindet sich damit im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte im Land im Mittelfeld und nah am Durchschnittswert für Schleswig-Holstein (116,1). Neumünster hat aktuell mit deutlichem Abstand die höchste Inzidenz (247,8), Nordfriesland die niedrigste (70,0).

In Kiel wurden am Mittwoch laut Landesmeldestelle 74 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie ist um 72 auf 8475 gestiegen. Da es laut Landesmeldestelle zwischen der Meldung und der Übermittlung der Fälle zu Verzögerungen kommen kann, kann es zu Differenzen zwischen den am Vortag registrierten Meldungen und dem Anstieg der insgesamt gemeldeten Fälle kommen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 17. November 2021

Trotz 49 Neuinfektionen sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel deutlich. Laut Robert-Koch-Institut beträgt der Wert am Mittwochmorgen 111,5. Am Vortag betrug die Inzidenz noch 126,2. Damit weist Kiel die sechsthöchste Inzidenz in Schleswig-Holstein auf. Der landesweite Schnitt liegt bei 107,1.

Insgesamt 8403 Menschen sind in Kiel seit Beginn der Pandemie am Coronavirus erkrankt, 117 Menschen sind verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 16. November 2021

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz steigt in der Landeshauptstadt nur noch leicht an. Nach Angaben des Robert-Koch-Institus (RKI) lag der Wert am Dienstagmorgen bei 126,2 (Vortag 125,7). Damit weist Kiel mittlerweile nur noch die fünfthöchste Inzidenz in Schleswig-Holstein auf. Insgesamt 29 neue Corona-Fälle wurden am Montag laut Landesmeldestelle in Kiel registriert.

Insgesamt 8354 Menschen sind in Kiel seit Beginn der Pandemie am Coronavirus erkrankt, 117 Menschen sind verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 15. November 2021

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz steigt in der Landeshauptstadt weiter an. Nach Angaben des Robert-Koch-Institus (RKI) lag der Wert am Montagmorgen bei 125,7. Damit weist Kiel nach Neumünster (163,9) die zweithöchste Inzidenz in Schleswig-Holstein auf. Insgesamt 24 neue Corona-Fälle wurden am Sonntag laut Landesmeldestelle in Kiel registriert.

Insgesamt 8325 Menschen sind in Kiel seit Beginn der Pandemie am Coronavirus erkrankt, 117 Menschen sind verstorben. Aufgrund von Verzögerungen bei den Meldedaten kann es nach Angaben der Landesmeldestelle zu Differenzen zu den am Vortag gemeldeten Fällen kommen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 13. November 2021

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz steigt in der Landeshauptstadt weiter an. Nach Angaben des Robert-Koch-Institus (RKI) sowie der Landesmeldestelle lag der Wert am Sonnabend bei 122,9. Einen Tag zuvor waren es 120,8 gewesen. Da sich die Inzidenz in Neumünster am Sonnabend auf 127,7 erhöhte, weist die Landeshauptstadt nicht mehr den Höchstwert in Schleswig-Holstein auf. Insgesamt 28 neue Coronafälle wurden am Sonnabend laut Landesmeldestelle in Kiel registriert.

Insgesamt 8301 Menschen sind hier seit Beginn der Pandemie am Coronavirus erkrankt. Aufgrund von Verzögerungen bei den Meldedaten kann es nach Angaben der Landesmeldestelle zu Differenzen zu den am Vortag gemeldeten Fällen kommen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 12. November 2021

Nachdem die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz erst am Vortag einen neuen Höchstwert erreicht hatte, ist sie erneut leicht gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen bei 120,8. Kiel hat damit weiterhin die höchste Inzidenz in Schleswig-Holstein, wobei wie bereits gestern Lübeck und fünf Kreise ebenfalls über der 100er-Marke liegen.

In Kiel wurden am Donnerstag laut Landesmeldestelle 47 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie ist in der Landeshauptstadt um 46 Fälle auf 8226 gestiegen. Da es laut Landesmeldestelle zwischen der Meldung und der Übermittlung der Fälle zu Verzögerungen kommen kann, kann es zu Differenzen zwischen den am Vortag registrierten Meldungen und dem Anstieg der insgesamt gemeldeten Fälle kommen. Denn nachgemeldete Corona-Infizierte werden für den tatsächlichen Meldetag vermerkt.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 11. November 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Kiel so hoch wie noch nie zuvor. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie bei 120,0. Bei mehr als 100 hatte die Kieler Inzidenz vor dem Anstieg in den letzten Tagen zuletzt Mitte August gelegen. Annähernd so hohe Werte wie aktuell waren aber zuletzt im Dezember 2020 gemeldet worden – die höchste Inzidenz für Kiel war laut RKI bislang der Wert von 117,1 am 17. Dezember 2020.

Kiel hat aktuell die höchste Inzidenz im Land. Neben der Landeshauptstadt liegen aber auch Lübeck und fünf Kreise in Schleswig-Holstein über der Marke von 100. In Kiel wurden laut Landesmeldestelle am Mittwoch 50 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie ist auf 8180 gestiegen, 44 mehr als am Vortag. Die Differenz zu den am Vortag gemeldeten Gesamtfällen kann laut Landesmeldestelle ihre Ursache darin haben, dass nachgemeldete Fälle für den tatsächlichen Meldetag vermerkt werden.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 10. November 2021

Die Corona-Zahlen in Kiel erreichen einen neuen Höchststand. Mit 85 Neuinfektionen ist ein neuer negativer Rekord erreicht. Der Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 114,4. Damit hat Kiel die höchste Inzidenz in Schleswig-Holstein. Der landesweite Durchschnitt liegt bei 82,2.

Am Dienstag wurden in Kiel laut Landesmeldestelle 85 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn ist auf 8136 gestiegen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 9. November 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt nach dem Wochenende deutlich von 91,2 auf 99,4. Damit hat Kiel die höchste Inzidenz in Schleswig-Holstein. Der landesweite Durchschnitt liegt bei 77,0.

Am Montag wurden in Kiel laut Landesmeldestelle 27 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn ist auf 8050 gestiegen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 8. November 2021

Wie bereits vor dem Wochenende liegt die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) auch am Montag bei 91,2. Es ist im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein nach den Kreisen Dithmarschen (93,1), Stormarn (93,1) und Nordfriesland (102,3) der vierthöchste Wert. Der landesweite Durchschnitt liegt bei 75,5.

Am Sonntag wurden in Kiel laut Landesmeldestelle 13 neue Corona-Fälle registriert, am Sonnabend waren es 25 und am Freitag 47. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn ist auf 8020 gestiegen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 5. November 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut leicht gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 91,2. Der Wert bewegt sich damit auf dem Niveau von vor einer Woche.

Die Kieler Inzidenz bleibt im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte der vierthöchste im Land, nach Flensburg (99,0), Nordfriesland (102,3) und der Kreis Herzogtum Lauenburg (111,0). Der Landesdurchschnitt für Schleswig-Holstein liegt bei 73,0.

In Kiel wurden am Donnerstag laut Landesmeldestelle 45 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn hat sich auf 7937 erhöht, das sind 41 mehr als einen Tag zuvor. Die Differenz zu den am Vortag gemeldeten Gesamtfällen kann laut Landesmeldestelle ihre Ursache darin haben, dass nachgemeldete Fälle für den tatsächlichen Meldetag vermerkt werden.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 4. November 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 90,8 und ist damit leicht gestiegen. Der Wert ist im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte aktuell der vierthöchste im Land, wobei Flensburg (100,1), Nordfriesland (104,7) und der Kreis Herzogtum Lauenburg (113,5) bereits alle eine Inzidenz von mehr als 100 haben. Der Landesdurchschnitt für Schleswig-Holstein liegt bei 71,2.

In Kiel wurden am Mittwoch laut Landesmeldestelle 35 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der Infizierten seit Pandemiebeginn steigt damit auf 7896.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 3. November 2021

Die Stadt Kiel vermeldet drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Damit sind 117 Kielerinnen und Kieler mit einer Corona-Erkrankung verstorben. 51 neue Infektionen wurden am Dienstag registriert, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht und liegt bei 90,4. Der Landesschnitt in Schleswig-Holstein beträgt 71,3.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 2. November 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel stagniert und liegt wie am Vortag bei 88,4. Es ist der vierthöchste Wert in Schleswig-Holstein, nach dem Kreis Herzogtum Lauenburg (107,0), Flensburg (97,8) und dem Kreis Stormarn (93,5). Der landesweite Durchschnitt liegt bei 70,6.

Am Montag meldete die Stadt elf neue Fälle. Damit sind seit Beginn der Pandemie 7810 Kielerinnen und Kieler mit dem Corona-Virus infiziert.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 1. November 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Kiel sinkt wieder unter den Wert von 90: Laut Robert-Koch-Institut liegt sie bei 88,4. Es ist der dritthöchste Wert in Schleswig-Holstein, nach Flensburg (93,4) und dem Kreis Stormarn (88,6). Der landesweite Durchschnitt liegt bei 70,9.

Die Landesmeldestelle hat am Sonntag keine neuen Corona-Fälle in Kiel registriert. Die Zahl der Infizierten seit Pandemiebeginn bleibt damit bei 7799.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 31. Oktober 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Kiel bleibt bei mehr als 90 und ist leicht gestiegen: Laut Robert-Koch-Institut liegt sie bei 92,9. Es ist der höchste Wert in Schleswig-Holstein, gefolgt von Neumünster (91,4) und dem Kreis Stormarn (88,6). Der landesweite Durchschnitt liegt bei 69,9.

Die Landesmeldestelle hat am Sonnabend 34 neue Corona-Fälle in Kiel registriert. Die Zahl der Infizierten seit Pandemiebeginn ist auf 7799 gestiegen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 30. Oktober 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist deutlich gestiegen: Sie liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 91,2. Am Vortag befand sie sich noch bei knapp unter 80. Die Inzidenz hat sich im Laufe des Oktober deutlich nach oben bewegt. Anfang des Monats lag sie bei 43,8, kurz vor Ende des Monats liegt sie nun doppelt so hoch.

Die Kieler Inzidenz ist laut RKI die zweithöchste in Schleswig-Holstein, einen höheren Wert hat nur der Kreis Herzogtum Lauenburg (95,9). Der landesweite Durchschnitt ist bei 69,2.

Am Freitag wurden laut Landesmeldestelle 52 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Infizierten hat sich auf 7765 erhöht, 50 mehr als am Vortag. Die Differenz zu den am Vortag gemeldeten Gesamtfällen kann laut Landesmeldestelle ihre Ursache darin haben, dass nachgemeldete Fälle für den tatsächlichen Meldetag vermerkt werden.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 29. Oktober 2021

Die Corona-Inzidenz steigt in Kiel wie auch insgesamt in Schleswig-Holstein weiter an. Aktuell liegt der Wert für die Landeshauptstadt laut Robert-Koch-Institut bei 79,5 – es ist die fünfhöchste Inzidenz im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte. Am höchsten ist der Wert im Kreis Herzogtum Lauenburg (96,9), am niedrigsten im Kreis Steinburg (37,5). Der landesweite Durchschnitt liegt bei 66,8.

In Kiel wurde in den vergangenen Tagen ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet: Bereits am 4. Oktober starb eine 75-Jährige, die laut Stadt geimpft war. Damit sind nun 114 Kielerinnen und Kieler seit März 2020 mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Laut Landesmeldestelle wurden am Donnerstag 42 neue Corona-Fälle in Kiel registriert. Die Zahl der Infizierten insgesamt steigt auf 7715.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 25. Oktober 2021

Am Sonntag wurden in Kiel elf neue Corona-Fälle gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 66,9. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 7581 Kieler und Kielerinnen am Coronavirus erkrankt. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 113.

Im landesweiten Vergleich liegt Kiel mit der Inzidenz auf Platz fünf der Kreise und kreisfreien Städte. Spitzenreiter ist der Kreis Pinneberg mit einer Inzidenz in Höhe von 81,1. Die Inzidenz für ganz Schleswig-Holstein liegt bei 57,6.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 24. Oktober 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz klettert in Kiel weiter nach oben. Vor dem Wochenende lag der Wert bei 60,4. Nach 33 Neuinfektionen am Wochenende liegt der Wert aktuell bei 66,9. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 7570 Kieler und Kielerinnen am Coronavirus erkrankt. Die Zahl der Todesfälle ist mit 113 gleich geblieben.

Auch in anderen Regionen steigt der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz. Der Kreis Stormarn liegt bei 78,4. Pinneberg (77,9), Segeberg (74,8) und Neumünster (70,1) liegen ebenfalls über der 70er-Marke.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 22. Oktober 2021

Nach einem leichten Rückgang am Vortag ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel laut Robert-Koch-Institut auf 60,4 gestiegen. Bei mehr als 60 war der Wert zuletzt Mitte September. Kiel ist damit im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein an vierter Stelle, hinter den Kreisen Segeberg (Inzidenz: 62,9), Pinneberg (66,5) und Stormarn (69,8). Im Landesdurchschnitt liegt die Inzidenz bei 48,6.

Am Donnerstag wurden in Kiel laut Landesmeldestelle 25 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie gezählten infizierten Kielerinnen und Kieler ist auf 7520 gestiegen – 30 mehr als am Vortag. Die Differenz zu den am Vortag gemeldeten Gesamtfällen kann laut Landesmeldestelle daran liegen, dass nachgemeldete Fälle für den tatsächlichen Meldetag vermerkt werden.

Angesichts steigender Inzidenzwerte betont Kiels Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken: „Wir müssen weiter aufmerksam bleiben. Die Pandemie ist noch nicht vorbei.“ Zwar seien die Krankheitsverläufe deutlich milder, aber die Ansteckungsgefahr sei nach wie vor vorhanden und auch geimpfte Personen können sich anstecken.

Stöcken riet Ungeimpften: „Wer noch nicht geimpft ist, sollte seine Gründe noch einmal überdenken, die Verantwortung für sich und sein Umfeld abwägen und gegebenenfalls ärztliche Beratung in Anspruch nehmen.“ Er halte es allerdings weder für sinnvoll noch zielführend, öffentlich Druck auf Ungeimpfte auszuüben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 21. Oktober 2021

Nach dem sprunghaften Anstieg am Vortag ist die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut aktuell bei 53,5. Mit dem Wert bewegt sich die Landeshauptstadt im Mittelfeld der Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Stormarn (64,1), die niedrigste der Kreis Schleswig-Flensburg (20,2). Der landesweite Durchschnitt liegt bei 44,9.

In Kiel wurden am Mittwoch laut Landesmeldestelle 23 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der Infizierten seit Pandemiebeginn steigt auf 7490. Die Differenz zu den am Vortag gemeldeten Gesamtfällen kann laut Landesmeldestelle daran liegen, dass nachgemeldete Fälle für den tatsächlichen Meldetag vermerkt werden. Die Stadt meldet 226 aktuell positiv getestete Kielerinnen und Kieler (Stand Mittwochabend).

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 20. Oktober 2021

Erstmals seit mehreren Wochen ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder auf über 50 gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut liegt der Inzidenzwert in Kiel bei 56,4. Das ist der höchste Wert seit dem 16. September 2021. 34 Neuinfektionen am Dienstag sind ebenfalls ein neuer Höchststand seit dem 3. September 2021. 205 Kielerinnen und Kieler sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 19. Oktober 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht und liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 47,4. Kiel weist damit weiter den dritthöchsten Wert der Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein auf. Die höchste Inzidenz hat Stormarn mit 53,5. Der Durchschnittswert für Schleswig-Holstein liegt bei 32,6.

Laut Landesmeldestelle wurden am Montag in Kiel 17 neue Corona-Fälle registriert. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle auf 7433 Fälle. Laut Stadt sind aktuell 205 Menschen aus Kiel mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit dem Virus liegt weiter bei 113.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 18. Oktober 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder leicht an und liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 48,3. Kiel weist damit weiter den zweithöchsten Wert der Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein auf. Die höchste Inzidenz hat Neumünster mit 51,3. Der Durchschnittswert für Schleswig-Holstein liegt bei 28,3.

Laut Landesmeldestelle wurden am Sonntag in Kiel zehn neue Corona-Fälle registriert. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle auf 7416 Fälle. Laut Stadt sind aktuell 210 Menschen aus Kiel mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit dem Virus liegt weiter bei 113.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 16. Oktober 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut bei 47. Es ist damit weiter der dritthöchste Wert im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein, nur der Kreis Stormarn (49,4) und Neumünster (47,6) haben etwas höhere Inzidenzen. Der Landesdurchschnitt liegt bei 27,1. Am Freitag wurden laut Landesmeldestelle in Kiel 17 neue Corona-Fälle registriert.

Die Zahl der seit Pandemiebeginn mit dem Coronavirus infizierten Kielerinnen und Kieler steigt auf 7390. Die Differenz zu den am Vortag gemeldeten Gesamtfällen kann laut Landesmeldestelle daran liegen, dass nachgemeldete Fälle für den tatsächlichen Meldetag vermerkt werden. Laut Stadt sind (Stand Freitag) 187 Menschen positiv auf das Virus getestet. Die Zahl der Verstorbenen in Zusammenhang mit Corona liegt bei 113.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 15. Oktober 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut leicht gestiegen. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut bei 49,9. Es ist weiterhin der dritthöchste Wert im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein, nur der Kreis Stormarn (50,2) und Neumünster (51,3) haben etwas höhere Inzidenzen. Der Landesdurchschnitt liegt bei 27,8.

Am Donnerstag wurden laut Landesmeldestelle in Kiel 15 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der seit Pandemiebeginn mit dem Coronavirus infizierten Kielerinnen und Kieler steigt auf 7376. Die Differenz zu den am Vortag gemeldeten Gesamtfällen kann laut Landesmeldestelle daran liegen, dass nachgemeldete Fälle für den tatsächlichen Meldetag vermerkt werden.

Laut Stadt sind aktuell 187 Menschen positiv auf das Virus getestet. Die Zahl der Verstorbenen in Zusammenhang mit Corona liegt weiterhin bei 113.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 14. Oktober 2021

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz bei 48,3. Seit Wochenbeginn ist sie damit leicht, aber beständig gestiegen. Vor einer Woche lag sie bei 38,1. Der Kieler Wert ist die dritthöchste im Land, nur die Inzidenzen in Neumünster (50,1) und dem Kreis Stormarn (49,4) sind laut RKI etwas höher. Der Durchschnittswert für Schleswig-Holstein liegt bei 27,1.

Laut Landesmeldestelle wurden in Kiel am Mittwoch 30 neue Corona-Fälle registriert. Seit Pandemiebeginn gibt es damit 7362 Fälle in Kiel. Die Differenz zu den am Vortag gemeldeten Gesamtfällen kann laut Landesmeldestelle daran liegen, dass nachgemeldete Fälle für den tatsächlichen Meldetag vermerkt werden.

Laut Stadt sind 187 Personen aktuell infiziert. Die Zahl der Kielerinnen und Kieler, die mit dem Coronavirus gestorben sind, ist unverändert bei 113.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 13. Oktober 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter leicht an und liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 45,5. Kiel weist damit den zweithöchsten Wert der Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein auf. Die höchste Inzidenz hat Neumünster mit 53,8. Der Durchschnittswert für Schleswig-Holstein liegt bei 25,5.

Laut Landesmeldestelle wurden am Dienstag in Kiel 20 neue Corona-Fälle registriert. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle auf 7333 Fälle. Aktuell sind 169 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 113 Kielerinnen und Kieler sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 12. Oktober 2021

Erneut ist der Inzidenzwert leicht gestiegen und liegt nun nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 45,0. Die Stadt meldet zehn neue Infektionen. 170 Kielerinnen und Kieler sind aktuell positiv getestet.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 11. Oktober 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz steigt nach knapp einer Woche wieder über 40. Aktuell liegt sie laut Robert-Koch-Institut bei 43,8. Kiel weist damit den dritthöchsten Wert der Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein auf. Der Durchschnittswert für Schleswig-Holstein liegt bei 27,5.

Laut Landesmeldestelle wurden am Sonntag in Kiel 28 neue Corona-Fälle registriert. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle auf 7305 Fälle. 113 Kielerinnen und Kieler sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 10. Oktober 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 34,9 und bleibt damit am fünften Tag infolge unter 40. In Schleswig-Holstein hat sich der Wert seit dem Vortag nur geringfügig geändert und beträgt nun 27,1.

Die Zahl der Gesamt-Infektionen in der Landeshauptstadt beträgt laut Angaben des Instituts für Infektionsmedizin der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 7277. Landesweit sind es 77.347 Fälle. Weiterhin befinden sich 56 Infizierte im Krankenhaus, 26 davon in Intensivtherapie. 15 Menschen müssen beatmet werden.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 9. Oktober 2021

Trotz eines leichten Anstiegs bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel weiter unter 40. Derzeit liegt sie bei 38,5. Am Freitag gab es 24 neue Fälle. In Schleswig-Holstein hat sich der Wert seit dem Vortag nicht geändert und beträgt 27,2.

Seit Ausbruch der Pandemie wuchs die Zahl der Gesamt-Infektionen in der Landeshauptstadt laut Angaben des Instituts für Infektionsmedizin der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel auf 7277. Landesweit sind es 77.286 Fälle. Aktuell befinden sich 56 Infizierte im Krankenhaus, 26 davon in Intensivtherapie. 15 Menschen müssen beatmet werden.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 8. Oktober 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel sinkt laut Robert-Koch-Institut auf 35,3. Der schleswig-holsteinische Durchschnittswert liegt bei 27,2. In der Landeshauptstadt wurden am Donnerstag neun neue Fälle registriert.

Die Gesamtzahl der Fälle ist auf 7253 gestiegen – 14 mehr als einen Tag zuvor. Die Differenz zu den am Vortag gemeldeten Fällen kann laut Landesmeldestelle daran liegen, dass nachgemeldete Fälle für den tatsächlichen Meldetag vermerkt werden.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 7. Oktober 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz bleibt unter 40. Aktuell liegt sie laut Robert-Koch-Institut bei 38,1. Der Durchschnittswert für Schleswig-Holstein liegt bei 27,8.

Laut Landesmeldestelle wurden am Mittwoch in Kiel 17 neue Corona-Fälle registriert. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle auf 7239 Fälle. Laut Stadt sind 155 Menschen aktuell mit dem Coronavirus infiziert. 6971 Personen sind inzwischen wieder genesen, 113 Kielerinnen und Kieler sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 6. Oktober 2021

Die Stadt meldet für Dienstag 18 neue Fälle. Die Gesamtzahl aller Fälle steigt auf 7222. 167 Personen sind aktuell positiv getestet. Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 37,7.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 5. Oktober 2021

In Kiel ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu beklagen. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen in der Stadt auf 113. Die Inzidenz sinkt leicht auf 41,0. Die Stadt meldete sieben neuen Corona-Infektionen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 1. Oktober 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel ist leicht gesunken auf 43,8, wie die aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts zeigen. 209 Kielerinnen und Kieler sind aktuell infiziert. Die Stadt meldete am Donnerstagabend vier neue Corona-Fälle. Die Zahl der Verstorbenen in der Landeshauptstadt liegt unverändert bei 112. Seit Beginn der Pandemie haben sich 7171 Kieler mit dem Corona-Virus nachweislich angesteckt.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 30. September 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel bleibt unter der Marke von 50. Laut Robert-Koch-Institut liegt der aktuelle Wert bei 44,6. Die Stadt meldete am Mittwoch 17 Neuinfektionen. 205 Kielerinnen und Kieler sind aktuell infiziert. Die Zahl der Verstorbenen bleibt bei 112. Seit Beginn der Pandemie haben sich 7148 Kieler mit dem Corona-Virus nachweislich angesteckt.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 29. September 2021

Am Dienstag hat die Stadt 25 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz leicht von 50,3 auf 49,1. Gesamtzahl aller Fälle: 7.131. Davon wieder genesen: 6.799 Personen. 220 Personen sind aktuell positiv getestet. Nach Neumünster (50,1) hat Kiel landesweit den zweithöchsten Wert. Die Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 30,6.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 28. September 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken und liegt aktuell laut Robert-Koch-Institut bei 50,3. Kiel hat damit nach Neumünster (66,3) weiterhin den zweithöchsten Wert in Schleswig-Holstein. Landesweit liegt die Inzidenz bei 30,2.

Am Montag wurden in Kiel laut Landesmeldestelle sieben neue Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus bleibt unverändert bei 112.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 27. September 2021

Nachdem die Kieler-Sieben-Tage-Inzidenz vor dem Wochenende auf knapp unter 50 gesunken war, ist sie am Sonnabend wieder darüber gestiegen. Aktuell liegt die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut bei 53,5. Der Kieler Wert bleibt damit hinter Neumünster (Inzidenz: 68,8) der zweithöchste im Land.

In der Landeshauptstadt wurden laut Landesmeldestelle am Sonntag vier neue Corona-Fälle registriert. Am Sonnabend wurden 18 Infektionen gemeldet, am Freitag 26. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt weiterhin bei 112.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 24. September 2021

In Kiel ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen in der Landeshauptstadt auf 112. Es handelt sich laut Stadt um einen 67-jährigen Mann, der bereits am 3. September verstorben ist und nicht geimpft war. Am Donnerstag wurden zudem 13 neue Corona-Fälle gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel schwankte in den vergangenen sieben Tagen zwischen Mitte 40 und Mitte 50. Aktuell ist sie wieder leicht gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 49,9. Es ist hinter Neumünster (68,8) und dem Kreis Pinneberg (53,0) der dritthöchste Wert im Land.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 23. September 2021

Nachdem die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz gestern leicht zurückgegangen war, ist sie wieder etwas gestiegen und liegt aktuell laut Robert-Koch-Institut bei 53,9. Es ist der zweithöchste Wert im Land, nach Neumünster (77,6) und knapp vor dem Landkreis Pinneberg (53,0).

Am Mittwoch wurden in Kiel laut Landesmeldestelle 29 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion liegt weiterhin bei 111.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 22. September 2021

Am Dienstag meldete die Stadt 26 neue Corona-Fälle. Die Inzidenz sinkt leicht von 52,7 auf 51,9. 233 Kielerinnen und Kieler sind aktuell positiv getestet. Seit Beginn der Pandemie wurden 7011 Corona-Fälle registriert, 111 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 21. September 2021

Der Inzidenzwert in Kiel ist wieder leicht gestiegen von 46,2 auf 52,7. Im Vergleich zum Vortag hat die Stadt Kiel 16 neue Infektionen gemeldet. 233 Kielerinnen und Kieler sind aktuell positiv getestet. Seit Beginn der Pandemie wurden 6985 Corona-Fälle registriert, 111 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 20. September 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel ist am Montag im Vergleich zum Vortag gesunken und liegt bei 46,2. Das ist nach dem Wert für Neumünster (77,6) und Pinneberg (60,6) der dritthöchste im Land.

In Kiel wurden am Wochenende laut Landesmeldestelle 13 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der Corona-Infektionen seit Pandemiebeginn steigt damit auf 6961. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung liegt weiterhin bei 111.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 16. September 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel ist am Donnerstag im Vergleich zum Vortag leicht angestiegen und liegt bei 60,0. Das ist nach dem Wert für Neumünster (76,3) der zweihöchste im Land.

In Kiel wurden am Mittwoch laut Landesmeldestelle 23 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der Corona-Infektionen seit Pandemiebeginn steigt damit auf 6907. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung liegt weiterhin bei 111.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 15. September 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel ist in den vergangenen Tagen beständig gesunken, nur am Montag gab es noch einmal einen leichten Anstieg. Am Mittwoch liegt die Inzidenz bei 59,2. Das ist nach dem Wert für Neumünster (78,8) der zweihöchste im Land.

In Kiel wurden am Dienstag laut Landesmeldestelle 28 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der Corona-Infektionen seit Pandemiebeginn steigt damit auf 6884. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung steigt auf 111, am Dienstag wurde ein neuer Todesfall gemeldet.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 14. September 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel ist in den vergangenen Tagen beständig gesunken, nur am Montag gab es noch einmal einen leichten Anstieg. Am Dienstag liegt die Inzidenz bei 60,8. Das ist nach dem Wert für Neumünster (72,6) der zweihöchste im Land.

In Kiel wurden am Montag laut Landesmeldestelle acht neue Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der Corona-Infektionen seit Pandemiebeginn steigt damit auf 6856. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung liegt weiterhin bei 110.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 09. September 2021

In Kiel ist die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 82,7 (Vortag: 90,0). Der Kieler Wert ist damit auch heute der höchste im Land, keine andere kreisfreie Stadt und kein Kreis liegt über 70.

Das Kieler Gesundheitsamt hat 22 neue Corona-Fälle registriert. Damit sind aktuell 351 Corona-Infizierte in Kiel gemeldet, in Quarantäne befinden sich 477 Menschen.

Es wurden keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet, die Zahl bleibt bei 110. Seit Pandemiebeginn gab es bislang 6761 Corona-Fälle in Kiel, davon gelten 6300 als genesen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel: Stand 08. September 2021

In Kiel wurde am Wochenende ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Laut Stadt handelt es sich um einen 42-jährigen Mann, der am 3. September gestorben ist. Zum Impfstatus des Mannes lagen keine Informationen vor. Die Zahl der Verstorbenen steigt damit auf 110 Kielerinnen und Kieler.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt ist laut Robert-Koch-Institut mit 90,0 auch am Mittwoch die höchste in Schleswig-Holstein. Alle anderen Kreise und kreisfreien Städte haben eine Inzidenz von unter 70.

Als aktuell infiziert gelten 355 Menschen in Kiel, in Quarantäne befinden sich 467 Personen. Seit Beginn der Pandemie gab es 6738 Corona-Fälle, davon gelten 6273 als genesen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel, Stand 06. September

In Kiel ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder etwas gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut jetzt bei 92,1 (Freitag: 88,0). Der Kieler Wert ist damit auch heute der höchste im Land. Nur Flensburg liegt über 80 (81,2).

Aktuelle Corona-Lage in Kiel, Stand 03. September 2021

In Kiel ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 88,0 (Vortag: 85,6). Der Kieler Wert ist damit auch heute der höchste im Land, keine andere kreisfreie Stadt und kein Kreis liegt über 80.

Am Donnerstag hat das Kieler Gesundheitsamt 34 neue Corona-Fälle registriert. Damit sind aktuell 357 Corona-Infizierte in Kiel gemeldet, in Quarantäne befinden sich 497 Menschen.

Es wurden keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet, die Zahl bleibt bei 109. Seit Pandemiebeginn gab es bislang 6591 Corona-Fälle in Kiel, davon gelten 6125 als genesen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel, Stand 02. September 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel ist aktuell die höchste des Landes: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie bei 85,6 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Die Inzidenz für Schleswig-Holstein beträgt 49,5. In den vergangenen Tagen bewegte sich der Inzidenzwert in Kiel zwischen 79 und Mitte 80.

Die Stadt meldet für die vergangenen Tage zwei neue Todesfälle: Am 22. August starb eine 80-jährige Frau, die bisher nur einmal geimpft war, und am 28. August ein 59-jähriger Mann ohne Impfschutz. Im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung sind damit 109 Menschen in der Landeshauptstadt gestorben.

Als aktuell infiziert gelten 354 Kielerinnen und Kieler. In Quarantäne befinden sich 498 Personen. Seit Pandemiebeginn gibt es nun 6557 Corona-Fälle in Kiel, davon gelten 6094 als genesen.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel, Stand 26. August 2021

In Kiel gibt es einen weiteren Corona-Todesfall zu beklagen. Ein 78-Jähriger starb bereits am 24. August, teilte die Stadt mit. Der Mann sei nicht geimpft gewesen. Die Stadt meldet 34 Neuinfektionen. Damit sind aktuell 349 Kielerinnen und Kieler positiv getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt nach Angaben des Robert Koch-Instituts minimal von 77,4 auf 76,2. 485 Menschen befinden sich in Quarantäne.

Seit Beginn der Pandemie gibt es insgesamt 6347 Corona-Fälle in Kiel – 5891 Infizierte gelten als genesen. 107 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel, Stand 25. August 2021

Die Stadt meldet 42 Neuinfektionen. Damit sind aktuell 350 Kielerinnen und Kieler positiv getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt nach Angaben des Robert Koch-Instituts leicht von 79,8 auf 77,4. 503 Menschen befinden sich in Quarantäne.

Seit Beginn der Pandemie gibt es insgesamt 6313 Corona-Fälle in Kiel – 5857 Infizierte gelten als genesen. 106 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung verstorben.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel, Stand 24. August 2021

347 Personen aus Kiel sind nach Angaben der Stadt aktuell positiv auf das Corona-Virus getestet. Neu hinzu kamen am Montag 28 Fälle. 508 Kieler und Kielerinnen befinden sich in Quarantäne.

Seit Beginn der Pandemie gab es insgesamt 6.271 Fälle in Kiel. Davon gelten 5.818 Personen als genesen. Die Zahl der Verstorbenen bleibt unverändert bei 106. Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz steigt nach Angaben des RKI bei 79,8.

Aktuelle Corona-Zahlen für Kiel, Stand 23. August 2021

In Kiel sind am Sonntag acht Neuinfektionen gemeldet worden. Die Inzidenz sinkt weiter auf 73,3. 450 Menschen gelten aktuell als infiziert.

Seit Beginn der Pandemie gibt es insgesamt 6336 Corona-Fälle in Kiel – 5680 davon gelten als genesen.

Die Corona-Lage für Kiel, Stand 22. August 2021

In Kiel sind am Sonnabend 17 Neuinfektionen gemeldet worden, zudem gab es einen Todesfall. Die Inzidenz sinkt auf 77,4. 442 Menschen gelten aktuell als infiziert.

Insgesamt gibt es seit Beginn der Pandemie 6228 Corona-Fälle in Kiel – 5680 davon gelten als genesen.

Die Corona-Lage für Kiel, Stand 19. August 2021

26 Neuinfektionen vermeldet die Stadt Kiel am Mittwoch. Gleichzeitig sinkt die 7-Tage-Inzidenz weiter. Sie liegt aktuell bei 88,3. In Quarantäne befinden sich derzeit 637 Kielerinnen und Kieler.

Bleibt noch der tägliche Blick auf die Gesamtzahl aller Fälle: 6.147. Davon wieder genesen: 5.653 Personen. Die Zahl der Corona-Toten in Kiel bleibt unverändert bei 105.

Die Corona-Lage für Kiel, Stand 18. August 2021

45 Neuinfektionen sind am Dienstag der Landesmeldestelle gemeldet worden: Damit erhöht sich die Zahl der aktuell Infizierten in Kiel auf 402. In Quarantäne befinden sich 672 Kielerinnen und Kieler. Die Inzidenz steigt durch die neuen Corona-Fälle auf 98,1.

Bleibt noch der tägliche Blick auf die Gesamtzahl aller Fälle: 6.121. Davon wieder genesen: 5.614 Personen. Die Zahl der Corona-Toten in Kiel bleibt unverändert bei 105.

Aktuelle Corona-Zahlen für Kiel, Stand 17. August

Kiel ist nicht mehr bundesweiter Spitzenreiter bei der Corona-Inzidenz: Über das Wochenende sank der sieben-Tage-Wert auf 92,4.

Am Montag wurden dem Gesundheitsamt der Landeshauptstadt 16 neue Fälle gemeldet, damit sind nun 383 Personen aktuell mit dem Coronavirus infiziert. 641 Kieler und Kielerinnen sind in Quarantäne.

Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es in Kiel gesamt 6.074 Fälle, davon gelten 5.586 Personen als genesen. Die Zahl der Corona-Toten in Kiel bleibt unverändert bei 105.

So ist die Corona-Lage in Kiel, Stand 13. August 2021

Während die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein am Donnerstag bei 47,8 lag und damit leicht gesunken ist, hat der Wert in Kiel nun den Wert 100 überschritten. Die Zahl der Neuinfizierten je 100000 Einwohner binnen einer Woche stieg in der Landeshauptstadt auf 107,4, wie aus Daten der Landesmeldestelle (Stand 19.26 Uhr) hervorgeht.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom frühen Donnerstagmorgen hat Kiel die höchste Sieben-Tage-Inzidenz unter den deutschen Kreisen und kreisfreien Städten. Auf Platz 2 liegt Flensburg mit 90,7, gefolgt von Mönchengladbach (NRW) mit 84,7.

Neu gemeldet wurden am Donnerstag in Kiel 45 neue Corona-Fälle – das ist der höchste Wert in Schleswig-Holstein.

Damit erhöht sich die Zahl der aktuell Infizierten in Kiel 360. Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 5978 Fälle gezählt, 5513 Kielerinnen und Kieler gelten bereits als genesen. Die Zahl der Verstorbenen bleibt unverändert bei 105.

Aktuelle Corona-Zahlen für Kiel, Stand 12. August 2021

Keine Entspannung in Sicht: Mit 56 Neuinfektionen am Mittwoch steigt die Sieben-Tage-Inzidenz für Kiel auf 98,5. Das ist der höchste Wert in Deutschland – vor Flensburg mit 90,9 und Neumünster mit 79,8.

Mit den neuen Fällen von Mittwoch sind aktuell 315 Kielerinnen und Kielern mit dem Coronavirus infiziert. 545 Personen befinden sich in Quarantäne.

Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es insgesamt 5933 Corona-Fälle in Kiel – 5513 Fälle gelten als genesen. Die Zahl der Toten in Zusammenhang mit Corona bleibt unverändert bei 105.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel, Stand 11. August

Drei Städte aus Schleswig-Holstein verzeichnen aktuell die höchsten Corona-Inzidenzen unter den deutschen Kreisen und kreisfreien Städten. Flensburg führte nach den Zahlen vom Dienstagabend mit 90,9 die Negativliste an, vor Kiel mit 85,9 und Neumünster mit 79,8. „Vor einem Jahr wäre das höchste Alarmstufe gewesen“, sagte der Infektionsmediziner Helmut Fickenscher. Mittlerweile gebe es aber eine beachtliche Impfquote, die Zahl der schweren Erkrankungen sei gering und es gebe kaum weitere Todesfälle.

Am Dienstag sind in Kiel 34 neue Fälle gemeldet worden, 456 Kieler und Kielerinnen sind in Quarantäne. 283 Personen in Kiel sind aktuell positiv getestet.

Die Gesamtzahl aller Fälle seit März 2020 liegt bei 5.879. Davon sind 5.491 Personen wieder genesen. In Zusammenhang mit Corona gestorben sind 105 Kielerinnen und Kieler.

Aktuelle Corona-Lage in Kiel, Stand 10. August

Am Montag wurden dem Gesundheitsamt der Stadt Kiel 35 neue Corona-Infektionen gemeldet. Damit gibt es nun aktuell 261 Nachweise in der Stadt. 391 Kielerinnen und Kieler befinden sich zudem in Quarantäne.

Seit Beginn der Pandemie gab es in Kiel insgesamt 5.843 Corona-Fälle – davon gelten 5.477 Personen als genesen. Verstorben sind 105 Kieler und Kielerinnen.

Aktuelle Corona-Zahlen für Kiel, Stand 8. August

Die Corona-Lage in der Landeshauptstadt gewinnt weiter an Fahrt: 32 Neuinfektionen wurden der Landesmeldestellte am Sonntag gemeldet, 14 am Sonnabend und am Freitag 56. In der Summe sind dies 102 neue Fälle, die die Inzidenz für Kiel auf 75,8 klettern lassen.

Binnen einer Woche kamen 187 Infektionen hinzu. Grund für diese Zahlen sind hauptsächlich Reiserückkehrer. Fast jede Infektion lässt sich auf den Kontakt zu Urlaubern zurückführen. Aber auch eine mehrtägige Familienfeier hat die Zahlen in die Höhe getrieben.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 5816 Kielerinnen und Kieler mit dem Coronavirus infiziert. 5746 davon gelten bereits als genesen. 105 Personen sind seit März 2020 in Zusammenhang mit Corona gestorbenen.

Die aktuelle Corona-Lage in Kiel, Stand 2. August 2021

81 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet die Stadt Kiel für die vergangene Woche: Damit steigt die Inzidenz auf 34,4 – das ist fast doppelt so hoch wie der Bundeswert (17,8).

Der August begann in Kiel mit nur einem einzigen registrierten Fall am Sonntag. Am Freitag und Sonnabend waren es noch jeweils neun Fälle gewesen. Aktuell infiziert sind damit 133 Personen. 258 Personen befinden sich in Quarantäne.

Seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es 5632 Fälle. 5394 Kielerinnen und Kieler gelten als genesen. 105 Personen sind seit März 2020 in Zusammenhang mit Corona gestorbenen.

So ist die Corona-Lage am 26. Juli 2021 in Kiel

In Kiel sind viele neue Corona-Fälle übers Wochenende hinzugekommen – und das wirkt sich auch auf die Inzidenz aus. Die Landeshauptstadt hat nun mit 23,1 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein. Vor einer Woche betrug der Wert noch 10,5.

Insgesamt 32 Neuinfektionen gab es allein in den vergangenen drei Tagen: 14 neue Fälle kamen am Freitag, 14 am Sonnabend und vier am Sonntag hinzu.  Somit sind nun 79 Kielerinnen und Kieler an Corona infiziert. In Quarantäne befinden sich 114 Personen.

Die Zahl der seit dem 10. März 2020 infizierten Personen ist in Kiel damit auf 5551 gestiegen. 5368 davon sind bereits wieder genesen. 104 Personen mit einer COVID-19-Erkrankung sind seit März 2020 verstorbenen.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 19. Juli 2021

Am Wochenende wurden in Kiel elf Neuinfektionen gezählt. Nach Angaben der Stadt Kiel sind sie auf Reiserückkehrer und einen Corona-Ausbruch in einer Familie zurückzuführen.

Die Zahl der seit dem 10. März 2020 infizierten Personen ist damit auf 5496 gestiegen. 5350 Kieler und Kielerinnen davon sind bereits wieder genesen. 104 Personen mit einer COVID-19-Erkrankung sind seit März 2020 verstorbenen.

Aktuell sind in Kiel 42 Personen mit Corona infiziert. 86 Personen befinden sich in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 12. Juli 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel liegt mit 7,3 über dem Wert der Vorwoche (3,6). Unter anderem haben sechs Neuinfektionen am Wochenende zu dem Anstieg beigetragen. Die Neuinfektionen waren Kontaktpersonen von bereits bekannten Fällen und ein Zufallsbefund bei der Testung vor einer Klinikbehandlung ohne Symptome.

Seit dem vergangenen Montag haben sich insgesamt 18 weitere Personen infiziert. Die Zahl der seit dem 10. März 2020 infizierten Personen ist damit auf 5474 gestiegen. 5341 davon sind bereits wieder genesen. 104 Kieler und Kielerinnen mit einer COVID-19-Erkrankung sind seit März 2020 verstorbenen.

Zurzeit sind 29 Personen in Kiel mit Corona infiziert. 69 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne.

So ist die aktuelle Corona-Lage für Kiel, 30. Juni 2021

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Kiel steigt um zwei auf 104. Verstorben sind ein 55- und ein 52-jähriger Mann. Die Stadt Kiel meldet drei Neuinfektionen, der Inzidenzwert bleibt bei 6,1. Damit gibt es seit Beginn der Pandemie gesamt 5454 Fälle.

So ist die aktuelle Corona-Lage für Kiel, 29. Juni 2021

Über das Wochenende meldete die Stadt keine Neuinfektionen, am Dienstag registrierte sie nun vier neue Fälle. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz leicht von 5,3 auf 6,1. 20 Personen sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert, 28 befinden sich in Quarantäne.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 6. Juni 2021

Erstmals seit dem vergangenen Herbst ist der Inzidenzwert in Kiel wieder in den einstelligen Bereich gesunken. Insgesamt gab es am Wochenende nur zwei Neuinfektionen, was die Sieben-Tage-Inzidenz auf 9,7 sinken lässt. Aktuell infiziert sind noch 64 Personen.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 4. Juni 2021

Vor dem ersten Juni-Wochenende gibt es zur Corona-Lage in Kiel weiterhin erfreuliche Nachrichten. Am heutigen Freitag meldet die Stadt fünf Neuinfektionen, was nach Berechnungen des Gesundheitsamts zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 14,2 führt. Nur noch 69 Kieler und Kielerinnen sind aktuell mit dem Virus infiziert.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 3. Juni 2021

Es geht weiter abwärts mit den Inzidenzwerten in Kiel. Die Stadt meldet heute nur zwei Neuinfektionen. Daraus errechnet das Gesundheitsamt Kiel eine Sieben-Tage-Inzidenz von 17,8. Entsprechend gehen auch die Zahlen der aktuell infizierten (85) und der in Quarantäne befindlichen Personen (167) weiter zurück.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 2. Juni 2021

Wie überall im Land macht die Corona-Lage auch in Kiel derzeit wenig Sorgen. Am Mittwoch wurden acht Neuinfektionen gemeldet. Nach Berechnungen des Gesundheitsamtes verharrt die Inzidenz in der Landeshauptstadt bei 20,3. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie infizierten Personen ist auf 5396 gestiegen. 5190 davon gelten aber als bereits wieder genesen.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 1. Juni 2021

Am heutigen Dienstag wurden in Kiel nur zwei neu positiv Getestete registriert. Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit nach Berechnung des Kieler Gesundheitsamtes bei 21,5. Die Zahl der seit dem 10. März 2020 infizierten Personen ist auf 5388 gestiegen. 5181 davon sind bereits wieder genesen. 262 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 30. Mai 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel bleibt auch an diesem Wochenende weiter niedrig. Am Sonnabend und Sonntag wurden in Kiel insgesamt 16 neu positiv Getestete registriert, 10 am Sonnabend und 6 am Sonntag. Die Inzidenz in der Landeshauptstadt geht nach Berechnungen des Gesundheitsamts noch einmal leicht auf 23,1 zurück. Allerdings gibt es einen weiteren Todesfall zu beklagen. Eine 63-jährige Frau verstarb am Sonnabend.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 28. Mai 2021

Die Befürchtung, dass die guten Coronazahlen in Kiel womöglich nur auf die Effekte des zurückliegenden Feiertags-Wochenendes zurückgehen, hat sich nicht bestätigt. Auch am Freitag meldet die Stadt nur 14 Neuinfektionen und damit eine Sieben-Tage-Inzidenz, die nach Berechnungen des Kieler Gesundheitsamtes noch einmal leicht auf 24,3 zurückgeht. Aktuell infiziert sind noch 153, in Quarantäne noch 397 Personen.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 27. Mai 2021

Die Corona-Lage in Kiel entwickelt sich immer besser. Heute meldet die Landeshauptstadt acht neue Infektionen. Für die Sieben-Tage-Inzidenz bedeutet das mit 25,9 den niedrigsten Wert seit langer Zeit. Damit rückt die Rückkehr in den Präsenzunterricht auch für Schüler der mittleren Klassenstufen in Kiel näher. Dafür muss die Inzidenz in der Stadt fünf Werktage in Folge unter 50 liegen. Das könnte spätestens am Sonnabend erreicht sein.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 26. Mai 2021

Der Trend geht weiter in eine gute Richtung: Am Mittwoch, 26. Mai 2021, hat die Landeshauptstadt 11 neue Corona-Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht nach Berechnungen des Gesundheitsamtes Kiel auf 30,4 zurück. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 51,1. Allerdings gilt weiter die Einschränkung, dass die Zahlen durch den Feiertags-Effekt mit Vorsicht zu interpretieren sind.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 25. Mai 2021

Die positive Tendenz hält an: Am heutigen Dienstag, 25. Mai 2021, wurden in Kiel nur drei Neuinfektionen registriert. Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 34,0 (eigene Berechnung). Allerdings ist hier noch ein Feiertags-Effekt zu beachten. Einen verlässlichen Überblick erwartet das Gesundheitsamt frühestens am Freitag. Die Zahl der seit dem 10. März 2020 infizierten Personen ist auf 5337 (die Gesamtzahl der Fälle wurde um einen Fall nach unten korrigiert) gestiegen. 5032 davon sind bereits wieder genesen.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 24. Mai 2021

Kiel ist über Pfingsten bei der Sieben-Tage-Inzidenz zum ersten Mal seit Ende März wieder unter die Marke von 50 gerutscht. Laut Gesundheitsamt Kiel (Stand 24.5.2021, 20 Uhr) wurden über Pfingsten 25 neue Corona-Infektionen gemeldet: 15 am Sonnabend, jeweils fünf am Sonntag und Montag. Der Inzidenzwert beträgt danach 44,6. Allerdings registrierte die Stadt auch den 100. Todesfall: Ein 52-Jähriger ist am Pfingstsonntag gestorben.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 21. Mai 2021

Der leichte Wiederanstieg der Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel am gestrigen Donnerstag war kein Ausrutscher. Mit 18 Neuinfektionen am Freitag meldet die Stadt aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von 57,5. Vor zwei Tagen hatte der vom Gesundheitsamt Kiel berechnete Wert noch bei 51,1 gelegen.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 20. Mai 2021

Seit Tagen kannte der Inzidenzwert in der Landeshauptstadt nur eine Richtung - nach unten. Mit den heute gemeldeten 19 Neuinfektionen allerdings steigt der Wert in Kiel nach Berechnungen des Gesundheitsamts wieder leicht auf 55,1 an (Vortag: 51,1). Trotzdem ist die Zahl der aktuell Infizierten (263) und auch der Personen in Quarantäne (565) weiter rückläufig.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Kiel am 19. Mai 2021

So langsam nähert sich auch die Landeshauptstadt wieder der 50er-Marke bei der Sieben-Tage-Inzidenz an. Am heutigen Mittwoch wurden 19 neue Corona-Infektionen registriert, der Inzidenzwert sinkt damit nach Berechnungen des Kieler Gesundheitsamtes auf 51,1. Aktuell infiziert sind 273 Personen in Kiel.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 18. Mai 2021

Die Stadt meldet am heutigen Dienstag 29 Corona-Neuinfektionen. Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz nach Berechnungen des Gesundheitsamtes auf 58,3. Vor einer Woche hatte sie noch bei 87,1 gelegen. Auch die Zahl der Menschen in Quarantäne geht mit 626 weiter zurück.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 15./16. Mai 2021

Am Wochenende 15. und 16. Mai wurden in Kiel insgesamt 50 Neuinfektionen registriert, 38 am Sonnabend und 12 am Sonntag. Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 66,5 (eigene Berechnung). Aktuell infiziert sind zurzeit 314 Kieler und Kielerinnen. 808 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 14. Mai 2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz zeigt weiter nach unten. Am Freitag, 14. Mai, wurden in der Landeshauptstadt zwölf Neuinfektionen gemeldet. Damit ist die Inzidenz nach Berechnungen des Kieler Gesundheitsamtes auf 66,9 (Vortag: 77,0) gesunken. Rückläufig sind auch die Zahlen der aktuell noch Infizierten und der Personen in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 13. Mai 2021

Am Feiertag wurden in der Landeshauptstadt zehn neue Covid-19-Fälle registriert. Für die Sieben-Tage-Inzidenz bedeutet das einen Rückgang auf 77,0 - der niedrigste Wert seit Mitte April. In Quarantäne befinden sich derzeit noch 937 Personen.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 11. Mai 2021

Weiterhin kann in Kiel nicht von einer Entspannung der Corona-Lage gesprochen werden. Die heute gemeldeten 40 Neuinfektionen lassen die Sieben-Tage-Inzidenz erneut leicht auf 87,1 steigen. Die Zahl der Menschen in Quarantäne hat sich nicht geändert.

So ist die Corona-Lage am 10. Mai 2021

Zu Wochenbeginn meldet die Landeshauptstadt 15 neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz ändert sich dadurch praktisch nicht (86,7 nach 86,3 am Vortag). Allerdings ist die Zahl der aktuell Infizierten ebenso rückläufig wie die Zahl der Personen, die sich in Quarantäne befinden.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 9. Mai 2021

Die Landeshauptstadt kommt bei der Sieben-Tage-Inzidenz nicht von der Stelle. Am Wochenende, 8. und 9. Mai, registierte die Stadt 51 neue Infektionen. Nach Berechnungen des Gesundheitsamts liegt die Inzidenz bei 86,3 (Stand am Freitag, 7.5.: 85,5). 1098 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 7. Mai 2021

Für den heutigen Freitag meldet die Stadt 37 neue Corona-Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht trotzdem leicht auf 85,5 zurück (Vortag: 87,1). Aktuell befinden sich 1150 Personen in Quarantäne, 382 sind derzeit akut erkrankt.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 6. Mai 2021

Nach dem überraschend hohen Anstieg bei den Neuinfektionen am Mittwoch hat sich das Corona-Geschehen in Kiel wieder beruhigt. Heute gibt es 14 Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 87,1. Allerdings musste die Stadt das 99. Todesopfer der Pandemie in Kiel melden. Am Dienstag starb eine 83-jährige Frau. Es ist der zweite Todesfall im Mai.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 5. Mai 2021

Nachdem die Inzidenz zu Wochenbeginn bis auf 79 zurückgegangen war, wurden am Mittwoch in Kiel nach Angaben der Stadt 58 Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit wieder auf 88,7. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, erhöhte sich gestern auf 98. Eine 89-jährige Frau ist bereits am 27. April an der Infektion gestorben, wie die Stadt mitteilte.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 4. Mai 2021

Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen lag am Dienstag, 4. Mai 2021, bei 39. Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 80,2 (eigene Berechnung). Die Zahl der seit dem 10. März 2020 infizierten Personen ist auf 4895 gestiegen. 97 Kieler und Kielerinnen mit einer Covid-19-Erkankung sind verstorben. 928 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 3. Mai 2021

Am Montag, 3. Mai 2021, wurden in Kiel 14 neu positiv Getestete registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank damit auf 79,0 (Berechnung des Kieler Gesundheitsamtes). Leider gibt es einen weiteren Todesfall zu beklagen. Verstorben ist ein 80-jähriger Kieler am gestrigen Sonntag. Damit sind nun 97 Kieler und Kielerinnen mit einer Covid-19-Erkankung gestorben.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 2. Mai 2021

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen lag am vergangenen Wochenende bei 49 Personen (Sonnabend: 34, Sonntag: 15), wie die Stadt am Sonntagabend mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder gesunken, von 87,9 auf 84,3.

Bei den Impfungen geht es weiter flott voran: Insgesamt wurden in Kiel bislang 68.827 Erst- und Zweitimpfungen verabreicht. 38.906 Impfungen wurden im Impfzentrum registriert, 16.800 bereits bei Hausärzten. Die übrigen gehen auf das Konto von mobilen Impfteams, die vor allem in Alten- und Pflegeheimen unterwegs waren.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 30.4.2021

Die Stadt meldet 36 Neuinfektionen, damit steigt der Inzidenzwert auf 87,9. Aktuell sind 403 Menschen in Kiel infiziert, 991 Personen befinden sich in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 29.04.2021

Am Donnerstag, 29. April 2021, meldet die Stadt 19 neue Corona-Infektionsfälle, somit haben sich seit Beginn der Pandemie 4758 Personen mit dem Virus angesteckt. Nach Berechnungen der Stadt sank die Sieben-Tage-Inzidenz auf einen Wert von 83,9. Gleichzeitig ist die Zahl der Menschen in Quarantäne deutlich auf 901 angestiegen.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 28.04.2021

38 Neuinfektionen meldet die Stadt Kiel für den 28. April 2021, somit haben sich seit dem 10. März Personen mit dem Coronavirus infiziert. 4243 davon sind bereits wieder genesen. Aktuell infiziert sind 400 Kielerinnen und Kieler. 848 Personen befinden sich in Quarantäne. Nach einer Berechnung der Stadt Kiel liegt die Inzidenz bei 90,8.

So ist die Corona-Lage in Kiel, 27.04.2021

Am Dienstag, 27. April, wurden 34 neu positiv Getestete registriert. Somit gibt es aktuell 374 Infizierte in Kiel. Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 90,0. 808 Personen befinden sich in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 27.04.2021

Am Montag, 26. April, wurden 30 neu positiv Getestete registriert. Somit sind aktuell 377 Kieler und Kielerinnen mit dem Coronavirus infiziert. 648 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne. Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 94,8.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 26.04.2021

Am Wochenende wurden in Kiel 85 Neuinfektionen registriert. Der 7-Tage-Inzidenzwert in Kiel stieg am Sonnabend auf 99,7. Inzwischen ist er leicht gesunken auf 96,0.

Die Infektionen lassen sich nicht auf einen Ausbruch zurückführen, sondern es handelt sich um Infektionen im privaten und familiären Umfeld, teilt die Stadt Kiel mit.

Leider gab es in der vergangenen Woche einen weiteren Todesfall zu beklagen. Eine 72-jährige Frau ist bereits am 22. April im Zusammenhang mit mit Corona verstorben.

In den Kliniken ist die Lage nach Angaben der Stadt Kiel stabil. Im UKSH werden heute neun Corona-Patienten behandelt, sieben davon auf der Intensivstation. Im Städtischen Krankenhaus werden derzeit fünf Patienten behandelt, eine davon auf der Intensivstation.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 23.04.2021

Das Kieler Gesundheitsamt meldet für Donnerstag 35 neue Corona-Fälle. Damit sind zurzeit 389 Menschen in der Stadt nachgewiesen mit dem Virus infiziert. In Quarantäne befinden sich 718 Personen.

Die Kieler-Sieben-Tage-Inzidenz ist deutlich gestiegen. Sie liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 89,5 Fällen pro 100.000 Menschen und damit höher als der schleswig-holsteinische Wert (73,5). Ab einer Inzidenz von 100 müsste durch die neue „Bundes-Notbremse“ eine Ausgangssperre eingerichtet werden.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 22.04.2021

Die Zahl derjenigen Kielerinnen und Kieler, die mit dem Coronavirus gestorben sind, ist auf 95 gestiegen. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilt, ist eine 91-jährige Frau bereits am Sonntag gestorben.

Am Mittwoch wurden in Kiel 33 Neuinfektionen registriert. Damit gelten aktuell 367 Kielerinnen und Kieler als mit dem Virus infiziert. In Quarantäne befinden sich 674 Menschen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt ist leicht gesunken. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut bei 80,6. Die schleswig-holsteinische Inzidenz liegt bei 70,9.

Laut Stadt ist die Lage in den Kieler Kliniken weiterhin stabil. Im UKSH befinden sich am Donnerstag zehn Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung, sechs davon auf der Intensivstation. Im Städtischen Krankenhaus werden sieben Menschen mit Covid-19 behandelt, einer davon auf der Intensivstation

So ist die Corona-Lage in Kiel am 21.04.2021

Das Kieler Gesundheitsamt hat am Dienstag 45 neue Corona-Fälle registriert. Damit sind aktuell 358 Kielerinnen und Kieler mit dem Virus infiziert. In Quarantäne befinden sich 695 Personen.

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut aktuell bei 82,7 Fällen pro 100.000 Menschen. Der Wert für Schleswig-Holstein ist mit 71,9 niedriger. Die bundesweite Inzidenz ist mit 160,1 weit höher.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 20.04.2021

Das Gesundheitsamt hat in Kiel am Montag 33 Neuinfektionen registriert.Die Zahl der seit dem 10. März 2020 infizierten Personen ist damit auf 4439 gestiegen. Von ihnen sind 3989 wieder genesen. Aktuell infiziert sind 356 Kielerinnen und Kieler. In Quarantäne befinden sich 703 Personen.

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Insituts bei 81,0 Fällen pro 100.000 Menschen. Die schleswig-holsteinische Inzidenz ist geringer, sie liegt bei 72,4.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 19.04.2021

Das Kieler Gesundheitsamt hat am Freitag 39 neue Corona-Fälle registriert, am Sonnabend 13 und am Sonntag 21. Insgesamt sind damit über das Wochenende 73 Neuinfektionen gemeldet worden. Zurzeit sind 364 Kielerinnen und Kieler infiziert. In Quarantäne befinden sich aktuell 793 Personen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg über das Wochenende zunächst auf 83,5 Fälle pro 100.000 Menschen, sank dann aber wieder unter 80 und liegt nun laut Robert-Koch-Institut bei 77,8. Die schleswig-holsteinische Inzidenz liegt bei 72,0.

In den Kieler Kliniken ist die Lage laut Stadt stabil. Im UKSH werden am Montag zehn Patienten und Patientinnen mit Covid-19 behandelt, acht davon auf der Intensivstation. Im Städtischen Krankenhaus sind es derzeit fünf Personen, zwei davon auf Intensivstation.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 16.04.2021

Das Kieler Gesundheitsamt hat am Donnerstag 19 neue Corona-Fälle registriert. Aktuell sind 337 Menschen mit dem Virus infiziert. In Quarantäne befinden sich 716 Personen.

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Insituts bei 74,6 Fällen pro 100.000 Menschen binnen einer Woche. Damit ist der Wert den zweiten Tag in Folge gesunken und liegt leicht unter der schleswig-holsteinischen Inzidenz von 76,4.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 15.04.2021

Die Zahl der Todesfälle mit dem Coronavirus ist auf insgesamt 94 gestiegen: Wie die Stadt mitteilt, ist eine 90-jährige Frau gestorben.

Am Mittwoch wurden außerdem 38 neue Corona-Fälle vom Kieler Gesundheitsamt registriert. Zurzeit sind 343 Kieler und Kielerinnen mit dem Virus infiziert. In Quarantäne befinden sich 668 Personen.

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 79,8 und damit leicht über der schleswig-holsteinischen Inzidenz (77,5). Der bundesweite Wert ist etwa doppelt so hoch (160,1).

Die Zahl der Corona-Impfungen in Kiel ist auf 40.562 gestiegen, davon sind 11.371 Immunisierungen durch die mobilen Impfteams durchgeführt worden, der Rest im Impfzentrum am Schwedenkai.

In den Kieler Kliniken stagniert die Zahl der stationär aufgenommen Patienten und Patientinnen mit einer Covid-19-Erkrankung: Im UKSH werden derzeit acht Personen behandelt, fünf davon auf der Intensivstation. Im städtischen Krankenhaus gibt es derzeit neun Covid-19-Patienten und -patientinnen, zwei davon auf der Intensivstation.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 14.04.2021

Das Gesundheitsamt hat 34 neue Infektionen registriert, der Inzidenzwert steigt auf 85,5. Aktuell sind 329 Kielerinnen und Kieler mit dem Corona-Virus infiziert. 607 Personen befinden sich in Quarantäne.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 13.04.2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut auf 76,2 Fälle pro 100.000 Menschen gestiegen. Sie liegt damit über dem Wert für Schleswig-Holstein (70,8), aber deutlich unter der bundesweiten Inzidenz (140,9).

Am Montag wurden 26 positiv auf Corona getestete Personen gemeldet. Insgesamt sind aktuell 306 Kieler und Kielerinnen infiziert. In Quarantäne befinden sich 656 Personen.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 12.04.2021

Während am Freitag und Sonntag jeweils 16 Corona-Neuinfektionen vom Kieler Gesundheitsamt registriert wurden, waren es am Sonnabend 33. Diese Corona-Fälle ließen sich nicht auf einen Ausbruch in einer Einrichtung zurückführen, heißt es von der Stadt. Aktuell sind 314 Menschen in Kiel infiziert. In Quarantäne befinden sich 645 Personen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag mit 67,3 etwas unter dem Wert von Donnerstag. Über das Wochenende ist die Inzidenz nun auf 70,5 Fälle pro 100.000 Menschen binnen einer Woche gestiegen. Dennoch gilt ab heute auch in Kiel eine Lockerung in den Corona-Maßnahmen: Die Außengastronomie darf wieder öffnen.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 09.04.2021

Das Kieler Gesundheitsamt hat am Donnerstag 34 Corona-Neuinfektionen registriert. Damit sind aktuell 295 Kielerinnen und Kieler mit dem Virus infiziert. In Quarantäne befinden sich 654 Personen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Institut bei 68,9 Fällen pro 100.000 Menschen, etwas höher als die schleswig-holsteinische Inzidenz (64,5). Der bundesweite Wert liegt bei 110,4.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 08.04.2021

In Kiel wurden am Mittwoch 48 neue Corona-Fälle gemeldet. Aktuell infiziert sind damit 285 Kielerinnen und Kieler. In Quarantäne befinden sich 619 Personen.

Mit den neuen Fällen ist auch die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz deutlich gestiegen. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 72,5 Fällen pro 100.000 Menschen und damit deutlich über der schleswig-holsteinischen Inzidenz von 63,4. Der bundesweite Wert liegt bei 105,7.

Das RKI weist bereits seit einigen Tagen darauf hin, dass aufgrund der Osterfeiertage und -ferien wohl weniger Personen einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen und es daher letztlich auch weniger Testergebnisse gibt.

Da die Inzidenz in Kiel weiterhin über der 50er-Marke liegt, wurde „Click & Meet“ in Kiel um eine Woche bis zum 18. April verlängert.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 07.04.2021

Das Kieler Gesundheitsamt hat am Dienstag 16 Corona-Neuinfektionen registriert. Damit sind aktuell 265 Kielerinnen und Kieler mit dem Virus infiziert. In Quarantäne sind zurzeit 688 Menschen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Insituts bei 61,2 Fällen pro 100.000 Einwohner. Das ist leicht unter dem schleswig-holsteinischen Wert von 62,4. Die bundesweite Inzidenz liegt bei 110,1.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 06.04.2021

In den vergangenen Tagen wurden in Kiel drei weitere Todesfälle registriert: jeweils eine Person an Karfreitag, Karsonnabend und Ostermontag. Nur für letztere nannte die Stadt Details, es handelt sich demnach um einen 76-jährigen Mann, der bereits am 29. März gestorben ist.

Von Gründonnerstag bis Ostermontag wurden in Kiel außerdem 116 neue Corona-Infektionen gemeldet: 39 an Gründonnerstag, 25 an Karfreitag, 26 an Karsonnabend, 13 an Ostersonntag und nochmal 13 an Ostermontag. In Quarantäne sind aktuell 703 Personen

Über Ostern pendelte die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 60 und knapp unter 65 pro 100.000 Einwohner. Aktuell liegt der Wert laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 56,7. Allerdings sind laut Stadt die Fälle von Ostermontag nicht in die RKI-Statistik eingeflossen, der Inzidenzwert ist laut Berechnungen des Kieler Gesundheitsamtes eigentlich bei 62,0. Die schleswig-holsteinische Inzidenz liegt laut RKI bei 66,6, der bundesweite Wert bei 123,0.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 01.04.2021

Die Stadt meldet 20 Neuinfektionen, der Inzidenzwert liegt bei 57,5. Im UKSH werden derzeit acht Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung auf der Intensivstation behandelt. Im Städtischen Krankenhaus werden elf Patienten behandelt, drei davon liegen auf der Intensivstation.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 31.03.2021

Leider gibt es einen weiteren Todesfall zu beklagen. Verstorben ist bereits am 29. März ein 84-jähriger Mann. 17 neue positive Testungen wurden registriert. Die Zahl der seit dem 10. März 2020 infizierten Personen ist damit auf 3917 gestiegen. 3598 davon sind gelten als genesen.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 30.03.2021

In Kiel ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken. Der Wert liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 60,4 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Allerdings befindet sich die Inzidenz damit weiter deutlich über der 50er-Marke, ab der verschärfte Corona-Regeln drohen. Üblicher Weise besprechen Land und Kommunen die Lage mittwochs und entscheiden dann über die Maßnahmen für die kommende Woche. Die landesweite Inzidenz liegt laut RKI bei 69,7, die bundesweite bei 135,2.

Das Kieler Gesundheitsamt hat am Montag zehn neue Corona-Fälle registriert. Damit sind aktuell 236 Kielerinnen und Kieler infiziert. In Quarantäne sind 691 Menschen.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 29.03.2021

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 62,0. Sie liegt damit den vierten Tag in Folge über der 50er-Marke. Einem konkreten Ausbruchsgeschehen lassen sich die gestiegenen Zahlen laut dem Kieler Gesundheitsamt nicht zuordnen.

Insgesamt sind über das Wochenende 72 neue Corona-Fälle registriert worden: Am Freitag wurden 23 Neuinfektionen gemeldet, am Sonnabend 31 und am Sonntag 18. Aktuell sind 248 Kielerinnen und Kieler infiziert. In Quarantäne befinden sich 701 Menschen.

Im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) nimmt die Zahl der Patienten und Patientinnen laut Stadt zu: Insgesamt 18 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung gibt es dort zurzeit, neun davon müssen intensivmedizinisch betreut werden. Im Städtischen Krankenhaus werden 14 Personen behandelt, vier davon liegen auf der Intensivstation.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 26.03.2021

In Kiel wurden am Donnerstag 22 Corona-Neuinfektionen registriert. Damit sind zuzeit 229 Kielerinnen und Kieler infiziert. In Quarantäne befinden sich 700 Menschen.

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist nach einem Tag unter der 50er-Marke wieder darüber gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut liegt der Wert bei 51,5. Er bleibt damit weiter unter den Werten für Schleswig-Holstein (62,4) und Deutschland (119,1)

So ist die Corona-Lage in Kiel am 25.03.2021

In Kiel wurden am Mittwoch 21 neue Corona-Fälle registriert. Laut Stadt sind die Neuinfektionen in den vergangenen Tagen insbesondere im familiären Umfeld geschehen. Aktuell sind 218 Kielerinnen und Kieler infiziert. In Quarantäne sind 648 Menschen.

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Inistuts bei 47,4. Sie sinkt damit nach zwei Tagen wieder unter die 50er-Marke. Damit kann der Einzelhandel weiter geöffnet bleiben. Der bundesweite Inzidenzwert liegt bei 113,3, der schleswig-holsteinische bei 59,8.

Inzwischen sind in 54 Kieler Pflegeeinrichtungen 8827 Erst- und Zweitimpfungen mit einem Corona-Vakzin durchgeführt worden. Im Impfzentrum sind es 15.637 Erst- und Zweitimpfungen, wobei hier bei mehr als zwei Drittel der Immunisierungen der Biontech-Impfstoff verwendet wurde.

So ist die Corona-Lage in Kiel am 24.03.2021

Eine 86-jährige Frau ist am Montag mit dem Coronavirus gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus in Kiel auf 89. Außerdem wurden am Dienstag 23 neue Corona-Fälle in der Stadt registriert. Aktuell infiziert sind damit 216 Kieler und Kielerinnen. In Quarantäne befinden sich 582 Personen.