Aufmunterung und Dank für das Altenzentrum St. Nicolai in Kiel: Nachbarn des Pflegeheims am Lehmberg, in dem 27 Bewohner und zwölf Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert sind, haben eine Postkarten-Aktion gestartet, um Briefe an die Pflegekräfte und die erkrankten Personen zu schreiben.