Das zeigten sie während der Ortsbeiratssitzung Schreventeich/Hasseldieksdamm sehr deutlich. Nach den Hasseern beschäftigte sich nun das Gremium im Nachbarstadtteil mit dem Thema. Der Hasseer Ortsbeirat hatte sich während seiner jüngsten Sitzung für eine Sperrung der engen, einspurigen und dicht bewachsenen Straße zwischen den Stadtteilen ausgesprochen.

Damit wolle man die Verkehrssituation in dem Schleichweg entschärfen und etwas für den Rad- und Fußverkehr tun, so die Begründung. Für Kleingärtner, Besucher der Hundeschule und Anwohner seien die Umwege vertretbar, hieß es. Vor einer Entscheidung wollte man jedoch die Kleingärtner mit ins Boot holen und vertagte das Thema auf die Septembersitzung.

Thema wird vertagt

Genau diese Sitzung des Hasseer Gremiums und ihren Ausgang will nun der Ortsbeirat Schreventeich/Hasseldieksdamm abwarten – und vertagte das Thema ebenfalls. Nicht ohne jedoch vorher die von der Sperrung Betroffenen zu Wort kommen zu lassen. Und die positionierten sich eindeutig gegen eine Vollsperrung.

„Wenn der Aubrook für den Durchfahrtsverkehr mit Pkw komplett gesperrt wird, können wir zeitweise unserer Siedlung nicht mehr verlassen“, befürchtet Ricci Giese, die hinter der Gorch-Fock-Schule wohnt. Mit ihren Worten spricht sie vielen Nachbarn aus der Seele. Morgens und abends sorgen Elterntaxis vor der Schule dafür, dass ein Durchkommen im Nadelöhr Melsdorfer Straße ein Ding der Unmöglichkeit wird, gleiches gilt, wenn im Hotel Birke Veranstaltungen beginnen oder zu Ende gehen und alle gleichzeitig mit dem Pkw weg wollen.

"Wir müssen den Aubrook nutzen"

„Wenn wir unsere Arbeitsstelle pünktlich erreichen oder Termine einhalten wollen, müssen wir teilweise den Aubrook nutzen.“ Auch Nachbarin Sakine Cyron schlägt in dieselbe Kerbe: „Die Melsdorfer Straße ist öfter durch Eltern, Müllabfuhr, Umzugslaster oder Baustellen verstopft oder verengt. Krankenwagen oder Polizei erreichen uns in hinteren Teil der Straße nicht. Der Aubrook als Alternativweg könnte für uns lebensrettend sein.“

Sie wünscht sich statt der Vollsperrung jedoch „eine sinnvolle Alternative, die den Anliegern und den Fußgängern und Radfahrern zu Gute kommt“. Absolut gegen eine Vollsperrung ist auch der Landwirt, der von seinen Feldern abgeschnitten wird, sowie ein Anwohner im Aubrook, der kurz vor der Grenze zu Hasseldieksdamm wohnt. „Ich bekomme Post und Pakete aus Hassee. Auch die Müllabfuhr erfolgt über den Aubrook“, befürchtet er große Probleme.

Wunsch nach Anwohnerparkzone

Der Ortsbeirat in Kürze: Probleme mit dem – allerdings ruhenden – Autoverkehr gibt es auch in der Stiftstraße im Stadtteil Schreventeich. Anwohner ärgern sich über die Menschen, die zum Arbeiten mit dem Pkw in die Stadt fahren und in dem Viertel die Straßen zuparken. Ihr Wunsch: eine Anwohnerparkzone einzurichten. Da diese vermutlich nicht in einer Straße, sondern in dem gesamten Quartier bis hin zum Westring eingerichtet würde und davon viele Geschäfte, Ärzte und Restaurants betroffen wären, vertagte der Ortsbeirat die Diskussion auf eine der kommenden Sitzung.

