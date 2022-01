In einer kleinen Änderungsschneiderei in Kiel sind ungewöhnliche Schuhe im Schaufenster zu sehen. Inhaber Nawzad Demir hat sich aus seiner alten Heimat in Kurdistan handgefertigte kurdische Schuhe aus Ziegenhaar schicken lassen. Bereits vor 700 Jahren beherrschte man dort die Kunst des Schuhmachens.