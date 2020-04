Kiels Stadtgöttin ist gestürzt – nach mehr als 130 Jahren: Am Freitag ging es der meterhohen Statue am Eingang der Dänischen Straße an den Kragen, sie wurde mit Hilfe eines Krans abtransportiert. Das ist kein schlechtes Omen für Kiel: Es geht um die Sicherheit und das Herausputzen der Lichtgestalt.