Alkohol, Drogen und kein Führerschein: Polizei stoppt Autofahrer in Kiel

Kiel

Ein 45-jähriger Autofahrer fiel der Polizei am Sonntag gegen 10.50 Uhr am Sophienblatt in Höhe der Ringstraße durch seine unsichere Fahrweise auf. Zwei Beamte der Polizei Flensburg, die eine Demonstration in der Innenstadt von Kiel mitbegleiteten, informierten die Kieler Kollegen.

Fahrer gab laut Polizei selbst an, Drogen genommen zu haben

Polizisten des 2. Polizeireviers stoppten den Dacia-Fahrer und kontrollierten ihn. Der 45-Jährige gab nach Angaben der Polizei selbst an, alkoholisiert zu sein. Zudem habe er Betäubungsmittel konsumiert. Laut Polizei bestätigten Schnelltests vor Ort seine Angaben. Mit 0,27 Promille lag der Fahrer noch im rechtlich zulässigen Bereich.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte die Polizei jedoch auch fest, dass der 45-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Zudem war sein fahrbarer Untersatz im April als gestohlen gemeldet worden. Gegen den Mann leitete die Polizei ein Strafverfahren und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Ob der 45-Jährige auch für den Fahrzeugdiebstahl verantwortlich ist, soll die polizeiliche Ermittlung zeigen.