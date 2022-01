Alte Technik sorgt für Spundwand-Verstärkung im Olympiahafen Schilksee

Kiel

Eine Spundwand ist zwar ein massives Bauwerk aus Stahl. Im Laufe der Jahrzehnte kann eine Spundwand aber auch durchrosten. Um das zu verhindern, setzt die Sporthafen Kiel GmbH auf die alte Technik aus der Schifffahrt.

„Wir haben vor Jahren für etwa 100000 Euro Opferanoden anbringen lassen. Das reduziert die weitere Abrostung an den Spundwänden“, sagt Philipp Mühlenhardt, Geschäftsführer der Sporthafen Kiel.

Spundwand in Kiel-Schilksee ist über 50 Jahre alt

Die knapp 200 Meter Spundwand in Schilksee gehört zu den ersten Bauwerken des Hafens aus den Jahren 1968 und 1969. Damit ist sie fast genauso alt wie die Spundwand an der Kiellinie, die jetzt teuer saniert werden muss.

„So eine Sanierung geht richtig ins Geld, das könnten wir uns kaum leisten. Deshalb haben wir rechtzeitig auf die Opferanoden gesetzt. Diese vorbeugende Instandsetzung ersetzt dann die Sanierung“, sagt Mühlenhardt.

Bei dem Konzept mit den Opferanoden handelt es sich um die Nutzung galvanischer Prozesse. Dabei wird das hochwertige Metall der Spundwand mit einem weniger hochwertigen Opfer-Metall verbunden, das leichter oxidiert und in der elektrochemischen Spannungsreihe unedler ist.

Opferanoden gehören in der Schifffahrt zum Standard

Für Spundwände und Schiffbaustahl kommen Opferanoden aus Aluminium oder Zink zum Einsatz. Auch viele Sportboote mit einem Stahlrumpf haben diese Opferanoden am Rumpf. Aber auch in der Seefahrt sind sie Standard.

Der Erfolg ist in Schilksee sichtbar. Die Spundwand hat keine Löcher und ist noch standsicher. Nach über zehn Jahren wurden diese Opferanoden an der Spundwand in Schilksee jetzt durch die Firma Unterwasserkrause abgebaut und auf der Pier aufgeschichtet.

Wie abgenagte Knochen liegen die Zinkanoden da und sollen entsorgt werden. Hätte der Sporthafen die Anoden nicht verwendet, würde die Spundwand nun vermutlich so aussehen wie die Spundwand an der Kiellinie.

Zur Galerie Nach 50 Jahren müssen Platten zur Verstärkung angeschweißt werden

Nach 50 Jahren muss aber auch die Spundwand in Schilksee verstärkt werden. Die Mitarbeiter der Firma Unterwasserkrause schweißen dort jetzt Platten vor. „Damit ist das Bauwerk noch für viele Jahre sehr standsicher“, sagt Mühlenhardt. Wichtig sei, dass man regelmäßig an den Bauwerken etwas mache, sonst gebe es böse Überraschungen.

Die Sporthafen Kiel GmbH investiert beispielsweise bis zu 15000 Euro pro Jahr allein in die Inspektion der Spundwände und Stahlpfähle. „Die Daten werden dann ausgewertet und mit den Daten aus dem Vorjahr abgeglichen. So haben wir immer einen genauen Überblick über den Zustand der Anlagen“, sagt Mühlenhardt.

Die Arbeiten in den Sporthäfen an der Kieler Förde gehen bis März. Dann gehen die Vorbereitungen in die Saison 2022 in die heiße Phase.