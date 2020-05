Ballett- und Tanzschulen lehren online

Kiel

Ballettlehrerin Viola Crocetti-Gottschall macht sich gerade warm, gleich beginnt das Online-Training mit ihren Eleven. Auch andere Tanzschulen liefern momentan Schritte und Übungen frei Haus, um zumindest digital in Kontakt mit den Schülern zu bleiben. Trotz positiven Feedbacks, die menschliche Nähe fehlt allen sehr.

An drei Standorten hat Claudia Ouzeroual Ballettschulen, seit Mitte März sind sie geschlossen. „Bei uns trat erst einmal Schockstarre ein, wir haben zwei Wochen nicht reagieren können“, sagt sie. Zum Glück kennt sich ihre Ballettlehrerin Viola Grocetti-Gottschall mit Videokonferenzen aus, sie ist hauptberuflich Wirtschaftsberaterin. Und so konnte die Schule nach den Osterferien Zoom-Online-Kurse anbieten, zu denen sich die Teilnehmer mit einer ID-Nummer einloggen.

Ballettkursus mit Online-Training

Kurz vor dem Online-Training schalten sich nach und nach die Schüler ein. Gewöhnungsbedürftig ist die Situation für beide Seiten: „Man hat ja sonst viel Körperkontakt, korrigiert beispielsweise mit der Hand die Haltung“, sagt Claudia Ouzeroual.

Beide begrüßen die Schüler, die während der Videozeit in kleinen Ausschnitten auf dem Laptop zu sehen sind. Einige haben mehr Raum zu Hause zum Trainieren, andere weniger. „Ich nutze hier ein Minimum an Platz, aber ich bin froh, dass überhaupt Training angeboten wird und ich nicht allein bin“, sagt Ballettschülerin Anna.

Die Tanzschule Gemind bietet seit zwei Wochen Online-Videos an, die sich die Kunden mithilfe eines Passworts ansehen können. „Für Figuren ist das ganz hilfreich, weil man das Video anhalten und noch einmal zurückspulen kann“, sagt Tanzschulenleiterin Sabrina Gemind-Graßhoff. Anders sei das bei der großen Anzahl von Teilnehmern auch nicht machbar. Sie bedauert, dass die Tanz- und Ballettschulen nirgendwo richtig eingeordnet werden – und so mit den Fitness-Studios gleichgesetzt werden.

Live-Workshops für das Wohnzimmer

„Tanzen ist Weltkulturerbe, und wir haben einen Bildungsauftrag, deshalb möchte der Verband der Tanzlehrer uns auch bei den Volkshochschulen einsortieren“, sagt sie. Die Online-Tanzkurse werden gut angenommen, „aber wir haben hier einen 200 Quadratmeter großen Saal, in dem Bewegung auf Abstand beispielsweise für Senioren, Privatunterricht oder Paare gut umzusetzen wäre“.

Auch die Tanzschule Grenke geht den digitalen Weg und bietet Videokurse an, „die im Anfängerbereich auch für jeden verfügbar sind“, sagt Dirk Grenke. Zweimal in der Woche gibt es zudem Live-Workshops für das Wohnzimmer, „da überwiegen die lateinamerikanischen Tänze, weil sie nicht so raumgreifend wie der Tango sind“, sagt er.

Finanziell macht Corona auch den Ballett- und Tanzschulen zu schaffen. „Bei uns gab es gerade jetzt, in der Hochzeitssaison, rund 80 Prozent Stornierungen“, sagt Grenke. Nun sei die Zeit, in der eigentlich für den Herbst und Winter vorgesorgt werde. Er nutzt wie andere Kollegen auch die Soforthilfe „als minimalen Tropfen auf den heißen Stein. Wir sparen, wo es nur geht, nehmen Kurzarbeit und Mietreduzierung in Anspruch“, sagt er.

Erste Pläne für die Zeit nach Corona

In der Ballettschule Kiel hat man schon einmal einen Maßnahmenkatalog für die Zeit nach Corona erarbeitet, mit Abstand und Desinfektionsmittel soll es dann weitergehen und mit „größeren Pausen zwischen den Stunden, damit sich die Schüler der anderen Kurse nicht begegnen“, sagt Claudia Ouzeroual. Und das mit dem Videotraining könnte bei Bedarf auch bestehen bleiben.

Viel gelernt habe sie jetzt schon aus dieser Zeit, vor allem über die Zwischenmenschlichkeit und „die große Loyalität, mit der die meisten hinter uns stehen“. Und Dirk Grenke hat sich vorgenommen, „das, was man hat, auch später zu nutzen: Die Videos können als digitales Nachschlagewerk dienen.“

