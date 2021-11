Kiel

Das Kieler Opernhaus wird zum Adventskalender im XXL-Format: Eine Projektion lässt vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Abend die Fassade des Gebäudes erstrahlen. Nach einem Jahr in Kiel-Suchsdorf kehrt die Aktion damit in die Innenstadt zurück. Täglich wird es für Losinhaberinnen und Losinhaber die Chance auf einen Gewinn geben. Doch nicht nur sie werden profitieren: Ein großer Teil der Erlöse aus dem Losverkauf geht an den Verein „KN hilft“ und damit an den guten Zweck.

Der „B+E Volvo Adventskalender“, der von den Kieler Nachrichten unterstützt wird, wird trotz des Platzes an der Opernhaus-Fassade nicht dem Weihnachtswichtel in seiner Kogge in die Quere kommen, verspricht der Initiator der Aktion, Frank Bremer von Partus Communication. Die Abläufe seien abgestimmt. Die Projektion über dem Rathausplatz hat Premiere, als Hauptpartner ist zum ersten Mal der Volvo-Händler B+E dabei, der die Aktion finanziell unterstützt.

Den Kieler XXL-Adventskalender gibt es seit 2019

Den XXL-Adventskalender gab es bereits 2019 und 2020, in beiden Jahren waren die auf 4000 Stück limitierten Lose ausverkauft. Im ersten Durchlauf wurden die Türchen an der Fassade der Kieler Nachrichten geöffnet. Vergangenes Jahr zog der Kalender aufgrund von Corona auf das Gelände von Edeka Fiedler in Suchsdorf – so sollten Menschenansammlungen auf dem Gehweg an der Kieler Fußgängerzone vermieden werden.

„Wir sind froh, dieses Jahr wieder in der Innenstadt zu sein“, erklärt Bremer, der dem Kieler Theater ausdrücklich für die Unterstützung dankt. Der neue Standort am Rathausplatz bietet nun trotz Pandemie ausreichend Fläche, um große Ansammlungen zu vermeiden. Die Adventskalender-Show soll in diesem Jahr noch ausgebaut werden, kündigt Bremer an: Viermal täglich, stündlich von 18 bis 21 Uhr, wird die Tageslosnummer am Opernhaus präsentiert.

Abgerundet wird dies durch eine Show, die die Fassade mit weihnachtlichen Animationen zum Leben erweckt. Entwickelt wurde die Projektion von der Berliner Video-Künstlerin Diana Frankovic, die unter anderem auch schon für das Berliner Lichtfestival im Einsatz war.

Preise für den Adventskalender wurden von Kieler Unternehmen gestiftet

Hinter den Türchen des Adventskalenders verstecken sich hochwertige Gewinne – sie haben einen Wert von mindestens 500 Euro. Gestiftet wurden die Preise von zahlreichen Unternehmen aus Kiel. Darunter finden sich neben verschiedenen Gutscheinen für Kieler Geschäfte auch Sachpreise.

Einige Beispiele sind SUP-Boards von MLP Kiel, ein iPhone 11 von Smartphoniker oder eine Kettensäge, die von der Firma F.P. GreenTec /Husqvarna zur Verfügung gestellt wird. Für Erlebnishungrige gibt es etwa eine Heißluftballonfahrt von Anton Willer oder eine Woche im VW Bus Grand California von der Küstengarage Kiel zu gewinnen. Zudem wird wieder ein Auto für ein Jahr zu Verfügung gestellt, gestiftet vom Autozentrum Lass.

Wer es nicht schafft, im Dezember direkt in der Innenstadt zu überprüfen, ob er das Gewinnerlos des Tages in Händen hält, kann die Nummer auch auf der Webseite www.kiel-adventskalender.de einsehen.

Wer eine Chance auf die Gewinne haben möchte, kann die auf 4000 Stück limitierten Lose ab Montag, 22. November, für je zehn Euro kaufen. Sie sind an folgenden Vorverkaufsstellen in Kiel erhältlich: KN-Kundenhalle, Edeka Fiedler in Kiel-Suchsdorf, BoConcept sowie die Filialen von Schuh Heinrich am Alten Markt, im Citti-Park und in der Holstenstraße.