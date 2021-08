In Kiel steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter an: Von 23,1 in der Vorwoche auf 34,4 aktuell. Damit ist sie fast doppelt so hoch wie der Bundeswert mit 17,8. Insgesamt 81 Neuinfektionen kamen in der vergangenen Woche hinzu. Mehr zu den aktuellen Corona-Zahlen für Kiel erfahren Sie hier.