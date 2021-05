Kiel-Gaarden

Zunächst mit öffentlicher Förderung begann die alternative Geschichte des etwa 70 Quadratmeter großen Erdgeschosses in der Iltisstraße 34 im Herbst 1991 in Form einer Arbeitsloseninitiative, die sich mit vielerlei selbstorganisierten Projekten für Bildung, Beratung und auch politische Mobilisierung starkmachte. Nachdem es mit der Zeit finanziell immer enger wurde, kam es 2007 zu einer Neuformierung. Mit dem eingetragenen Verein zur Förderung der politischen Bildung in Gaarden entstand der libertär sowie alternativ ausgerichtete Laden „Li(e)ber Anders“.

„Wir sind nie in Zahlungsrückstand geraten“

Immer am Ball, wenn es gegen Rechts ging oder gegen das Sparen bei denen, die eh schon zu wenig haben. Allzeit offen für Initiativen, die sich in der Sozialberatung oder kulturell engagieren. So machte sich das kleine Zentrum mit seinen meist wild plakatierten Schaufenstern einen Namen nicht nur auf dem Ostufer. Zugleich, so betont Onni Langer als einer der dienstältesten Li(e)berAnderen, habe man stets ordentlich seine Mieterpflichten erfüllt. „Wir sind nie in Zahlungsrückstand geraten“, verweist er mit einem gewissen Stolz auf die Kraft der Solidarität von immerhin etwa 70 zahlenden Mitgliedern. Und überhaupt habe es in all der Zeit weder mit der früheren noch mit der seit 2014 neuen Eigentümerin ernsthafte Auseinandersetzungen gegeben.

Alternatives Engagement gerade in der Corona-Krise

Im Gegenteil: Die Alternativen aus der Iltisstraße haben zuletzt immer wieder auch übers Milieu hinaus positiv auf sich aufmerksam gemacht. Sie kümmerten sich um Essen für Arme, die wegen der Corona-Krise ihre üblichen Quellen verloren hatten, verteilten Masken auf dem Vinetaplatz oder leiteten Sachspenden an Bedürftige weiter. „Das hat sich einfach so herumgesprochen“, erzählt Rabea Bahr, eine der Jüngeren im Verein. „Die Leute geben ihre Sachen bei uns ab, weil sie wissen, dass wir das Richtige damit machen.“

Eigentümerin hat andere Pläne

Die Eigentümerin will hingegen etwas anderes mit dem Erdgeschoss des Hauses machen. Sie schickte dem Verein die Kündigung ins Haus, sodass Ende Juli Schluss mit solidarisch sein könnte. Rechtlich, so räumen Onni Langer und Rabea Bahr ein, ist daran kaum zu rütteln. Wie jeder Gewerbemietvertrag kann auch der für die Linken aus der Iltisstraße ohne Angabe von Gründen und mit gewissen Fristen gekündigt werden.

Betroffene wehren sich gegen die Kündigung

Was aus den Räumen werden soll, ist nicht bekannt. Klar scheint jedoch, dass sich die Betroffenen wehren – wie erst am vergangenen Freitag, als einige von ihnen vor dem Laden mit einer Kundgebung für den Erhalt demonstrierten. „Wir nehmen die Kündigung nicht einfach so hin, wir kämpfen für das Li(e)ber Anders“, heißt es im Netz und auf Flugblättern. „Gegen Verdrängung – Für einen solidarischen Stadtteil“, lautet die Devise, die gleichwohl nicht so schnell in einen Häuserkampf münden dürfte. Vielmehr hoffen die Aktiven darauf, im Gespräch zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Als Vermieterin mit Verständnis für die Nichtstromlinienförmigen könne man schließlich reichlich Sympathien sammeln, lautet eines der optimistisch stimmenden Argumente.

Solidarische Unterstützung aus der linken Szene

Viele solidarische Grüße gesammelt hat derweil der vom Aus bedrohte Polit-Verein. Von der Alten Meierei über das Kulturzentrum Hansastraße 48 bis zum Bündnis für Bezahlbaren Wohnraum oder zur Rosa-Luxemburg-Stiftung reicht inzwischen die beachtlich lange Liste der Unterstützenden. Und auch dieser breite Rückhalt aus dem ganzen Stadtgebiet könnte nach Hoffnung der Betroffenen dazu beitragen, dass das etwas andere Biotop aus der Iltisstraße vielleicht doch noch eine Zukunft hat.