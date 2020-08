Am Freitag in Kiel - Proteste: Fridays for Future und mehr

Auf den Kieler Straßen dürfte am Freitag einiges los sein: Fridays for Future Kiel hat eine Fahrraddemo angekündigt, für die unter anderem der Exerzierplatz gesperrt werden soll. Auch andere Veranstaltungen haben das Potenzial, Protest anzuziehen. Stadt und Polizei bereiten sich vor.