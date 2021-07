Kiel

Der Sozialverband (SoVD) in Kiel begrüßt die wohnungs- und sozialpolitische Initiative der Kieler SPD-Ratsfraktion. Sie will wie berichtet die Themen „Wohnen im Alter“ und Altersarmut im zweiten Halbjahr 2021 intensiv öffentlich diskutieren und daraus Maßnahmen ableiten. „Die SPD hat die Themen und Zeichen der Zeit erkannt“, sagt der SoVD-Kreisvorsitzende Alfred Bornhalm. Allerdings sei es „kein Erkenntnisproblem“, sondern „ein Problem des politischen Willens“, aktiver gegen Armutsgefährdung und Armut vorzugehen.

Bornhalm: „Jetzt ist es an der Zeit, nicht mehr nur in Strukturen zu investieren, sondern in die Menschen selbst.“ In der Pandemie hätten sozial und wirtschaftlich benachteiligte Menschen und insbesondere alleinerziehende Frauen und Männer mit ihren Kindern besonders stark gelitten. In der Corona-Zeit seien gesellschaftliche und soziale Benachteiligungen täglich sicht- und greifbarer geworden.