Als ein Meteorit in Kiel einschlug

Das rote, 1703 gebaute Fachhallen-Häuschen im Friedrichsruher Weg in Kiel, das 1962 vom Meteoriten getroffen wurde, liegt ein wenig geduckt, idyllisch inmitten grüner Wiesen. Eine Lage, die es wie das denkmalgeschützte Gebäude mit großer Diele und Stallteilen dem jetzigen Besitzer sehr angetan hat. Und dieser stellt sich als "Werners" Spezi "Holgi", Wirt vom Kieler "Club 68" heraus, vielen bekannt als derjenige, den Stammgast und Comic-Zeichner Brösel alias "Werner" zum legendären Rennen herausgefordert hatte – Porsche gegen viermotorige Horex.

"Holgi" ahnte beim Hauskauf in Kiel nichts vom Meteoriten-Einschlag

Als "Holgi" das Haus vor 32 Jahren kaufte, wusste er nichts von der besonderen Geschichte, bis ihm die frühere Besitzerin Anni Eschmat erzählte, dass der Stein auch die Dachbalken durchschlug und in die Diele fiel. Seitdem hielten sich dort die Blumen ungewöhnlich lang, erinnerte er sich grinsend an ihre verwunderte Feststellung, muss aber zugeben: "Das stimmt wirklich, bis heute. Wer weiß schon, welche Stoffe der Stein mitbrachte."

Der Meteorit hat manch Ungewöhnliches ins Rollen gebracht, was sogar Holger Henze, als Wirt an Begegnungen mit vielen unterschiedlichen Gästen gewöhnt, überrascht.

Was ist was? Meteoroide sind feste Teilchen, sogenannte Kleinkörper im Sonnensystem. Sie bewegen sich elliptisch um die Sonne und kommen manchmal in die Nähe der Erde. Wenn sie in die Atmosphäre eindringen, kommt es zu Lichterscheinungen. Sie werden dann Meteor oder Feuerkugeln genannt. Asteroide sind größere Meteoroide, die aber kleiner als ein sogenannter Zwergplanet sind. Ein Meteorit ist ein Meteor, der die Erdoberfläche erreicht hat.

Teile des Meteoriten liegen in Kiel und Heidelberg

Im Geleogischen und Mineralogischen Museum der Universität Kiel ist der Stein von 1962 ausgestellt. Genauer handelt es sich um den kleinen Rest des 737,6 Gramm schweren Meteoriten, von dem ein Stück in Heidelberg liegt. Dabei hat sich die Farbe von "Holgis" Hausdach mit roten Sprengseln im Stein verewigt.

Der 3,37 Milliarden Jahre alte "Star" der kleinen Sonderausstellung, ergaben wissenschaftliche Untersuchungen der Uni Kiel, war Teil eines größeren Himmelskörpers, der vermutlich mit einem anderen zusammengestoßen war. Als er in die Erdatmosphäre eindrang, zerbrach er in viele Einzelteile. Er gehört zu der Gruppe der Chondriten, besteht aus basischen magnesiumreichen Silikaten, birgt Spuren von Sulfiten, Oxiden und Nickeleisen in sich. Außer dem Loch im Dach von "Holgis" Haus geschah bei dem Meteoriteneinschlag in Kiel nichts, doch die Geschichte der Wanderer aus dem Sonnensystem, wie Kieler Forscher sie bezeichnen, ist reich an Katastrophen: So hinterließ ein Meteorit 1908 eine 1000 Quadratkilometer riesige Spur der Verwüstung in Sibirien. Auch 2013 exlodierte ein Meteoroid über Russland.

So erlebte "Holgi" Henze den lauten Knall am Donnerstag

Als es am Donnerstag laut über Kiel knallte, war Holger Henze in seinem Garten in Kiel-Pries. "Ich dachte, die schießen", erinnert er sich am Freitag gegenüber KN-online. "Es war dreimal ein tiefes Wummern zu hören." Erst am Abend erfuhr "Holgi" von dem Meteoroiden, der den Knall verursacht hatte. In seiner Kneipe in Kiel erzählten ihm Gäste aufregt davon, was sie gelesen hatten.

Meteoriten-Einschlag vor Millionen Jahren ließ Dinosaurier aussterben

Der größte bisher bekannte Einschlag erfolgte auf der heutigen Halbinsel Yucatan, als vor 65 Millionen Jahren ein Meteorit mit zehn Kilometer Durchmesser auf die Erde raste. Die Masse, die durch den Aufprall hochgeschleudert wurde, verdunkelte den Himmel und senkte dadurch zehn Jahre lang die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Dies war, vermuten viele Experten, der Hauptgrund dafür, dass die Dinosaurier ausstarben.

Diese Story erschien zum ersten Mal 2012 in den Kieler Nachrichten. Wir haben sie aktualisiert und mit aktuellen Zitaten ergänzt.

