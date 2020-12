Das nächste Hotel in Kiel – direkt an der Hörn: Wie die Projektentwickler Baum und Meravis aus Hannover jetzt mitteilten, soll die Premiumlage im Eck zwischen Germaniahafen und Hörn an ein Gasthaus der britischen Marke Premier Inn gehen. Ein Architektenwettbewerb ist für 2021 angekündigt.