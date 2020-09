Kiel

Wie der Ortsbeirat (OBR) Neumühlen-Dietrichsdorf auf seiner Sitzung mitteilte, sollen die Pflanzen an dem seichten Abhang an der Ostkurve des Jahn-Sportplatzes angesät werden.

Die 18 Ortsbeiräte hatten insgesamt 80 Vorschläge geliefert, die das Grünflächenamt dann unter die Lupe nahm. Nun liegt das Ergebnis der Auswertung vor. Für jeden Ortsbeiratsbezirk hat die Stadt eine Fläche ausgewählt, die in Zukunft zu einem Nahrungs- und Lebensraum für Insekten umgestaltet werden soll.

Anzeige

In diesem Jahr stehen drei Blühwiesen auf dem Programm: neben dem Sportplatz auch das „Kieser-Gelände“ in Kronsburg und der Randstreifen am Astrid-Lindgren-Weg in Mettenhof. In den nächsten drei Jahren sollen je fünf hinzukommen. Die Areale für Blumen, Kräuter und Gräser sollen jeweils im Spätsommer oder Herbst angelegt werden, weil sie sich dann am besten entwickeln.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch:Blühwiesen-Konzept: So könnte es in Kiel wieder brummen

Ortsbeirat Neumühlen-Dietrichsdort begrüßt die Blühwiese am Jahn-Sportplatz

Die Ortsbeiratsmitglieder im Stadtteil nördlich der Schwentine begrüßten das Vorhaben in ihrem Bezirk. Auf einer Fläche von 1300 Quadratmetern soll am Platz der Neumühlen-Dietrichsdorfer Turn- und Sportvereinigung (NDTSV) Holsatia an einem sonnigen Südwest-Hang Saatgut von mehrjährigen, heimischen Pflanzen ausgebracht werden. Bislang wächst dort Rasen.

„Die Stadt regt an, die Umgestaltung im Rahmen von Aktionen beispielsweise gemeinsam mit Initiativen, Schulen, Kindergärten, Vereinen oder engagierten Bürgern anzugehen“, informierte der stellvertretende Ortsbeiratsvorsitzende Björn Sander. Michael Tautz, stellvertretender Vorsitzender der NDTSV Holsatia, konnte dazu schon Überlegungen beisteuern: „Wir möchten an der Aktion gern zwei Kitas und die Fußballjugendabteilung beteiligen.“ Es sei wichtig, dass Kinder lernten, den biologischen Facettenreichtum zu schätzen.

Lesen Sie auch:Blühende Landschaften für Kiel

Weitere Flächen kommen in der Stadt Kiel infrage

Das Vorhaben diene der „Förderung der Artenvielfalt“, teilte Stadtsprecher Arne Ivers auf Anfrage mit. Zu den Kriterien für die Auswahl der Bereiche gehörten unter anderem die Boden-, Licht- und Eigentumsverhältnisse. Biologen haben den momentanen Artenbestand auf den infrage kommenden Flächen beurteilt.

In manchen größeren Rasenflächen würden Blühinseln entstehen, kündigte Ivers an. Wird die Blühwiese an einem Hang angelegt oder wachsen an Ort und Stelle bereits erhaltenswerte Arten, so sollen nicht Samen eingestreut, sondern gleich kleine Pflänzchen eingegraben werden.

Lesen Sie auch:Grünflächen in Kiel: So werden Blühwiesen gepflegt

Unter den 62 Vorschlägen, die nicht berücksichtigt wurden, eigneten sich viele ebenfalls für die Umwandlung in eine Blühwiese, teilte Ivers mit. „Diese sollen im Rahmen von weiteren Umgestaltungsmaßnahmen in den kommenden Jahren Berücksichtigung finden.“

Die Ortsbeiräte sind aufgefordert, auch weiterhin die Augen offenzuhalten, welche Flächen sich für blühende Wiesen eigenen könnten, und diese dann zu melden. Das Ortsbeiratsmitglied Hans-Dieter Brodersen gab in diesem Zusammenhang die Anregung, auch vermehrt Obstwiesen anzulegen. Ein möglicher Ort sei die Fläche am Ende der Straße Steertraderedderer. Dort könnten auch Imker ihre Bienenkästen aufstellen.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.