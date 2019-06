+++ Aktuelle Infos für Busfahrer +++



Die KVG Kiel informiert über geänderte Fahrpläne während der Bombenentschärfung.



Linien 22 und 42

Bis Haltestelle "Möllenholt" normaler Linienweg, dort ist Endstation.



Die Haltellen "Nienbrügger Weg", "Sylter Bogen" und "Runholtplatz" können nicht bedient werden. Die Haltestellen "Möllenholt", "An der Au", "Lehmkoppel" können nur Richtung Schwentinental,Klausdorf nicht bedient werden.



Am Kreisverkehr zum Steinberg wird im Steenbeker Weg eine Ersatzhaltestelle eingerichtet die als Abfahrthaltestelle "Lehmkoppel" für die fahrplanmäßigen Abfahrzeit in Fahrtrichtung Innenstadt dient.



Linie 61

Bis Haltestelle "Rehbenitzwinkel" normaler Linienweg, von dort weiter über Steenbeker Weg zur Haltestelle "Schneiderkamp" der Linie 61, dort ist Endstation.



Die Haltestellen "Nienbrügger Weg", "Sylter Bogen" und "Runholtplatz" können nicht bedient werden. Die Haltestelle "Schneiderkamp" kann nur Richtung Suchsdorf nicht bedient werden.



Am Kreisverkehr zum Steinberg wird im Steenbeker Weg eine Ersatzhaltestelle eingerichtet die als Abfahrthaltestelle "Lehmkoppel" für die fahrplanmäßigen Abfahrzeit in Fahrtrichtung Innenstadt dient.



Linie 81

Bis Haltestelle "Bahnhof Suchsdorf" normaler Linienweg, von dort weiter über Eckernförder Straße und Steenbeker Weg zur Haltestelle "Schneiderkamp" der Linie 61, dort ist Endstation.



Die Haltestellen "Nienbrügger Weg", "Sylter Bogen" und "Runholtplatz" können nicht bedient werden. Die Haltestelle "Schneiderkamp" kann nur Richtung Botanischer Garten nicht bedient werden.





Für alle Linien gilt: für Fahrten in Richtung Innenstadt wird am Kreisverkehr zum Steinberg im Steenbeker Weg eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Sie dient als Ersatz-Abfahrthaltestelle "Lehmkoppel" für die fahrplanmäßigen Abfahrtzeiten der Busse.