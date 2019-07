Kiel

Mit zwei Löschfahrzeugen rückte die Feuerwehr Kiel aus, nachdem sie um 2.04 Uhr angerufen worden war, bestätigte Sprecherin Stefanie Strothmann. Mit Unterstützung der Polizei gingen die Kräfte gegen das Wasser vor. Sie konnten das Gebäude öffnen und den Schaden eindämmen.

Defektes Eckventil war Schuld

Zunächst musste der Zylinder aus der Tür des Lokals am Alten Markt in Kiel entfernt werden, um sich Zugang zu verschaffen, so Strothmann. Anschließend lokalisierten die Feuerwehrmänner ein defektes Eckventil.

Der Wassernachfluss wurde gestoppt, das stehende Wasser abgepumpt. Gegen 3.20 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

