In Kiel ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert am Sonnabend leicht gestiegen. Die Landesmeldestelle am Institut für Infektionsmedizin weist den Wert mit 1111,1 aus. 309 Neuinfektionen sind am Sonnabend in der Landeshauptstadt hinzugekommen, aber kein weiterer Todesfall.