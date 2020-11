Kein Alkoholverkauf von 23 bis 6 Uhr – so steht es in der neuen Corona-Landesverordnung. Das sehen die Kunden zweier Kieler Tankstellen nicht immer ein, wie zwei Mitarbeiter berichten. Mit Argumenten wie "Man geht ja auch mal über eine rote Ampel" versuchen die Käufer in der Nacht, zu überzeugen.